Синнер может лишиться 1-й строчки, Мирра — войти в топ-4. Рейтинговые расклады на US Open

В мужском и женском туре завершился последний крупный старт перед US Open – Цинциннати, финалы которого были вынесены на понедельник. По итогам этого турнира Карен Хачанов стал первой ракеткой России – и впервые с июня 2023 года вернулся в топ-10. Произошло немало и других изменений, которые мы рассмотрим в новой части «Табели о рангах».

Хачанов преодолел важный рубеж, вернувшись в десятку

В ATP в первой десятке произошло лишь одно изменение, о котором мы уже сказали. Хачанов поднялся на три строчки, опередив выпавших из топ-10 Андрея Рублёва и Хольгера Руне, а также Лоренцо Музетти. Итальянец остался 10-м, а Карен занял девятое место в рейтинге. Непосредственно эти перемещения произошли в первую очередь вследствие вычета очков у Рублёва и Руне за прошлогодние Монреаль и Цинциннати, поскольку на этой неделе Хачанов много очков не набрал – всего 100 за четвёртый круг, где не доиграл матч с Александром Зверевым из-за проблем со спиной. Но перед этим у Карена был финал «Мастерса» в Торонто, проигранный Бену Шелтону лишь на тай-брейке третьего сета, ещё до того – четвертьфинал Уимблдона. При этом россиянину ещё не раз не везло весной, когда он уступал в затяжных и очень упорных поединках, которые вполне мог выиграть и пройти дальше, соответственно, набрав больше очков.

Сейчас Карену защищать почти нечего до второй половины октября, когда у него будут «гореть» три хороших выступления за три недели – титул в Алма-Ате (250 очков), финал Вены (330) и полуфинал парижского «Мастерса» (400). Суммарно это почти 1000 очков – чуть меньше трети от общего количества в активе россиянина (3240). Зато на том же US Open в прошлом году россиянин проиграл уже в первом круге, так что по итогам американского «Шлема» он может добавить ещё немало очков. Есть даже шанс улучшить свой рейтинговый рекорд (на данный момент это восьмая строчка), но для этого нужно дойти минимум до полуфинала – тогда будет возможность обогнать Джека Дрейпера, защищающего очки как раз за эту стадию. При этом сам британский левша из-за травмы не играл после Уимблдона, но на US Open должен выступить.

ATP. Медведев и Рублёв — вне топ-10, Алькарас подтягивается к Синнеру

Что касается других топовых российских игроков, Даниила Медведева и Андрея Рублёва, то они расположились в первой половине второго десятка рейтинга. Даниил сейчас занимает 13-ю строчку, Андрей – 15-ю. При этом Медведев провалил оба августовских «Мастерса», выиграв за два турнира лишь один матч (но он там ничего и не защищал), а Рублёв дошёл на обоих до четвертьфинала, однако год назад у него были здесь финал и четвертьфинал. Соответствующие их рейтинговым позициям номера посева означают попадание на кого-то из топ-4 уже в 1/8 финала, в то время как Хачанов, будучи девятым, на этой стадии будет выходить на кого-то из посеянных под пятым-восьмым номерами.

Даниил Медведев Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Кстати, мы отметили, что Карен вернулся в топ-10 впервые с июня 2023-го, но тогда он провёл в десятке лучших ровно одну неделю, а вошёл в неё после «Ролан Гаррос», на котором травмировался. А единственное длительное пребывание в топ-10 у него было в сезоне-2019, с июня по конец октября – пока не «сгорели» очки за титул Парижа-2018. Три недели в десятке Хачанову сейчас гарантированы, но есть хорошие шансы пробыть там дольше.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 18 августа:

1. Янник Синнер (Италия) – 11 480 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) – 9590.

3. Александр Зверев (Германия) – 6230.

4. Тейлор Фриц (США) – 5575.

5. Джек Дрейпер (Великобритания) – 4440.

6. Бен Шелтон (США) – 4280.

7. Новак Джокович (Сербия) – 4130.

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3545.

9 (+3). Карен Хачанов (Россия) – 3240.

10. Лоренцо Музетти (Италия) – 3205.

Мужской финал «Мастерса» в Цинциннати сложно назвать состоявшимся полноценно, поскольку Яннику Синнеру было плохо на жаре, и он снялся, проигрывая Карлосу Алькарасу 0:5 в первом сете. Однако для рейтинга неважно, с каким счётом завершился матч – испанец получил свою 1000 очков, а итальянец остался с 650 очками. При этом Алькарас в прошлом году бился на Олимпиаде, где взял серебряную медаль, но не получил рейтинговых очков (за ОИ их сейчас не дают), а после проигрыша Новаку Джоковичу олимпийского финала как-то сник и слабо провёл всю концовку сезона. В Цинциннати он набрал всего 10 очков, на US Open – 50.

WTA. Швёнтек — снова вторая, Мирра осталась пятой, Кудерметова взлетела на 10 мест

По итогам женского турнира в Цинциннати, в отличие от мужского, произошла перестановка рядом с вершиной рейтинга – Ига Швёнтек, выигравшая там титул, вернулась на вторую строчку. Польская теннисистка начинала нынешний сезон как раз на этой позиции, потеряв звание первой ракетки мира в октябре прошлого года. При этом после поражения в четвертьфинале US Open – 2024 Ига дальше пропустила все турниры вплоть до Итогового чемпионата WTA, на котором не вышла из группы, так что до конца сезона ей предстоит защищать очень мало очков. Арине Соболенко же предстоит защита титула в Нью-Йорке (2000 очков) и в Ухани (1000), так что белоруске придётся попотеть, чтобы остаться первой ракеткой мира по итогам года. В рейтинге 52 недель между ними сейчас больше трёх тысяч очков, но в Чемпионской гонке, учитывающей только очки нынешнего сезона, Соболенко опережает Швёнтек всего на 507 очков.

Кстати, Мирра Андреева в обоих рейтингах пятая. И там и там она позади Соболенко, Швёнтек и Кори Гауфф, но если в рейтинге 52 недель четвёртую строчку занимает Джессика Пегула, то в Чемпионской гонке на ней расположилась Мэдисон Киз. На августовских «тысячниках» Мирра почти ничего не набрала, однако она там толком и не играла. В Монреале россиянка прошла Бьянку Андрееску на отказе (канадка травмировала ногу в самой концовке своего предыдущего матча на турнире), после чего сама подвернула ногу во втором сете игры с Маккартни Кесслер. Мирра доиграла тот поединок с затейпированной лодыжкой, но с Цинциннати после этого снялась. Однако судя по тому, что с микста US Open на нынешней неделе, куда Андреева заявлена вместе с Даниилом Медведевым, сниматься она не стала, сейчас с ногой всё уже более-менее в порядке.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 18 августа:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 11 225 очков.

2 (+1). Ига Швёнтек (Польша) – 7933.

3 (-1). Кори Гауфф (США) – 7874.

4. Джессика Пегула (США) – 4903.

5. Мирра Андреева (Россия) – 4733.

6. Мэдисон Киз (США) – 4699.

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4433.

8 (+1). Жасмин Паолини (Италия) – 4116.

9 (-1). Аманда Анисимова (США) – 3869.

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3663.

Отметим и вторую ракетку России, Екатерину Александрову. Она проводит чуть ли не лучший сезон в карьере, работая с Игорем Андреевым, и поднялась на рекордную для себя 14-ю строчку (до того лучшим результатом была 15-я позиция, также достигнутая в этом году). В Гонке Екатерина и вовсе 12-я, и при условии мощного спурта на финише сезона она даже может попасть на Итоговый турнир. А у Дианы Шнайдер, к сожалению, дела не очень-то ладятся. Сейчас она в очередной раз работает с новым тренером – теперь с Сашей Бажиным – и результата пока нет. Диана выпала из топ-20, опустившись на 22-ю строчку, а на US Open ей нужно защищать 240 очков за четвёртый круг.

Екатерина Александрова Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Зато сразу на 10 позиций, на 26-ю строчку, взлетела Вероника Кудерметова, дошедшая в Цинциннати до полуфинала. Благодаря этому она попадёт в число сеяных на US Open, причём будет как минимум 24-й сеяной – стоящие выше в рейтинге Чжэн Циньвэнь и Паула Бадоса снялись с турнира. Это позволит россиянке не попасть на топ-8 посева в третьем круге, в то время как 25-я ракетка турнира может выйти на этой стадии даже на первого номера посева. Закрепилась в зоне посева и Анна Калинская, которая дошла в Цинциннати до четвертьфинальной стадии и поднялась на три строчки, заняв в рейтинге 31-е место. Также в посеве будет Людмила Самсонова – она сейчас 19-я ракетка мира. Таким образом, пять российских теннисисток попадут в Нью-Йорке в число сеяных.

Вероника Кудерметова Фото: Dylan Buell/Getty Images

Расклады грядущих недель

А теперь взглянем на ситуацию, которая может сложиться сразу после US Open. Понятно, что все игроки ещё наберут в Нью-Йорке какое-то количество очков, вплоть до 2000 за титул, но всё же оценим виртуальный рейтинг после вычета всех очков за прошлогодний US Open и без добавления таковых за грядущий турнир. Пегула, защищающая финал, падает с четвёртой строчки на девятую, оказываясь всего в 10 очках впереди идущей на 10-й позиции Елены Рыбакиной.

Мирра здесь защищает лишь второй круг, благодаря чему оказывается в этом виртуальном рейтинге как раз на четвёртом месте. По сути, единственная теннисистка, у которой есть действительно высокие шансы не пустить Андрееву в четвёрку – Киз. Мэдисон окажется в 94 очках позади Мирры, а это разница в одну победу, начиная с третьего круга (то есть если россиянка вылетит в третьем раунде, а американка – в четвёртом, то Киз будет выше в рейтинге после US Open). Чжэн Циньвэнь не сыграет в Нью-Йорке из-за операции на локте, поэтому обогнать Мирру никак не сможет. Теоретическая возможность есть ещё у Жасмин Паолини, Аманды Анисимовой и Елены Рыбакиной, однако каждой из них нужен как минимум финал – и то при условии, что сама Андреева толком ничего не наберёт.

Мэдисон Киз Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Отметим также, что титул может дать Иге Швёнтек или Кори Гауфф шанс занять первую строчку рейтинга, но для этого нужен ранний вылет Соболенко. Если Арина дойдёт хотя бы до четвертьфинала, то гарантированно сохранит лидерство в рейтинге.

А вот в ATP в плане борьбы за первую позицию всё будет намного интереснее. Мы уже отмечали, что Алькарас в Нью-Йорке почти ничего не защищает (второй круг), а Синнер является действующим чемпионом. После вычета прошлогодних очков Карлос даже оказывается впереди Янника, пусть и всего на 60 очков. Соответственно, испанцу нужно сыграть не хуже итальянца, чтобы впервые с сентября 2023-го вернуть себе лидерство в рейтинге и прервать доминирование Синнера, длящееся уже больше года. Янник занимает первую строчку с 10 июня 2024-го. Что касается россиян, то Хачанов после вычета у всех очков за US Open – 2024 восьмой, Рублёв делит 13-ю строчку с Томми Полом, а Медведев располагается сразу за ним, на 15-м месте.