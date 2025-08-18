US Open проходит на крупнейшем стадионе мира. Он роскошен, но его ещё улучшат на $ 800 млн

На этой неделе официально стартует US Open. Пока не матчи основной сетки одиночного и парного разрядов, а лишь квалификация и экспериментальный микст с немалым числом звёзд первой величины.

Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг будет задействован по полной. Чем же известно место проведения турнира «Большого шлема» в США?

Национальный теннисный центр находится на территории парка Флашинг-Медоус в Нью-Йорке. Площадь спортивного комплекса составляет 18,6 га. Здесь расположено 22 корта. Теннисный центр открылся в 1978 году, с 2006-го он носит имя легендарной американки Билли Джин Кинг.

Вид сверху на Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке Фото: Bruce Bennett/Getty Images

US Open не всегда проводился в этом месте. Дебютный розыгрыш турнира состоялся в Ньюпорте, штат Род-Айленд, в далёком 1881 году. Теннисисты сражались там за титул до 1914-го, когда соревнования переехали в теннисный клуб Вест-Сайда в районе Форест-Хиллс.

Примечательно, что US Open играли на траве с момента основания и до 1974 года. Затем организаторы трижды экспериментировали с грунтом, прежде чем в 1978-м окончательно не перебрались в новый теннисный центр со специально созданным хардовым покрытием.

Тогдашний вице-президент Ассоциации тенниса США (USTA) Слю Хестер посчитал, что участок в парке Флашинг-Медоус идеально подойдёт для проведения турнира, интерес к которому стремительно возрастал с начала Открытой эры. В этом парке располагался стадион имени Луиса Армстронга (ранее «Сингер Боул»). Его построили специально к Всемирной выставке 1964 года, но затем он пришёл в запустение.

Власти Нью-Йорка подумывали снести объект, однако USTA добилась разрешения на реконструкцию стадиона Армстронга и территории вокруг него. Архитектор Дэвид Спектер успел справиться с поставленной задачей за год.

В качестве дани уважения истории один из главных кортов по сей день сохраняет имя Луи Армстронга – джазового музыканта, который фактически никак не связан с теннисом. В течение 20 лет эта арена была основной на US Open, а её вместимость постепенно выросла с 10,2 до 18 тысяч человек.

В 2016 году стадион Армстронга полностью снесли, но через пару лет на его месте возвели новый с таким же названием. Он способен принять 14 053 человека, а также получил сдвигающуюся крышу для защиты от дождя. Арена Луи Армстронга – исторически значимая, однако всё-таки уже не самая важная в Нью-Йорке.

Стадион Луи Армстронга Фото: Steven Ryan/Getty Images

В 1997 году на территории Национального теннисного центра был открыт центральный корт имени Артура Эша. Его возведение обошлось в $ 254 млн. Стадион вмещает 23 771 человека и является самой крупной теннисной ареной в мире.

Способность принять большое число зрителей принесла организаторам дополнительную выручку, но очень долго они ограничивались лишь косметическими изменениями на огромной арене. Например, в 2005 году поменяли расцветку корта с зелёного на синий для лучшего контраста с теннисным мячом.

Только в начале 2010-х пришло осознание необходимости построить крышу для защиты от дождя, который часто срывал даже финальные матчи. В этом плане US Open отстал от других ТБШ Australian Open и Уимблдона, но опередил «Ролан Гаррос». Работы длились на протяжении трёх лет и завершились в 2016-м. Стоимость возведения крыши над стадионом Артура Эша составила немалые $ 150 млн.

На стадионе Артуша Эша с 2016 года сдвигается крыша Фото: Alex Goodlett/Getty Images

В том же 2016 году в рамках общей масштабной реконструкции Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг общей стоимостью $ 550 млн на месте одного из бывших тренировочных кортов был построен стадион Грандстенд. Это третья по значимости арена US Open, способная принять 8175 зрителей.

Остальные площадки вмещают заметно меньше людей. На корте №17 наблюдать за матчами имеют возможность 2800 человек. На других количество зрительских мест колеблется от 336 (корты №8 и №16) до 1704 (корты №11 и №12).

Стадион Грандстенд – третий по значимости корт US Open Фото: Mike Stobe/Getty Images

Национальный теннисный центр наиболее активно задействуют в период US Open, но после возведения крыши в нём проходили Кубок мира по игре Fortnite, матчи баскетбольной лиги BIG3, мероприятия All Elite Wrestling и выставка Вестминстерского собаководческого клуба.

За последние три десятилетия организаторы в общем потратили более $ 1 млрд на реконструкцию Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Останавливаться на этом они не собираются.

В этом году USTA объявила о планах инвестирования $ 800 млн в обновление места проведения US Open. Основная часть средств пойдёт на реконструкцию стадиона имени Артура Эша и создание нового центра подготовки игроков. Проект предусматривает расширение и модернизацию центрального корта, создание нового главного входа, увеличение площади вестибюля на уровне променада на 40% и модернизацию вестибюлей за счёт новых торговых площадок, точек общественного питания и баров. Также будет улучшен доступ к туалетам, установлено больше эскалаторов и лифтов, расширится боковая чаша корта и произойдёт много других изменений.

Новый центр подготовки игроков, строительство которого обойдется в $ 250 млн, предоставит звёздам тенниса и членам их команд первоклассные условия для тренировок и отдыха, включая крытые и открытые площадки. Центр разместится на двух верхних этажах четырёхэтажного здания, примыкающего к тренировочным кортам.

Проект реконструкции будет реализован в три этапа и завершится к US Open – 2027, никак не влияя на проведения турниров в этом и следующем сезонах. Открытый чемпионат США является коммерчески наиболее успешным турниром «Большого шлема» с наибольшими призовыми. Радует тот факт, что организаторы при этом не жалеют денег на улучшение инфраструктуры для удобства игроков и болельщиков.