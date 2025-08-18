Синнер нашёл топовую напарницу, а Рублёв попал в основу! Итоговый состав микста на US Open

Мы вплотную подобрались к микст-турниру на US Open – экспериментальному, звёздному и интригующему. Во вторник и среду – 19 и 20 августа – топовые одиночники и парники проведут соревнования в смешанном разряде. Разбираемся, кто сыграет, а кто, напротив, выбыл из состава участников ещё до начала состязаний.

Даниил Медведев и Мирра Андреева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Последние изменения в состав внесли буквально за день до старта турнира. В итоге Жасмин Паолини, которая должна была играть с Лоренцо Музетти, снялась, а на её место заявилась 104-я ракетка мира в одиночке Кэти Макнелли.

Жасмин объяснила своё решение тем, что после финала Цинциннати, который она будет играть только сегодня ночью, ей потребуется перерыв.

«Честно говоря, мне нужен отдых. Так что не буду играть микст. Мы с командой решили отдохнуть один-два дня, потому что турнир был очень тяжёлым», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Однако Ига Швёнтек, Карлос Алькарас и Янник Синнер, тоже готовящиеся к финалу в Цинциннати, остались в заявке на микст, стартующий уже во вторник.

Алькарас в дуэте с Радукану находились в списке участников ещё с самого начала. Швёнтек с Руудом тоже сразу объявили о своём участии. А вот у Синнера непросто складывался поиск партнёрши. Сначала участие Янника было под вопросом. К концу июля стало известно, что итальянец сыграет в дуэте с Эммой Наварро, однако незадолго до старта турнира американка снялась с турнира.

В итоге Синнер, хоть и в последний момент, но нашёл классную напарницу. Ею стала Катержина Синякова – вторая ракетка мира в паре, олимпийская чемпионка в дуэте и миксте, победительница 10 парных «Шлемов». А ещё, кстати, человек, который ещё месяц назад критиковал обновлённый формат микста на US Open.

«Когда две первые ракетки мира не попадают на турнир, то, наверное, тут больше и говорить нечего», — приводит слова Синяковой The Tennis Letter.

Катержина Синякова Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ещё на турнире должны были сыграть Паула Бадоса и Стефанос Циципас, однако сначала теннисисты разошлись как пара, а затем испанка снялась с турнира из-за травмы. Правда, перед тем как отказаться от участия, она заявилась в пару к Джеку Дрейперу, который до неё должен был сыграть с Чжэн Циньвэнь.

Смена партнёра случилась и у Наоми Осаки: вместо Ника Кирьоса, тоже восстанавливающегося после повреждения, к ней в дуэт встал Гаэль Монфис.

А ещё в числе тех, кто совсем выпал из перечня участников, оказались Арина Соболенко и Григор Димитров. Болгарин снялся с US Open из-за травмы, а белоруска, как сама призналась в интервью, не захотела вставать в пару ни с кем, кроме Григора.

Микст-турнир пройдёт в два дня: 19 и 20 августа. Параллельно в Нью-Йорке будут идти матчи квалификации.

За всеми событиями с US Open следите на «Чемпионате»!