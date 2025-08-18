Самсонова спаслась с 6 сетболов в Кливленде. На этом турнире она пока не отдала ни сета

На последней неделе перед US Open стартовали турниры WTA-250 в Кливленде и ATP-250 в Уинстон-Сейлеме. До этого женский турнир в штате Коннектикут разыгрывался в Нью-Хэйвене, но в 2018 году прекратил существование и постепенно перебрался в Кливленд. Мужской турнир разыгрывался в Нью-Хэйвене с 2005 по 2010 год, а потом перебрался в Уинстон-Сейлем.

Это довольно молодые соревнования в США. Несмотря на недолгую историю, они пользуются большой популярностью у теннисистов. В нём принимают участие не только спортсмены, находящиеся вне топ-50 и топ-100, но и игроки, занимающие высокие строчки в рейтинге. В разные годы чемпионами турнира были и россияне — Николай Давыденко (2006), Даниил Медведев (2018), Елена Бовина (2004), Светлана Кузнецова (2007) и Людмила Самсонова (2022).

В этом году в Кливленде играют Клара Таусон (15), Людмила Самсонова (18), Майя Джойнт (44). Помимо Самсоновой, которая в 2022 году стала одной из первых победительниц Кливленда, в турнире участвуют россиянки Полина Кудерметова, Анастасия Захарова и Анастасия Потапова. Они, за исключением, Потаповой, успешно вышли во второй круг. Кудерметова-младшая прервала свою серию из 10 проигранных матчей, победив американку Катрину Скотт — 6:4, 6:4. Захарова в трёхсетовом поединке обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 5:7, 6:4, 6:3. А вот Анастасии Потаповой пройти дальше не удалось. Её остановила 17-летняя американка Ива Йович — 7:5, 6:3.

Чемпионка Кливленда-2022 Людмила Самсонова начала свой путь на турнире в понедельник, 18 августа. В 2021, 2023 и 2024 годах она не принимала участия, поэтому это было её второе выступление здесь. Россиянка сражалась с американкой Кэролайн Доулхайд, которая играла в Кливленде впервые.

Людмила Самсонова после победы в Кливленде-2022 Фото: WTA

Доулхайд — в прошлом победительница двух турниров WTA в парном разряде — в Монтеррее-2021 и Торонто-2024, а также финалистка двух юниорских ТБШ — «Ролан Гаррос» — 2015 и US Open — 2016. Однако в одиночном разряде титулов у неё нет. Кэролайн два раза выходила в финал, но взять титул так и не смогла. В 2023 году на WTA-1000 в Гвадалахаре она проиграла Марии Саккари — 5:7, 3:6, а в 2024 в Гуанчжоу она успешно преодолела квалификацию и дошла до финала, где уступила Ольге Данилович — 3:6, 1:6. Сейчас американка занимает 76-е место в одиночном рейтинге, хотя в парном располагается на 38-м.

Кэролайн Доулхайд Фото: Adam Pretty/Getty Images

С Людмилой Самсоновой Кэролайн Доулхайд уже встречалась один раз. Это было в текущем сезоне на турнире WTA-1000 в Мадриде во втором круге. Самсонова тогда за полтора часа уверенно обыграла Доулхайд со счётом 6:4, 6:4.

В этот раз очень уверенно начали матч обе теннисистки, забрав стартовые геймы — фантастические удары получались у Доулхайд, но и Самсонова успешно атаковала. Никто не хотел отдавать свою подачу до счёта 3:3. В седьмом гейме Людмиле удалось сделать брейк, взяв под ноль подачу соперницы. Так она вышла вперёд — сначала 4:3, а затем 5:3. Потрясающими форхендами Людмила выбивала американку с корта, поэтому у Кэролайн не было никаких шансов. Следующий гейм она выиграла только за счёт ошибок россиянки. Но Самсонова реабилитировалась, успешно подав на сет и завершив первую партию со счётом 6:4. Интересно, что в сете она не допустила ни одной двойной ошибки, хотя процент попадания первой подачи был всего 48%.

Во втором сете не лучшую игру показывала Людмила, допуская невынужденные ошибки и срывая удары. Она не смогла взять как подачи соперницы, так и свою собственную, уступая на старте уже 0:3. За 10 минут игра полностью перевернулась, однако россиянке всё же удалось найти в силы забрать свою подачу, сократив отставание до 1:3. Доулхайд продолжала давить и вскоре добралась до скрытого сетбола на счёте 5:1. Стабильность в атаке и защите просела у Самсоновой. Тем не менее американка подарила ей брейк, а затем Людмила отыграла тройной сетбол, подобравшись уже к 3:5. Вымучила и девятый гейм россиянка, приблизившись вплотную — 4:5, а затем сотворив невероятное — Самсонова сравняла счёт — 5:5, суммарно отыгравшись с шести сетболов. Тай-брейк не заставил себя долго ждать. Людмила была на высоте — вела 5:1, потом добралась и до матчбола — 6:2. И со счётом 7:2 забрала она второй сет, а вместе с тем и весь матч — 6:4, 7:6 (7:2) за два часа.

Вот так Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Кливленде. Пока она на этом турнире не проигрывает. Дальше её ожидает встреча с победительницей матча Питон Стирнс — Ван Яфань.

Параллельно с Людмилой Самсоновой в понедельник стартовал в Уинстон-Сейлеме единственный россиянин — Роман Сафиуллин. Помимо него, в этом году в здесь играют Артюр Фис (20), Стефанос Циципас (28), Таллон Грикспор (31).

Сафиуллин сражался с австралийцем Кристофером О’Коннеллом, 79-й ракеткой мира. Роман выступал в Уинстон-Сейлеме уже в третий раз. В 2023 году он выбыл в первом круге, проиграв в трёх сетах аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло 6:7, 6:3, 3:6. А вот в 2024-м ему удалось пробиться в третий круг, где он уступил американцу Кристоферу Юбэнксу 3:6, 6:1, 6:7.

Роман Сафиуллин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Что касается соперника россиянина, Кристофер О’Коннелл играл на данном турнире впервые. На его счету в текущем сезоне — победа над Стефаносом Циципасом во втором круге «Мастерса» в Торонто. При этом в 2022 году на Открытом чемпионате Австралии он обыгрывал Диего Шварцмана, располагавшемся тогда на 13-й строчке рейтинга, а затем в 2023 в Мюнхене – Александра Зверева, который был 16-м.

На уровне ATP Сафиуллин и О’Коннелл не встречались ни разу. Однако в этом году на Australian Open – 2025 они играли вместе в парном разряде. В матче первого круга они уступили дуэту из Нидерландов в лице Таллона Грикспора и Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

В начале встречи забрали по два гейма на своих подачах Кристофер и Роман, хотя у россиянина был шанс сделать ранний брейк уже в первом — 2:2. Затем брейк-пойнт всё же удалось реализовать, только не Сафиуллину. О’Коннелл победил на подаче соперника в шестом гейме, выйдя таким образом вперёд со счётом 4:2, а затем и 5:2. Немного улучшил свою игру Роман, однако австралиец не дал возможности сократить отставание, завершив партию со счётом 6:3.

Не шла первая подача во втором сете у россиянина, однако ему удавалось сохранять высокий уровень игры, пока он снова не отдал брейк сопернику. Кристофер повёл 3:2, а с выигранной своей подачей затем – 4:2. Снова ничего не смог противопоставить Роман уверенным ударам О’Коннелла в каждом розыгрыше, поэтому австралиец легко закончил вторую партию с таким же результатом, как и первую — 6:3. За 82 минуты он разобрался со своим бывшим напарником, что удивительно, с минимальным процентом первой подачи — 35%.

Вот так Кристофер О’Коннелл впервые в карьере вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме. Там его уже ждёт 14-й сеяный испанец Роберто-Баутиста Агут.

Турниры в Кливленде и Уинстон-Сейлеме пройдут до субботы, 23 августа. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате»