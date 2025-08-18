19-летняя Приданкина может сыграть с бывшей россиянкой: все наши в квалификации US Open

На этой неделе в Нью-Йорке пройдут квалификационные соревнования в обеих одиночных сетках Открытого чемпионата США. Как обычно, в отборе US Open выступят 128 теннисистов и 128 теннисисток. В каждой из сеток отбор пройдёт в три круга, по их итогам станут известны имена 16 участников и 16 участниц, которые получат право сыграть в основном турнире.

От России в квалификации выступят восемь человек: один теннисист и семь теннисисток. В мужской сетке сыграет Алибек Качмазов, занимающий 180-е место в рейтинге ATP. В этом сезоне Качмазов трижды пробовал пробиться в основную сетку на турнирах «Большого шлема», но всякий раз терпел неудачу, проиграв три матча из четырёх. В этот раз первым соперником россиянина станет француз Титуан Дрог, располагающийся 19 строчками выше в рейтинге. Во втором круге возможна встреча с Далибором Сврчиной, посеянным под восьмым номером, а в финале не исключено противостояние с бывшей 21-й ракеткой мира британцем Даниэлем Эвансом (18).

Отметим, что в отборе выступит и Теренс Атман, который на «Мастерсе» в Цинциннати сенсационно дошёл до полуфинала. Французский теннисист получил 25-й номер посева. Сыграют в квалификации и такие небезызвестные теннисисты, как Хуан-Мануэль Серундоло (4) — это брат Франсиско Серундоло, Николоз Басилашвили (6), Кристьян Гарин (13), Тьяго Уайлд (26), Ян-Леннард Штруфф (31), бывшая 17-я ракетка мира Бернард Томич.

В женской сетке квалификации из россиянок выше всех в рейтинге WTA располагается 21-летняя Татьяна Прозорова, 148-я ракетка мира. Два года назад Прозорова дебютировала в основном турнире US Open (и вообще на ТБШ) и тогда проиграла в первом круге. В этот раз первой соперницей Татьяны на турнире станет бывшая 18-я ракетка мира Мартина Тревизан, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022. Если Прозорова пройдёт итальянку, то во втором круге может встретиться с Терезой Валентовой, второй сеяной, а в финале — с Аранчей Рус (18).

161-й номер классификации Оксана Селехметьева уже трижды играла в основной сетке мэйджоров, потерпев три поражения в трёх встречах, но на US Open пока не выступала ни разу. Чтобы пробиться на нью-йоркский мэйджор, Селехметьевой для начала необходимо обыграть 177-ю ракетку мира из Аргентины Хулию Риеру. В случае победы Оксана во втором круге может выйти на Синью Краус (26), а в финале вероятна встреча с Анкой-Алексией Тодони.

Алина Чараева, которая пока не играла в основной сетке ТБШ, начнёт квалификацию матчем с американкой Моникой Экстранд. Чараева располагается на 171-й строчке в мировом рейтинге, Экстранд идёт 354-й. Во втором круге победительница этой игры может выйти на Петру Марчинко (11), а в финале отбора — на Ван Сиюй (31), Линду Фрухвиртову или Петру Мартич.

19-летнюю Елену Приданкину, занимающую 186-е место в рейтинге WTA, в первом круге отбора ожидает встреча с Барборой Палицовой — чешка располагается 13 строчками выше. Если Приданкина, которая пока ни разу не пробивалась в основу ТБШ, обыграет Палицову, то во втором круге может попасть на Эну Сибахару (20), а в финале квалификации — на бывшую россиянку, а ныне француженку Варвару Грачёву (6).

Выступит в отборе и 21-летняя Мария Тимофеева. В 2024 году Тимофеева дебютировала в основной сетке на мэйджоре и сенсационно дошла до четвёртого круга на Открытом чемпионате Австралии. В основе на US Open она ещё не играла. Первой соперницей 193-й ракетки мира станет Вероника Эрьявец из Словении, располагающаяся на 140-й строчке. Во втором круге квалификации Мария может сразиться с Ноа Хибино, а в финале отбора не исключена встреча с Катажиной Кавой (16).

18-летняя Алина Корнеева, которая в финале юниорского Australian Open 2023 года победила Мирру Андрееву, а на «Ролан Гаррос» того же года выиграла второй ТБШ в соответствующей возрастной категории, стартует в квалификации матчем с Линдой Климовичовой. Корнеева идёт 195-й в рейтинге WTA, её соперница располагается семью строчками выше. Алина уже играла в основной сетке на мэйджоре: на AO-2024 она дошла до 1/32 финала. Во втором круге отбора россиянка может сыграть с Джессикой Понше (25), а в финале — с представительницей Латвии Дарьей Семенистой (12).

Алина Корнеева на Australian Open — 2024 Фото: Maya Thompson/Getty Images

35-летняя Виталия Дьяченко нечасто играет на турнирах «Большого шлема». В основной сетке ТБШ она дебютировала ещё на «Ролан Гаррос» — 2009, а её лучшим результатом является выход в третий круг Уимблдона-2018. Дьяченко трижды пробивалась на US Open, но потерпела три поражения в трёх матчах первого круга. Сейчас Виталия идёт 401-й в рейтинге, и в первом круге квалификации ей будет противостоять Лукреция Стефанини, 143-я ракетка мира. В полуфинале победительница этой встречи может сыграть с Марией Карле (15), а в финале — с Симоной Вальтерт (24).

Квалификация на Открытом чемпионате США завершится 21 августа. Основной турнир пройдёт с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями US Open следите на «Чемпионате».