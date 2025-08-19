Чемпион US Open получит $ 5 млн — столько не было никогда. Расклад призовых по кругам

Открытый чемпионат США стал первым турниром «Большого шлема», на котором мужчины и женщины стали получать равные призовые. В 1971 году Стэн Смит за титул заработал $ 15 тыс., а Билли Джин Кинг довольствовалась $ 5 тыс. На следующий год разрыв между чемпионами увеличился ещё — с $ 10 тыс. до $ 15 тыс. В том сезоне Илие Нэстасе, чемпион US Open — 1972, заработал $ 25 тыс. за победу на турнире, а Кинг — всего $ 10 тыс.
В 1973-м Билли Джин, недовольная неравенством, пригрозила бойкотом турнира. И это возымело эффект! С того года на US Open мужчины и женщины получают одинаковые призовые. В первый год равенства Джон Ньюкомб и Маргарет Корт заработали по $ 25 тыс. Остальные турниры «Большого шлема» стали выплачивать равные призовые на регулярной основе значительно позже, уже в XXI веке.
По нынешним меркам $ 25 тыс. для чемпиона — смехотворная сумма. Даже с поправкой на то, что 50 лет назад на $ 1 можно было купить гораздо больше, чем сейчас. Призовые на US Open год от года растут — за небольшими исключениями, последнее из которых приходится на пандемийный сезон. Более того, увеличивается не только призовой фонд, но и сама скорость его роста.
Призовые на US Open
|Сезон
|2022
|2023
|2024
|2025
|Призовые, $ млн
|60,1
|65
|75
|90
|Прибавка, в %
|4,6
|8,2
|15,4
|20
$ 90 млн — это абсолютный рекорд для теннисных турниров. Победители одиночных разрядов заработают по $ 5 млн — и это тоже будет рекордный показатель. На данный момент лидерами по призовым за отдельно взятый турнир являются Янник Синнер и Кори Гауфф, выигравшие в 2024 году Итоговые чемпионаты ATP и WTA соответственно. Синнер не потерпел ни одного поражения и заработал $ 4 881 100 за титул, Гауфф — $ 4 805 000. За победу на Six Kings Slam в Эр-Рияде в октябре 2024 года Яннику заплатили $ 6 млн, но это выставочный турнир, поэтому его не учитываем.
Призовые на US Open — 2025
|2024, $
|2025, $
|Прибавка, в %
|Одиночный разряд (мужчины и женщины)
|Титул
|3 600 000
|5 000 000
|38,9
|Финал
|1 800 000
|2 500 000
|38,9
|1/2 финала
|1 000 000
|1 260 000
|26
|1/4 финала
|530 000
|660 000
|24,5
|Четвёртый круг
|325 000
|400 000
|23,1
|Третий круг
|215 000
|237 000
|10,2
|Второй круг
|140 000
|154 000
|10
|Первый круг
|100 000
|110 000
|10
|Квалификация (мужчины и женщины)
|Третий круг
|52 000
|57 200
|10
|Второй круг
|38 000
|41 800
|10
|Первый круг
|25 000
|27 500
|10
|Парный разряд (мужчины и женщины)
|Титул
|750 000
|1 000 000
|33,3
|Финал
|375 000
|500 000
|33,3
|1/2 финала
|190 000
|250 000
|31,6
|1/4 финала
|110 000
|125 000
|13,6
|Третий круг
|63 000
|75 000
|19,1
|Второй круг
|40 000
|45 000
|12,5
|Первый круг
|25 000
|30 000
|20
|Микст
|Титул
|200 000
|1 000 000
|400
|Финал
|100 000
|400 000
|300
|1/2 финала
|50 000
|200 000
|300
|1/4 финала
|27500
|100000
|263,6
|Второй круг
|16 500
|20 000
|21,2
|Первый круг
|10 000
|—
|—
Отдельно стоит сказать про микст. Сетка стала в два раза меньше: теперь смешанных пар не 32, а 16. Чемпионы получат не $ 200 тыс., а $ 1 млн (то есть по $ 500 тыс. на каждого) — в пять раз больше! Иными словами, чистая прибавка составит 400%. А всё потому, что смешанный парный разряд решили провести в новом формате — с привлечением многих топовых одиночников, среди которых будут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер… Кроме того, изменится и формат самих матчей — подробнее обо всём этом читайте в отдельных материалах.
US Open является самым денежным из мэйджоров. Ни Уимблдон, ни тем более «Ролан Гаррос» с Australian Open не могут угнаться за призовым фондом Открытого чемпионата США — как по выплатам победителям, так и по общей сумме.
Призовые на турнирах «Большого шлема», $
|AO-2025
|«РГ»-2025
|Уимблдон-2025
|US Open — 2025
|Общий призовой фонд, $ млн
|59,83
|63
|72,76
|90
|Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн
|2,17
|2,85
|4,08
|5
Микст, кстати, пройдёт уже на этой неделе, 19 и 20 августа. Выходит, что финалисты турнира проведут по четыре матча за два дня.
Жеребьёвка одиночных турниров состоится 21 августа. Соревнования в основных сетках пройдут с 24 августа по 7 сентября. Одиночные титулы защищают Янник Синнер и Арина Соболенко. За всеми событиями Открытого чемпионата США следите на «Чемпионате».