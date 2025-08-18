Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Цинциннати 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Карлос Алькарас обыграл Синнера в финале, Янник снялся

Алькарас — чемпион «Мастерса» в Цинциннати! Синнеру было плохо, он снялся при 0:5
Александр Насонов
Алькарас — чемпион «Мастерса» в Цинциннати!
Аудио-версия:
Комментарии
У Карлоса уже шестой титул в сезоне.

В понедельник, 18 августа, на супертурнире в Цинциннати состоялся мужской одиночный финал. За титул бились четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер и пятикратный победитель мэйджоров Карлос Алькарас, занимающий второе место в рейтинге ATP.

Синнер в пяти матчах на турнире, предшествовавших финалу, не отдал ни партии. В полуфинале итальянец одолел 136-ю ракетку мира Теренса Атмана (7:6 (7:4), 6:2). Алькарас шёл по сетке не столь уверенно. Испанцу пришлось играть все три сета во втором круге с Дамиром Джумхуром и в 1/4 финала – с Андреем Рублёвым. А в полуфинале Карлос остановил Александра Зверева — 6:4, 6:3.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати

В личных встречах на уровне основных сеток турниров ATP счёт был 8-5 в пользу Алькараса. Ранее в этом году они уже трижды играли друг с другом, причём исключительно в финалах. На «Мастерсе» в Риме победил испанец (7:6 (7:5), 6:1), он же забрал невероятный матч на «Ролан Гаррос» (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)), отыграв тройной матчбол, а на Уимблдоне Синнер взял реванш (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Янник признался, что ему всегда тяжело даются матчи с Карлосом. «Мы играли довольно много, и это всегда очень-очень трудные матчи. Но, надеюсь, в любом случае получится хороший поединок. Надеюсь, он будет очень высокого уровня. Для нас, игроков, это важно, но также важно и для зрителей. Так что будем надеяться на отличный матч. А там посмотрим, каким получится финал в понедельник», — сказал он на пресс-конференции.

Материалы по теме
Великий камбэк Алькараса! Он ушёл с 3 матчболов и за 5,5 часа выиграл финал «РГ» у Синнера
Великий камбэк Алькараса! Он ушёл с 3 матчболов и за 5,5 часа выиграл финал «РГ» у Синнера

А Алькарас открыто восхищался соперником. «Его способность не иметь слабых сторон — это безумие. Он всегда играет на максимуме, кажется, что каждое очко, каждый гейм нужно заслужить. Он заставляет тебя страдать с самого первого очка и до последнего розыгрыша. Его умение оставаться сосредоточенным, очко за очком, без спадов в матче делает его действительно особенным. То, как он двигается, как бьёт, — это невероятно. Найти дыры в его игре очень сложно, и это делает его таким особенным. Он играет агрессивно, но, если нужно защищаться, делает это очень хорошо. Переходит от защиты к атаке одним ударом — это удивительно.

После каждого матча он меняет что-то, я меняю что-то. Поэтому каждый раз нам нужно пересмотреть игру, сделать заметки, понять, как я могу улучшиться, тактически понять, как мне стоит играть, и всё остальное. Изучать его движения, тактики, стиль игры, чтобы потом выйти на корт немного другим. Вот что я и собираюсь делать. Посмотрю, что мне нужно изменить по сравнению с предыдущими играми, а что стоит оставить без изменений. Так что да, я учусь на каждой отдельной игре с ним», — приводит слова испанца Ubitennis.

Материалы по теме
Синнер победил Алькараса и стал новым чемпионом Уимблдона. Он догнал Медведева по титулам
Синнер победил Алькараса и стал новым чемпионом Уимблдона. Он догнал Медведева по титулам

Синнер, игравший в нарукавнике, плохо вошёл в игру и в первом гейме не набрал ни одного очка на своей подаче. Алькарас подтвердил этот брейк, хотя у итальянца кое-что получалось на приёме. Янник запомнился роскошным приёмом навылет, но Карлос после «ровно» всё же дожал его — 2:0. Третий гейм Синнер, начавший его с двойной ошибки, тоже проиграл — неточностей по-прежнему было больше, чем удачных действий. Да и в движении Алькарас явно превосходил соперника — вряд ли могло быть иначе, ведь выходец с юго-востока Испании по определению должен переносить жару легче, чем уроженец северной Италии.

Синнер явно был сам не свой. Отдав ещё два гейма, Янник вызвал физиотерапевтов и после недолгого обсуждения решил сняться из-за плохого самочувствия, уступая 0:5. И Алькарас был объявлен чемпионом.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Так Алькарас взял шестой титул в сезоне и 22-й — в карьере. Испанец выиграл свой восьмой «Мастерс». Карлос в шестой раз за последние семь матчей победил Синнера. Теперь у него уже 17 побед подряд на «Мастерсах» — после титулов в Монте-Карло и Риме. Кроме того, Алькарас стал третьим испанцем, завоевавшим трофей в Цинциннати, — после Карлоса Мойи (2002 год) и Рафаэля Надаля (2013-й). Также Карлос в возрасте 22 лет 3 месяцев стал вторым самым молодым восьмикратным чемпионом «Мастерсов»; младше был только Надаль, который свой восьмой «Мастерс» (Монте-Карло-2007) выиграл в возрасте 20 лет 10 месяцев.

Как чемпион Алькарас заработал за турнир $ 1 124 380 призовых, а Синнер как финалист — $ 597 890.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android