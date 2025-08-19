Чемпион US Open получит $ 5 млн — столько не было никогда. Расклад призовых по кругам

Открытый чемпионат США стал первым турниром «Большого шлема», на котором мужчины и женщины стали получать равные призовые. В 1971 году Стэн Смит за титул заработал $ 15 тыс., а Билли Джин Кинг довольствовалась $ 5 тыс. На следующий год разрыв между чемпионами увеличился ещё — с $ 10 тыс. до $ 15 тыс. В том сезоне Илие Нэстасе, чемпион US Open — 1972, заработал $ 25 тыс. за победу на турнире, а Кинг — всего $ 10 тыс.

В 1973-м Билли Джин, недовольная неравенством, пригрозила бойкотом турнира. И это возымело эффект! С того года на US Open мужчины и женщины получают одинаковые призовые. В первый год равенства Джон Ньюкомб и Маргарет Корт заработали по $ 25 тыс. Остальные турниры «Большого шлема» стали выплачивать равные призовые на регулярной основе значительно позже, уже в XXI веке.

По нынешним меркам $ 25 тыс. для чемпиона — смехотворная сумма. Даже с поправкой на то, что 50 лет назад на $ 1 можно было купить гораздо больше, чем сейчас. Призовые на US Open год от года растут — за небольшими исключениями, последнее из которых приходится на пандемийный сезон. Более того, увеличивается не только призовой фонд, но и сама скорость его роста.

Призовые на US Open

Сезон 2022 2023 2024 2025 Призовые, $ млн 60,1 65 75 90 Прибавка, в % 4,6 8,2 15,4 20

$ 90 млн — это абсолютный рекорд для теннисных турниров. Победители одиночных разрядов заработают по $ 5 млн — и это тоже будет рекордный показатель. На данный момент лидерами по призовым за отдельно взятый турнир являются Янник Синнер и Кори Гауфф, выигравшие в 2024 году Итоговые чемпионаты ATP и WTA соответственно. Синнер не потерпел ни одного поражения и заработал $ 4 881 100 за титул, Гауфф — $ 4 805 000. За победу на Six Kings Slam в Эр-Рияде в октябре 2024 года Яннику заплатили $ 6 млн, но это выставочный турнир, поэтому его не учитываем.

Призовые на US Open — 2025

2024, $ 2025, $ Прибавка, в % Одиночный разряд (мужчины и женщины) Титул 3 600 000 5 000 000 38,9 Финал 1 800 000 2 500 000 38,9 1/2 финала 1 000 000 1 260 000 26 1/4 финала 530 000 660 000 24,5 Четвёртый круг 325 000 400 000 23,1 Третий круг 215 000 237 000 10,2 Второй круг 140 000 154 000 10 Первый круг 100 000 110 000 10 Квалификация (мужчины и женщины) Третий круг 52 000 57 200 10 Второй круг 38 000 41 800 10 Первый круг 25 000 27 500 10 Парный разряд (мужчины и женщины) Титул 750 000 1 000 000 33,3 Финал 375 000 500 000 33,3 1/2 финала 190 000 250 000 31,6 1/4 финала 110 000 125 000 13,6 Третий круг 63 000 75 000 19,1 Второй круг 40 000 45 000 12,5 Первый круг 25 000 30 000 20 Микст Титул 200 000 1 000 000 400 Финал 100 000 400 000 300 1/2 финала 50 000 200 000 300 1/4 финала 27500 100000 263,6 Второй круг 16 500 20 000 21,2 Первый круг 10 000 — —

Отдельно стоит сказать про микст. Сетка стала в два раза меньше: теперь смешанных пар не 32, а 16. Чемпионы получат не $ 200 тыс., а $ 1 млн (то есть по $ 500 тыс. на каждого) — в пять раз больше! Иными словами, чистая прибавка составит 400%. А всё потому, что смешанный парный разряд решили провести в новом формате — с привлечением многих топовых одиночников, среди которых будут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер… Кроме того, изменится и формат самих матчей — подробнее обо всём этом читайте в отдельных материалах.

US Open является самым денежным из мэйджоров. Ни Уимблдон, ни тем более «Ролан Гаррос» с Australian Open не могут угнаться за призовым фондом Открытого чемпионата США — как по выплатам победителям, так и по общей сумме.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2025 «РГ»-2025 Уимблдон-2025 US Open — 2025 Общий призовой фонд, $ млн 59,83 63 72,76 90 Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн 2,17 2,85 4,08 5

Микст, кстати, пройдёт уже на этой неделе, 19 и 20 августа. Выходит, что финалисты турнира проведут по четыре матча за два дня.

Жеребьёвка одиночных турниров состоится 21 августа. Соревнования в основных сетках пройдут с 24 августа по 7 сентября. Одиночные титулы защищают Янник Синнер и Арина Соболенко. За всеми событиями Открытого чемпионата США следите на «Чемпионате».