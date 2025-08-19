Скидки
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция US Open 2025: Мирра Андреева, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, расписание, сетки, результаты, где смотреть

Рублёв и Мухова бьются в миксте за 1/4 финала US Open. Ещё сыграют Мирра и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2025
Комментарии
В Нью-Йорке начинается турнир «Большого шлема». На кортах появятся и россияне.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начинается микст – вынесенный на неделю раньше от остальных соревнований смешанный парный разряд. Среди 16 пар есть и российские участники. Даниил Медведев и Мирра Андреева сразятся с сербами Новаком Джоковичем и Ольгой Данилович, а Андрей Рублёв вместе с чешкой Каролиной Муховой померяются силами с американцами Винус Уильямс и Райлли Опелкой. Победители первого круга разыграют четвертьфиналы уже сегодня. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

US Open 2025. Микст. Сетка
US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 19:35 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
В. Уильямс Р. Опелка
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Мухова А. Рублёв
US Open — микст. 1-й круг
20 августа 2025, среда. 00:05 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
О. Данилович Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

До старта турнира менее часа, а уже стало известно об очередных потерях в сетке. Первая ракетка мира Янник Синнер, который не пришёл в себя после проблем со здоровьем во время понедельничного финала «Мастерса» в Цинциннати, пропустит соревнование в миксте на US Open. Его и Катержину Синякову в сетке заменил альтернативный дуэт Даниэль Коллинз / Кристиан Харрисон.

18:13 Даниил Сальников

Расписание вторника

19 августа в Нью-Йорке начинается турнир в миксте, вынесенный на неделю раньше основных соревнований. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
