Рублёв и Мухова бьются в миксте за 1/4 финала US Open. Ещё сыграют Мирра и Медведев. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на US Open. В Нью-Йорке начинается микст – вынесенный на неделю раньше от остальных соревнований смешанный парный разряд. Среди 16 пар есть и российские участники. Даниил Медведев и Мирра Андреева сразятся с сербами Новаком Джоковичем и Ольгой Данилович, а Андрей Рублёв вместе с чешкой Каролиной Муховой померяются силами с американцами Винус Уильямс и Райлли Опелкой. Победители первого круга разыграют четвертьфиналы уже сегодня. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.