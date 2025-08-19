Скидки
Теннис Статьи

US Open — 2025: общий призовой фонд, сколько зарабатывают в миксте, сравнение с Ролан Гаррос, Уимблдоном, Australian Open

Чемпион US Open получит $ 5 млн — столько не было никогда. Расклад призовых по кругам
Александр Насонов
Призовой фонд US Open — 2025
А в миксте за два дня можно заработать $ 1 млн.

Открытый чемпионат США стал первым турниром «Большого шлема», на котором мужчины и женщины стали получать равные призовые. В 1971 году Стэн Смит за титул заработал $ 15 тыс., а Билли Джин Кинг довольствовалась $ 5 тыс. На следующий год разрыв между чемпионами увеличился ещё — с $ 10 тыс. до $ 15 тыс. В том сезоне Илие Нэстасе, чемпион US Open — 1972, заработал $ 25 тыс. за победу на турнире, а Кинг — всего $ 10 тыс.

В 1973-м Билли Джин, недовольная неравенством, пригрозила бойкотом турнира. И это возымело эффект! С того года на US Open мужчины и женщины получают одинаковые призовые. В первый год равенства Джон Ньюкомб и Маргарет Корт заработали по $ 25 тыс. Остальные турниры «Большого шлема» стали выплачивать равные призовые на регулярной основе значительно позже, уже в XXI веке.

По нынешним меркам $ 25 тыс. для чемпиона — смехотворная сумма. Даже с поправкой на то, что 50 лет назад на $ 1 можно было купить гораздо больше, чем сейчас. Призовые на US Open год от года растут — за небольшими исключениями, последнее из которых приходится на пандемийный сезон. Более того, увеличивается не только призовой фонд, но и сама скорость его роста.

Призовые на US Open

Сезон2022202320242025
Призовые, $ млн60,1657590
Прибавка, в %4,68,215,420

$ 90 млн — это абсолютный рекорд для теннисных турниров. Победители одиночных разрядов заработают по $ 5 млн — и это тоже будет рекордный показатель. На данный момент лидерами по призовым за отдельно взятый турнир являются Янник Синнер и Кори Гауфф, выигравшие в 2024 году Итоговые чемпионаты ATP и WTA соответственно. Синнер не потерпел ни одного поражения и заработал $ 4 881 100 за титул, Гауфф — $ 4 805 000. За победу на Six Kings Slam в Эр-Рияде в октябре 2024 года Яннику заплатили $ 6 млн, но это выставочный турнир, поэтому его не учитываем.

Призовые на US Open — 2025

2024, $2025, $Прибавка, в %
Одиночный разряд (мужчины и женщины)
Титул3 600 0005 000 00038,9
Финал1 800 0002 500 00038,9
1/2 финала1 000 0001 260 00026
1/4 финала530 000660 00024,5
Четвёртый круг325 000400 00023,1
Третий круг215 000237 00010,2
Второй круг140 000154 00010
Первый круг100 000110 00010
Квалификация (мужчины и женщины)
Третий круг52 00057 20010
Второй круг38 00041 80010
Первый круг25 00027 50010
Парный разряд (мужчины и женщины)
Титул750 0001 000 00033,3
Финал375 000500 00033,3
1/2 финала190 000250 00031,6
1/4 финала110 000125 00013,6
Третий круг63 00075 00019,1
Второй круг40 00045 00012,5
Первый круг25 00030 00020
Микст
Титул200 0001 000 000400
Финал100 000400 000300
1/2 финала50 000200 000300
1/4 финала27500100000263,6
Второй круг16 50020 00021,2
Первый круг10 000

Отдельно стоит сказать про микст. Сетка стала в два раза меньше: теперь смешанных пар не 32, а 16. Чемпионы получат не $ 200 тыс., а $ 1 млн (то есть по $ 500 тыс. на каждого) — в пять раз больше! Иными словами, чистая прибавка составит 400%. А всё потому, что смешанный парный разряд решили провести в новом формате — с привлечением многих топовых одиночников, среди которых будут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер… Кроме того, изменится и формат самих матчей — подробнее обо всём этом читайте в отдельных материалах.

US Open является самым денежным из мэйджоров. Ни Уимблдон, ни тем более «Ролан Гаррос» с Australian Open не могут угнаться за призовым фондом Открытого чемпионата США — как по выплатам победителям, так и по общей сумме.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2025«РГ»-2025Уимблдон-2025US Open — 2025
Общий призовой фонд, $ млн59,836372,7690
Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн2,172,854,085

Микст, кстати, пройдёт уже на этой неделе, 19 и 20 августа. Выходит, что финалисты турнира проведут по четыре матча за два дня.

US Open — 2025. Микст. Турнирная сетка

Жеребьёвка одиночных турниров состоится 21 августа. Соревнования в основных сетках пройдут с 24 августа по 7 сентября. Одиночные титулы защищают Янник Синнер и Арина Соболенко. За всеми событиями Открытого чемпионата США следите на «Чемпионате».

