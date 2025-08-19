Хаос с расписанием турниров в США. Топ-игроки едут на микст US Open уставшими и больными

Синнер снялся с финала «Мастерса» и пропустит микст в Нью-Йорке. Алькарас и Швёнтек будут играть менее чем через день после титулов в Огайо.

Финал «Мастерса» в Цинциннати получился разочаровывающим для всех любителей тенниса. Первая ракетка мира Янник Синнер не сумел доиграть решающий матч со вторым в рейтинге ATP Карлосом Алькарасом из-за плохого самочувствия.

Янник отдал пять геймов подряд и снялся. Это было 14-е очное противостояние Синнера и Алькараса. Карлос в девятый раз одолел итальянца. На этот раз вообще без борьбы, хотя именно её фанаты ожидали увидеть в четвёртом крупном финале между двумя лучшими теннисистами мира за сезон-2025.

Есть много вопросов к организаторам турнира в Цинциннати и US Open. Увеличение длительности мужского «Мастерса» и женского «тысячника» в Огайо до 12 дней изначально выглядело противоречивой идеей. Финалы состоялись в понедельник днём по местному времени, хотя в этот день обычно обновляются рейтинги ATP и WTA. Неужели нельзя было провести их в воскресенье, немного сжав сроки соревнований?

На следующий день после титульных матчей в Цинциннати стартует широко разрекламированный микст US Open, куда были заявлены многие звёзды одиночного разряда. Проблема в том, что некоторым придётся выходить на корт едва ли не сразу после перелёта из Огайо в Нью-Йорк.

Янник Синнер не смог доиграть финал «Мастерса» в Цинциннати из-за плохого самочувствия Фото: Dylan Buell/Getty Images

19 августа в 21:00 мск чемпион «Мастерса» в Цинциннати Карлос Алькарас вместе с Эммой Радукану должен провести встречу 1/8 финала микста US Open против Джека Дрейпера и Джессики Пегулы. Она состоится через 23 часа после начала противостояния Карлоса с Синнером в Огайо. Возможно, испанец найдёт в себе силы провести матч. Всё-таки финал с Янником не отнял у него много сил, учитывая быстрое снятие итальянца после пяти геймов без борьбы. Но ситуация всё равно не является нормальной.

Синнер взял в напарницы на микст US Open чешку Катержину Синякову – одну из лучших парниц современности. Вот только Яннику и Катержине предстоит выйти на корт против Александра Зверева ровно через сутки после финала Цинциннати – 19 августа в 22:00. Синнер пока официально не снялся с микста, но на пресс-конференции в Огайо заявил, что собирается взять несколько дней отдыха. Вероятно, его дуэт с Синяковой в Нью-Йорке зрителям так и не доведётся увидеть в деле. По второй паре тоже есть сомнения. Александр Зверев в Цинциннати встречался с Алькарасом в полуфинале и плохо себя чувствовал, хоть и смог довести встречу до конца. У немца была пара дней на восстановление, но хватит ли этого?

Полька Ига Швёнтек в финале «тысячника» в Цинциннати обыграла итальянку Жасмин Паолини (7:5, 6:4). Матч начался в 1:00 мск, а уже в 19:00 Иге и норвежцу Касперу Рууду нужно играть 1/8 финала микста US Open с представителями США Фрэнсисом Тиафо и Мэдисон Киз. У Швёнтек вообще фактически нет времени на отдых. Перелёт из Цинциннати в Нью-Йорк, сон и сразу нужно выходить на корт в паре с Руудом. Стоит отдать должное Иге – она не собирается сниматься с микста и пообещала выступить вместе с Каспером.

«Сделала это. Увидимся на корте, Каспер Рууд», — написала Швёнтек в соцсетях.

Ига Швёнтек сыграет микст US Open сразу после завоевания титула в Цинциннати Фото: Из личного архива Иги Швёнтек

Возможно, Швёнтек вдохновляют недавние успехи. Она выиграла Уимблдон, взяла «тысячник» в Цинциннати, вернулась на второе место в рейтинге WTA, и у неё есть реальные шансы отнять звание первой ракетки мира у Арины Соболенко в конце сезона. Похоже, игровой кризис польки позади, и она вернула былую доминирующую форму, поэтому с приподнятым настроением готова сыграть даже микст на фоне плотнейшего графика. Та же Паолини снялась со смешанного парного разряда US Open, её несостоявшийся партнёр Лоренцо Музетти теперь вместе с Кэти Макнелли будет противостоять Гаэлю Монфису и Наоми Осаке.

Теннисное сообщество не в восторге от экспериментов с календарём во время американской серии.

«Финал в понедельник – это просто безумие! Уверена, что US Open тоже не в восторге. Это отвлекает внимание от недели болельщиков и, возможно, от микста, в который вложено много денег и за который фанаты заплатили, желая увидеть игроков. Теннису реально нужен человек, который держал бы всё под контролем!» – написала шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс в соцсетях.

«Финал в понедельник в 15:00 по местному времени в августе в Цинциннати. Ещё и после всей этой серии матчей Торонто-Цинциннати с многочисленными отказами и смертельной усталостью игроков. Нужно что-то менять», – написал также в соцсетях испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, который снялся с «Мастерса» в Цинциннати во втором круге из-за усталости и плохого самочувствия.

Организаторам турнира в Цинциннати и US Open определённо есть над чем задуматься. Ситуация с календарём в этом году является аномальной. Прямо сейчас уже ничего не изменить, но сделать надлежащие выводы и не допустить подобного в следующем сезоне – задача из разряда обязательных для выполнения.