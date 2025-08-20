4 россиянки — в 1/2 финала отбора US Open: 21-летняя Прозорова одолела полуфиналистку ТБШ

В ночь с 19 на 20 августа мск в Нью-Йорке завершился первый круг квалификации Открытого чемпионата США. Формат отбора не изменился: в обе одиночные сетки попали по 128 теннисистов и теннисисток. По итогам трёх раундов определятся обладатели 32 путёвок в основной турнир — по 16 мужчин и женщин. В мужской сетке квалификации US Open оказался лишь один представитель России. 181-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел на корт с французом Титуаном Дрогом, располагающимся 20 строчками выше в рейтинге ATP.

Качмазов вчистую проиграл первый сет. Он сумел взять только один гейм, причём брейк-пойнтов у него не было. Дрог дважды брал его подачу и быстро закончил партию — 6:1 за 21 минуту. А во втором сете россиянин снялся. В пятом гейме француз сделал брейк, после чего Алибек в первый и последний раз вышел на брейк-пойнт, упустил его — и отказался от продолжения борьбы. Дрог вышел в полуфинал отбора — 6:1, 4:2 (отказ) за 55 минут.

Женская сетка квалификации представлена семью россиянками. Три из них провели свои матчи ещё в первый игровой день — и все победили. 21-летняя Татьяна Прозорова сражалась с полуфиналисткой «Ролан Гаррос» 2022 года Мартиной Тревизан, которая на 10 лет старше. Прозорова сейчас замыкает топ-150 рейтинга WTA, а Тревизан пребывает на 283-й строчке.

В середине первого сета состоялся парад брейков, победительницей из которого вышла Прозорова. В восьмом гейме россиянка в третий раз подряд взяла подачу соперницы, после чего подала на партию, отыграв брейк-пойнт, — 6:3.

Во втором сете Тревизан могла повести с брейком, но упустила все три брейк-пойнта в шестом гейме. В итоге Прозорова после 2:3 забрала четыре гейма подряд и вышла во второй раунд отбора — 6:3, 6:3 за 1 час 33 минуты. В нём она сыграет с 18-летней Терезой Валентовой, посеянной под вторым номером. Чешка занимает 94-ю строчку в мировой классификации.

196-я ракетка мира Алина Чараева вышла на корт с Моникой Экстранд, которой дали уайлд-кард в квалификацию. 18-летняя американка располагается лишь на 353-й строчке в рейтинге. Чараева взяла с места в карьер: 4:0, 5:1. Затем россиянка притормозила и в седьмом гейме не реализовала три сетбола на приёме, а потом и на партию не подала, упустив ещё один сетбол. И всё же в девятом гейме дожала соперницу с четвёртого сетбола на приёме — 6:3.

Во втором сете Экстранд вела 4:3 с брейком, однако Чараева провела обратный брейк, а затем взяла ещё два гейма и прошла дальше — 6:3, 6:4 за 1 час 28 минут. Алина уступила Монике по активно выигранным очкам (восемь против 18), зато у неё оказалось почти в пять раз меньше невынужденных ошибок (девять против 43). Во втором круге отбора россиянку ожидает встреча с 19-летней хорваткой Петрой Марчинко, 115-й ракеткой мира.

19-летняя Елена Приданкина провела матч с Барборой Палицовой — чешская теннисистка на два года старше. Приданкина идёт 222-й в рейтинге WTA, а Палицова располагается на 198-й позиции. В первом сете чешка при счёте 5:5 сделала третий брейк, после чего отыграла два брейк-пойнта и закрыла партию с третьего сетбола — 7:5. Во второй партии всё решил единственный брейк-пойнт, который реализовала Приданкина. В шестом гейме она выдала брейк под ноль, а в девятом сравняла счёт по сетам — 6:3.

В решающей партии Палицова, казалось, добыла ключевое преимущество: брейк под ноль в шестом гейме — и 4:2. Однако дальше геймы брала только Приданкина. Следующие три гейма проходили в упорной борьбе, но россиянка всякий раз оказывалась чуть точнее. А в 10-м гейме Елена подала под ноль и оформила волевую победу — 5:7, 6:3, 6:4 за 2 часа 51 минуту. Любопытно при этом, что по многим важным показателям Елена оказалась хуже соперницы: по эйсам — один против четырёх, по двойным ошибкам — девять против четырёх, по виннерам — 22 против 35, по невынужденным — 43 против 38.

Во втором круге квалификации Приданкина сразится с Эной Сибахарой, 130-м номером рейтинга.

А ещё четыре матча с участием россиянок состоялись во второй игровой день. 21-летняя Мария Тимофеева, занимающая 193-е место в рейтинге WTA, противостояла словенке Веронике Эрьявец, 140-й ракетке мира. В первом сете у Тимофеевой не ладились дела на подаче: всего 53% попадания первой и пять двойных ошибок. На приёме россиянка взяла один гейм, но это её не спасло. Свою подачу Анна отдала трижды, и Эрьявец забрала партию — 6:3 за 44 минуты.

Второй сет Тимофеева провалила. Она дважды проиграла подачу, а на приёме выиграла лишь два очка за четыре гейма. В середине партии был отрезок, когда Эрьявец забрала 13 очков подряд. В седьмом гейме словенка закончила матч — 6:3, 6:1 за 1 час 6 минут.

166-я ракетка мира Оксана Селехметьева встретилась с аргентинкой Хулией Риерой, располагающейся девятью строчками ниже. В первом сете Селехметьева в четвёртом гейме отдала подачу с 40:0, и соперница вырвалась вперёд с брейком. Россиянка могла отыграться, но в седьмом гейме упустила брейк-пойнт, а сразу после этого снова проиграла подачу — 6:2 в пользу Риеры за 28 минут.

Во второй партии всё перевернулось с ног на голову. Селехметьева повесила сопернице «баранку». Аргентинка лишь в стартовых геймах боролась, а потом взяла лишь четыре очка за четыре гейма — 6:0 в пользу россиянки за 26 минут.

В решающем сете Оксана сразу повела с брейком, в шестом гейме потеряла преимущество, однако в заключительной фазе встречи играла точнее и вышла в полуфинал отбора — 2:6, 6:0, 6:3 за 1 час 31 минуту. Там она вышла на Ирину Шиманович из Беларуси, 171-ю ракетку мира.

35-летняя Виталия Дьяченко, располагающаяся в начале пятой сотни рейтинга, играла с итальянкой Лукрецией Стефанини, занимающей 149-ю строчку. На протяжении всего первого сета соперницы не пускали друг друга в отрыв, хотя возможности для этого у них имелись. В начале партии с брейком повела Стефанини — Дьяченко ответила обратным брейком. После 5:5 ситуация повторилась — итальянка не смогла подать на партию. Однако на тай-брейке Лукреция почти всё время вела в счёте и добилась победы — 7:6 (8:6) за 1 час 11 минут.

Во втором сете у Дьяченко не было реальных шансов на брейк. Свою подачу россиянка отдала дважды, и итальянка вышла во второй круг квалификации — 7:6 (8:6), 6:2 за 1 час 53 минуты.

Наконец, двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» Алина Корнеева вышла на корт с полькой Линдой Климовичовой. 18-летняя Корнеева идёт 195-й в рейтинге, а Климовичова, которая на три года старше, занимает 188-е место. В середине первого сета теннисистки обменялись брейками, после чего сосредоточились на удержании своей подачи и так дошли до тай-брейка. В нём Корнеева ни разу не вела в счёте и потеряла партию — 7:6 (7:4) в пользу Климовичовой за 1 час 2 минуты.

В начале второго сета геймы проходили в напряжённой борьбе. Климовичова свои шансы реализовывала, а Корнеева — нет. Это привело к тому, что россиянка уступала 0:4, затем 1:5. После этого начался камбэк: россиянка ушла с матчбола, сделала два брейка подряд и добилась тай-брейка, который убедительно выиграла — 7:6 (7:2) за 1 час 13 минут.

Решающую партию Алина, увы, упустила. На старте они с соперницей обменялись брейками, а в середине сета не использовали три брейк-пойнта на двоих. В 10-м гейме Корнеевой предстояло подавать и сравнивать счёт. Но она не взяла ни очка на подаче и потерпела обидное поражение — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:4 в пользу польки за 2 часа 57 минут.

Таким образом, в полуфинал отбора из наших вышли Прозорова, Чараева, Приданкина и Селехметьева.

Квалификация US Open завершится 21 августа. В этот же день пройдёт жеребьёвка обеих одиночных сеток, а сам турнир пройдёт с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями Открытого чемпионата США следите на «Чемпионате».