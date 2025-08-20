Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Монтеррей, Кливленд — 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Павлюченкова, Захарова, Кудерметова

Павлюченкова уступила в Монтеррее 89-й ракетке. У неё серия из трёх поражений на харде
Анна Агапова
Анастасия Павлюченкова
Аудио-версия:
Комментарии
Четырёхкратная чемпионка турнира сенсационно выбыла на старте, а в Кливленде Анастасия Захарова первой из россиянок оказалась в полуфинале.

Продолжаем рассказывать, как россияне проводят последние турниры перед US Open. В мексиканском Монтеррее стартовал женский «пятисотник». Соревнования в этом городе проводятся регулярно с середины 1990-х годов. Поначалу они имели статус небольших турниров ITF, но с увеличением финансирования переросли в ITF-100, а затем и в WTA-250. На рубеже февраля и марта приезжали теннисистки в Монтеррей, но только до прошлого года. В 2024-м грянули большие перемены — турнир перенесли на конец августа, повысив в статусе до WTA-500. Теперь данный «пятисотник» — один из самых престижных турниров перед стартом заключительного в сезоне ТБШ — US Open.

В Монтеррее принимают участие спортсменки не только из топ-100, но и из топ-30. В этом году из российских теннисисток сюда заявились: Екатерина Александрова (14), Диана Шнайдер (22), Вероника Кудерметова (26), Анна Калинская (31), Анастасия Павлюченкова (44), Камилла Рахимова (68) и Анна Блинкова (78). Но впоследствии Калинская и Кудерметова-старшая снялись.

WTA-500. Монтеррей. Сетка

Некоторые из наших девушек уже сыграли первые матчи на турнире. Камилла Рахимова уверенно обыграла испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:4, 7:5. Теперь нас ждёт российское дерби — матч с Дианой Шнайдер. А вот Анне Блинковой выйти во второй круг не удалось. Её остановила бельгийка Элисе Мертенс — 4:6, 3:6.

Монтеррей. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 00:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Монтеррей. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 02:05 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Анастасия Павлюченкова — абсолютная чемпионка и рекордсменка турнира. Она единственная из россиянок, кому покорялся Монтеррей, при этом аж 4 раза: в 2010-м, 2011-м, 2013-м и 2017-м. Поздно ночью по московскому времени, со вторника на в среду, 20 августа, она начала свой путь за пятым титулом здесь. Анастасия сражалась с хорватской теннисисткой Антонией Ружич, занимающей 89-ю строчку в рейтинге.

22-летняя Ружич не так давно играет на профессиональном уровне — с 2024 года, поэтому большого опыта выступлений на уровне WTA у неё нет. Хотя в прошлом она победительница 10 турниров ITF в одиночном разряде и четвертьфиналистка юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде — Australian Open-2020.

Антония Ружич

Антония Ружич

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Очень уверенно начали матч обе теннисистки — по очереди забирали свои подачи — 3:3. Ружич была сильна в длинных розыгрышах, а у Павлюченковой здорово получались эйсы. Закономерно счёт дошёл до 5:5. Сдаваться не собирался никто, поэтому тай-брейк не заставил себя долго ждать. Немного не повезло Анастасии и она, пусть и с 5 эйсами, отдала первую партию хорватке с минимальным отрывом — 6:7 (4:7). Россиянка также допустила 4 двойных ошибки, и при этом процент попадания первой подачи был всего лишь 39%.

Второй сет начался совсем неудачно для Павлюченковой — она сразу же проиграла гейм на своей подаче, а у Ружич «полетело» буквально всё. Она лидировала 2:0, а Анастасия ничего не могла противопоставить, проигрывая по ходу сета. Снова она дарила брейк-пойнты сопернице, которые та успешно реализовывала. Антония оторвалась до 4:1 с минимумом невынужденных ошибок — их было меньше 10, а затем забрала и свою подачу — 5:1. В следующем гейме россиянка подарила хорватке матчбол, который та не упустила. Так Ружич забрала всю встречу — 7:6 (7:4), 6:1 почти за 2 часа.

Монтеррей. 1-й круг
20 августа 2025, среда. 02:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
44
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Антония Ружич
89
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич

Вот так Антония Ружич впервые в карьере вышла во второй круг турнира в Монтеррее, забрав у Анастасии Павлюченковой все шансы на пятый юбилейный трофей. Дальше её ждёт матч с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. А у россиянки после четвертьфинала Уимблдона собралась серия из трёх поражений на американском харде.

Монтеррей. 1-й круг
20 августа 2025, среда. 03:20 МСК
Леолия Жанжан
91
Франция
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Элизабетта Коччаретто
87
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Параллельно с Монтерреем в американском Кливленде проходит турнир WTA-250. Российские теннисистки успешно стартовали на нём, а во вторник начались матчи второго круга.

WTA-250. Кливленд. Сетка

Анастасия Захарова победила американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:3. А Полина Кудерметова играла с немецкой спортсменкой Евой Лис. Россиянке не удалось пройти дальше — 4:6, 3:6. В 1/4 финала Лис и Захарова должны были встретиться друг с другом, но немка снялась с турнира из-за травмы. Так Анастасия досрочно стала первой полуфиналисткой.

Кливленд. 2-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Анастасия Захарова
100
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Хейли Баптист
49
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Кливленд. 2-й круг
19 августа 2025, вторник. 21:45 МСК
Ева Лис
60
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Полина Кудерметова
64
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Турниры в Монтеррее и Кливленде пройдут до субботы, 23 августа. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android