Павлюченкова уступила в Монтеррее 89-й ракетке. У неё серия из трёх поражений на харде

Продолжаем рассказывать, как россияне проводят последние турниры перед US Open. В мексиканском Монтеррее стартовал женский «пятисотник». Соревнования в этом городе проводятся регулярно с середины 1990-х годов. Поначалу они имели статус небольших турниров ITF, но с увеличением финансирования переросли в ITF-100, а затем и в WTA-250. На рубеже февраля и марта приезжали теннисистки в Монтеррей, но только до прошлого года. В 2024-м грянули большие перемены — турнир перенесли на конец августа, повысив в статусе до WTA-500. Теперь данный «пятисотник» — один из самых престижных турниров перед стартом заключительного в сезоне ТБШ — US Open.

В Монтеррее принимают участие спортсменки не только из топ-100, но и из топ-30. В этом году из российских теннисисток сюда заявились: Екатерина Александрова (14), Диана Шнайдер (22), Вероника Кудерметова (26), Анна Калинская (31), Анастасия Павлюченкова (44), Камилла Рахимова (68) и Анна Блинкова (78). Но впоследствии Калинская и Кудерметова-старшая снялись.

Некоторые из наших девушек уже сыграли первые матчи на турнире. Камилла Рахимова уверенно обыграла испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:4, 7:5. Теперь нас ждёт российское дерби — матч с Дианой Шнайдер. А вот Анне Блинковой выйти во второй круг не удалось. Её остановила бельгийка Элисе Мертенс — 4:6, 3:6.

Анастасия Павлюченкова — абсолютная чемпионка и рекордсменка турнира. Она единственная из россиянок, кому покорялся Монтеррей, при этом аж 4 раза: в 2010-м, 2011-м, 2013-м и 2017-м. Поздно ночью по московскому времени, со вторника на в среду, 20 августа, она начала свой путь за пятым титулом здесь. Анастасия сражалась с хорватской теннисисткой Антонией Ружич, занимающей 89-ю строчку в рейтинге.

22-летняя Ружич не так давно играет на профессиональном уровне — с 2024 года, поэтому большого опыта выступлений на уровне WTA у неё нет. Хотя в прошлом она победительница 10 турниров ITF в одиночном разряде и четвертьфиналистка юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде — Australian Open-2020.

Антония Ружич Фото: Hector Vivas/Getty Images

Очень уверенно начали матч обе теннисистки — по очереди забирали свои подачи — 3:3. Ружич была сильна в длинных розыгрышах, а у Павлюченковой здорово получались эйсы. Закономерно счёт дошёл до 5:5. Сдаваться не собирался никто, поэтому тай-брейк не заставил себя долго ждать. Немного не повезло Анастасии и она, пусть и с 5 эйсами, отдала первую партию хорватке с минимальным отрывом — 6:7 (4:7). Россиянка также допустила 4 двойных ошибки, и при этом процент попадания первой подачи был всего лишь 39%.

Второй сет начался совсем неудачно для Павлюченковой — она сразу же проиграла гейм на своей подаче, а у Ружич «полетело» буквально всё. Она лидировала 2:0, а Анастасия ничего не могла противопоставить, проигрывая по ходу сета. Снова она дарила брейк-пойнты сопернице, которые та успешно реализовывала. Антония оторвалась до 4:1 с минимумом невынужденных ошибок — их было меньше 10, а затем забрала и свою подачу — 5:1. В следующем гейме россиянка подарила хорватке матчбол, который та не упустила. Так Ружич забрала всю встречу — 7:6 (7:4), 6:1 почти за 2 часа.

Вот так Антония Ружич впервые в карьере вышла во второй круг турнира в Монтеррее, забрав у Анастасии Павлюченковой все шансы на пятый юбилейный трофей. Дальше её ждёт матч с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. А у россиянки после четвертьфинала Уимблдона собралась серия из трёх поражений на американском харде.

Параллельно с Монтерреем в американском Кливленде проходит турнир WTA-250. Российские теннисистки успешно стартовали на нём, а во вторник начались матчи второго круга.

Анастасия Захарова победила американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:3. А Полина Кудерметова играла с немецкой спортсменкой Евой Лис. Россиянке не удалось пройти дальше — 4:6, 3:6. В 1/4 финала Лис и Захарова должны были встретиться друг с другом, но немка снялась с турнира из-за травмы. Так Анастасия досрочно стала первой полуфиналисткой.

Турниры в Монтеррее и Кливленде пройдут до субботы, 23 августа. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».