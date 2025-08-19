Швёнтек — чемпионка «тысячника» в Цинциннати. Ига снова вторая ракетка мира

Ночью 19 августа мск на супертурнире в Цинциннати состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. Участницами битвы за титул стали шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек, имевшая третий номер при посеве, и двукратная финалистка мэйджоров Жасмин Паолини (7).

Швёнтек не потеряла ни сета за весь турнир. На пути к финалу польке пришлось сыграть четыре матча, а не пять, так как Марта Костюк снялась до начала игры в третьем круге. В полуфинале Ига победила Елену Рыбакину — 7:5, 6:3. Паолини в четвертьфинале одержала волевую победу (2:6, 6:4, 6:3) над Кори Гауфф, а в 1/2 финала оказалась сильнее Вероники Кудерметовой — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Швёнтек проводила четвёртый финал в сезоне и 29-й в карьере. В предыдущих 28 матчах Ига могла похвастаться отличной статистикой: 23 победы и пять поражений, в том числе 10-2 на турнирах категории WTA-1000. Паолини, которая в третий раз в сезоне сражалась за титул, не столь успешна: в предыдущих восьми финалах у итальянки было три победы и пять поражений; в то же время в титульных матчах на «тысячниках» Жасмин одержала две победы в двух матчах.

После победы в полуфинале Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего матча с грозной соперницей. «Она потрясающая теннисистка, и против неё всегда очень тяжело играть. Она отлично защищается и хорошо подаёт. Будет непросто, но я постараюсь показать всё, на что способна. Мы в финале, мне нравятся условия здесь. Буду бороться, и, надеюсь, получится хороший матч», — рассказала итальянка в интервью на корте.

А в интервью Tennis Channel Жасмин приоткрыла план на игру: «План всегда один: стараться играть агрессивно. Особенно с подачей — пытаться подавать хорошо, с хорошим процентом. И когда у меня будет шанс войти в корт и заставить её бегать… Она, конечно, бегает очень-очень хорошо, так что будет тяжело. Но цель — сыграть хороший матч, стараться быть в игре в каждом розыгрыше и показать высокий уровень на корте».

Швёнтек не лучшим образом вошла в игру, и Паолини обеспечила себе раннее преимушество — 3:0 с брейком. Первые геймы, правда, проходили в борьбе, но итальянка была чуть точнее. Во втором гейме Жасмин добилась брейка — Ига отдала подачу с 40:15. После этого ход матча резко развернулся. На серию Паолини Швёнтек ответила своей — пять выигранных геймов подряд. Полька отыграла брейк, а потом сама вышла вперёд, что позволило ей подавать на сет при 5:4. Она упустила сетбол и дала сопернице сравнять счёт — 5:5. Однако следующие два гейма выиграла Швёнтек. Второй попыткой подать на партию она воспользовалась сполна — 7:5 за 57 минут.

Во втором сете Паолини также пыталась навязать борьбу Швёнтек, и в целом у неё это получилось, но от поражения не спасло. Ига дважды брала чужую подачу — Жасмин дважды отвечала ей обратным брейком. Третий брейк в исполнении польки стал решающим. Итальянка в восьмом гейме могла отыграть и его, но не использовала двойной брейк-пойнт, и Швёнтек повела 5:3. В 10-м гейме она подала на титул — 7:5, 6:4 за 1 час 50 минут. В этой встрече у Иги было много двойных ошибок (семь); впрочем, эйсов было ещё больше (девять).

Вот так Швёнтек завоевала второй титул в сезоне и 24-й в карьере. Полька в 11-й раз выиграла турнир WTA-1000. По трофеям на турнирах этой категории (с 2009 года) она оставила позади Викторию Азаренко (10); впереди только Серена Уильямс (13). Теперь у Иги шесть побед в шести матчах с Паолини. А по титулам в сезоне она догнала Мирру Андрееву; также по два трофея у Майи Джойнт, Маккартни Кесслер, Мэдисон Киз и Элисе Мертенс, а больше (три) — только у Джессики Пегулы и Арины Соболенко.

Благодаря сегодняшней победе Швёнтек поднялась на одно место в рейтинге WTA и стала второй ракеткой мира, а Кори Гауфф опустилась на третью позицию. Паолини также поднялась на одну строчку и стала восьмой. Кроме того, Ига как победительница заработала $ 752 275 призовых, а Жасмин как финалистка — $ 391 600.

Напомним, что мужской турнир в Цинциннати выиграл Карлос Алькарас. Его соперник Янник Синнер из-за плохого самочувствия снялся при 0:5 в первом сете.