Медведев и Мирра победили пару с Джоковичем на US Open. Но в полуфинал не вышли

В этом году организаторы US Open решили оживить смешанный парный разряд, обычно не пользующийся популярностью у болельщиков. Количество пар в сетке микста сократили с 32 до 16 и пригласили на турнир звёзд одиночных разрядов. Изначально идея выглядела неплохой, однако некоторые участники снялись, из-за чего в сетку пришлось вносить изменения. Самый свежий пример — первая ракетка мира Янник Синнер. Итальянец нездоровым вышел на финал «Мастерса» в Цинциннати, так что ни о каком миксте в его исполнении говорить не приходится.

Соревнования в миксте проходят 19 и 20 августа. Таким образом, чтобы стать чемпионом и заработать $ 1 млн, необходимо провести четыре матча за два дня. Чтобы не перегружать теннисистов и теннисисток, формат поединков изменили. На всех стадиях, кроме финала, матчи проходят в трёхсетовом формате, но не до шести геймов, а до четырёх. При 40:40 в гейме играется решающее очко, а вместо третьей партии, если в ней есть необходимость, проводится тай-брейк до 10 очков. В финале же необходимо будет взять шесть геймов для победы в партии, а в остальном — никаких отличий от предыдущих стадий.

В двух пар из 16 присутствуют россияне. Андрей Рублёв объединил усилия с чешкой Каролиной Муховой, а Даниил Медведев и Мирра Андреева составили мононациональный дуэт.

Рублёв и Мухова свой матч первого круга (то есть 1/8 финала) проводили вторым запуском. В соперниках у них были 211-сантиметровый Райлли Опелка и 45-летняя (!) Винус Уильямс — вот уж необычный тандем. Напомним, Уильямс-старшая не только семикратная чемпионка одиночных турниров «Большого шлема», но и 14-кратная победительница парных мэйджоров (все эти титулы она завоевала в паре с младшей сестрой Сереной), а также двукратная чемпионка ТБШ в миксте.

В первых геймах Рублёв и Опелка (особенно последний) под шум регулярно пролетающих самолётов успешно глушили соперников мощными подачами — 1:1. Когда подавали женщины, розыгрыши проходили чуть дольше, но весьма незначительно. Следующие два гейма заканчивались на решающем очке, и в обоих случаях Рублёв и Мухова добивались успеха — 3:1. На подаче Опелки у российско-чешского дуэта шансов по-прежнему не было. Однако уже в следующем гейме Андрей, который был хорош не только на подаче, но и в обменах действовал почти безупречно, закрыл сет — 4:2 за 21 минуту.

Вторая партия началась так, как первая: мужчины отподавали, и счёт стал 1:1. В третьем гейме, когда подавала Уильямс, у американцев возникли проблемы — двойной брейк-пойнт. Однако Винус, поддерживаемая публикой, которая восторженными овациями встречала каждое успешное действие 45-летней спортсменки, всё же удержала подачу. В следующем гейме на приёме Рублёв и Мухова вновь могли взять чужую подачу, но не сумели реализовать тройной брейк-пойнт. Когда Опелка на решающем очке вколотил смэш у сетки, зрители просто неистовствовали.

На приёме, впрочем, у американцев не было особых шансов, и потому пришлось играть тай-брейк, после того как счёт стал 4:4. В нём решающим стал второй мини-брейк от Рублёва и Муховой, когда чешка приняла подачу Опелки, а Уильямс пробила в сетку — 5:4. Следующие два мяча также остались за Андреем (россиянин ещё после 6:4 начал праздновать победу, однако осознал ошибку) и Каролиной — 4:2, 5:4 (7:4) за 1 час 1 минуту.

Отдохнув немного, Рублёв и Мухова вышли на четвертьфинал, где их соперниками были 38-летняя итальянка Сара Эррани и её соотечественник Андреа Вавассори, которые в своём матче стартового круга выбили вторых сеяных Елену Рыбакину и Тейлора Фрица (4:2, 4:2). Эррани и Вавассори — настоящие топы, если речь о парном теннисе. Год назад именно они выиграли микст на US Open, проходивший ещё в прежнем формате, а в этом году стали чемпионами «Ролан Гаррос». Кроме того, в парном разряде Эррани является шестикратной победительницей ТБШ, причём с карьерным «Шлемом».

Сара Эррани и Андреа Вавассори — чемпионы US Open 2024 года Фото: Elsa/Getty Images

В первом сете Рублёв и Мухова ощутили силу итальянцев. В первом гейме, правда, Вавассори уступил на подаче, однако затем Андреа и его многоопытная напарница прочно перехватили инициативу и раз за разом переигрывали соперников. Российско-чешский дуэт брал не более двух очков за гейм, и первая партия осталась за Эррани и Вавассори — 4:1 за 17 минут.

Во втором сете брейков не было, да и острая ситуация, если речь о счёте, случилась всего одна. В седьмом гейме Рублёв и Мухова, пребывая на подаче, в сумасшедшем розыгрыше взяли решающее очко — и обнялись от радости. На тай-брейке россиянин и чешка долгое время вели с мини-брейком, но ближе к концу отдали два очка на подаче Андрея, а после этого дважды уступили на приёме и проиграли встречу — 4:1, 5:4 (7:4) в пользу Эррани и Вавассори за 57 минут.

Поздним вечером по московскому времени на корте появились Даниил Медведев и Мирра Андреева. Они играли с сербской парой, которую составили 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и Ольга Данилович.

В первом гейме подавал Джокович, и российский дуэт добрался до решающего очка. Главным образом это произошло за счёт того, что Данилович принимала неверные решения и ошибалась — может, её смутило, что на одной половине с ней играл один из лучших теннисистов в истории? В то же время Медведев и Андреева свой гейм взяли без проблем — 1:1.

Обе пары играли раскованно, особенно Джокович. Взяв один из розыгрышей, Новак не удержался и станцевал на задней линии. Хотя счёт этому не способствовал. В четвёртом гейме Медведев и Андреева забрали решающее очко на подаче, а после этого заработали четверной брейк-пойнт. Сербы были близки к тому, чтобы отыграться, однако решающее очко взяли россияне. Даниил эффектно закончил розыгрыш, пробив в пустой корт — как раз между Новаком и Ольгой. А в следующем гейме Медведев подал на сет — 4:2 за 21 минуту.

Во второй партии Джокович и Данилович, казалось, совершили решающий шаг к победе в сете, сделав брейк под ноль в четвёртом гейме, — 3:1. Свои геймы они до этого брали без проблем и могли сравнивать счёт по сетам. Однако Ольга на двойное сетболе допустила две двойные ошибки подряд — 3:2. После этого сербский дуэт не взял ни одного розыгрыша за три гейма (Данилович продолжала оставаться слабым звеном), и российская пара проследовала в четвертьфинал — 4:2, 5:3 за 45 минут.

— Отличный матч, ребята. Даниил, твоя прекрасная партнёрша тебя тащила. Что вам нужно сделать в следующем матче?

— Думаю, нам нужно играть так же. Очень спокойно. Я очень благодарен Мирре, что она не давит на меня, — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Следующими соперниками Медведева и Андреевой стали первые сеяные Джек Дрейпер и Джессика Пегула, которые в 1/8 финала победили пару Эмма Радукану/Карлос Алькарас (4:2, 4:2). Россияне выиграли первый гейм, на подаче, однако после этого четыре гейма подряд забрали Дрейпер и Пегула. На своей подаче британец и американка отдали лишь два очка за два гейма, а на приёме дважды побеждали на решающем очке. В пятом гейме Даниил и Мирра ушли с трёх сетболов, а вот взять важнейшее четвёртое очко подряд не смогли (а если бы взяли, то восстановили бы равенство по брейкам) — 4:1 в пользу Джека и Джессики за 15 минут. Россиян подкосил слабый процент попадания первой подачи — всего 40%.

Во втором сете Дрейпер и Пегула забрали первые три гейма (два из них — на решающем очке), а в четвёртом гейме упустили двойной матчбол на приёме. Подавая на матч, британец и американка ушли с 0:30 и пробились в полуфинал — 4:1, 4:1 за 37 минут.

Таким образом, в сетке микста россиян не осталось. В среду, 20 августа, будут сыграны полуфиналы и финал. За всеми событиями следите на «Чемпионате».