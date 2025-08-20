Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open

Российские теннисисты и теннисистки четырежды побеждали на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Первопроходцем стал Марат Сафин, чемпион US Open — 2000. Последний на данный момент титул завоевал Даниил Медведев (2021). В женском турнире титул брали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). Наши чемпионы в общей сложности 13 раз побеждали игроков из топ-10. А какой из этих матчей самый-самый, решаете вы. Свой выбор можно объяснить в комментариях.

Примечание. В скобках указаны места в рейтинге, которые участники занимали в день проведения матча.

