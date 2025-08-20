Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open

Российские теннисисты и теннисистки четырежды побеждали на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Первопроходцем стал Марат Сафин, чемпион US Open — 2000. Последний на данный момент титул завоевал Даниил Медведев (2021). В женском турнире титул брали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). Наши чемпионы в общей сложности 13 раз побеждали игроков из топ-10. А какой из этих матчей самый-самый, решаете вы. Свой выбор можно объяснить в комментариях.
Примечание. В скобках указаны места в рейтинге, которые участники занимали в день проведения матча.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
US Open — 2000. Финал. Марат Сафин (7) — Пит Сампрас (4) — 6:4, 6:3, 6:3
Первый титул теннисиста/теннисистки из России на US Open. Тот турнир 20-летний Сафин проводил в ранге седьмой ракетки мира, а Сампрас, его соперник, был тогда 13-кратным чемпионом ТБШ. В финале Марату хватило трёх партий, чтобы победить Пита! Позднее Сампрас писал в автобиографии: «Не думаю, что в том финале Открытого чемпионата я сыграл плохо. Просто Марат шутя брал мои вторые подачи, мощно подавал, а все мои приёмы были для него лёгкой добычей. Для Сафина тогда открылась отличная возможность реализовать выпавшую ему удачу. Он воспользовался ею в полной мере, как и я десятилетием раньше. Марат разбил меня столь ярко и убедительно, что все, кто видел это, были потрясены».
US Open — 2021. Финал. Даниил Медведев (2) — Новак Джокович (1) — 6:4, 6:4, 6:4
На данный момент это главный матч и главный титул в карьере Медведева. Джокович был невероятно мотивирован ещё и потому, что шёл на календарный «Шлем», однако молодость в этот раз победила опыт. После матча Даниил подробно прокомментировал победу. «Перед игрой мы всегда обсуждаем тактику с тренером. Обычно это занимает 5-10 минут, мы обсуждаем мелкие детали: куда мне нужно подавать, что делать во время розыгрышей. Когда я готовлюсь к матчу с Новаком, обсуждение занимает 30 минут. Почему? Потому что мы уже играли раньше где-то семь раз. Каждая новая игра отличается от предыдущей, потому что он очень хорош. В каждом матче Новак меняет тактику и свой подход.
У меня был чёткий план на каждый момент. Но, конечно, многое зависит от Джоковича. Иногда нужно играть агрессивно, иногда осторожно. У меня был план, и, кажется, он сработал. Пожалуй, Новак не показал лучшей игры. Он ощущал большое давление. Я тоже чувствовал давление. Однако я рисковал на второй подаче, потому что был уверен в себе и не хотел дарить ему лёгкие подачи. Таков был мой план. Я сумел всё выполнить здорово, потому что был уверен в себе в трудные моменты», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.
US Open — 2004. Полуфинал. Светлана Кузнецова (9) — Линдсей Дэвенпорт (4) — 1:6, 6:2, 6:4
19-летнюю Кузнецову не смутило, что ей противостояла трёхкратная чемпионка ТБШ. В первом сете, правда, Дэвенпорт, шедшая на серии из 22 побед, разгромила юную соперницу, однако в следующих двух партиях россиянка оформила волевую победу. После матча американка объясняла поражение тем, что играла с повреждением левого бедра. А Кузнецова призналась, что в первом сете ей было тяжело. «В первом сете было очень тяжело, потому что дул сильный ветер. У меня не было шансов выбить мяч подальше, направить его ближе к краю, потому что нельзя рисковать, потому что никогда не знаешь, куда он попадёт. Я просто пыталась играть в свою игру, немного диктовать, не защищаться слишком много, гонять её», — приводит слова Светланы ESPN.
US Open — 2006. Финал. Мария Шарапова (4) — Жюстин Энен (2) — 6:4, 6:4
Для финала Шарапова подготовила маленькое чёрное платье. Впоследствии россиянка призналась, что иконой стиля для неё всегда была Одри Хепбёрн. На создание комплекта формы для финала Марию и дизайнеров вдохновил наряд знаменитой актрисы в одном из фильмов.
Энен выиграла первые два гейма, но эта неудача не сломила Шарапову. Ключом к успеху стала подача. «Я стала попадать снова и снова. Подача выходила очень точной, мяч постоянно попадал именно туда, куда я хотела. По углам, по линиям и с впечатляющей силой. Когда так подаёшь, то контролируешь розыгрыш, даже если это не эйс», — говорила россиянка после победы.
На церемонии награждения случился забавный казус. Получая кубок, Шарапова так резко подняла его вверх, что у него отвалилась крышка и упала ей на голову. Мария долго смеялась, и пришлось поднимать кубок ещё раз, чтобы фотографы и операторы всё сняли как положено.
US Open — 2004. Финал. Светлана Кузнецова (9) — Елена Дементьева (6) — 6:3, 7:5
Чисто российский финал — огромный успех отечественного тенниса! Дементьева стала первой россиянкой, побывавшей в двух финалах ТБШ в одиночном разряде, однако титул снова завоевала её соперница. «После победы я поняла, что просто выиграла ещё один матч. Чемпионкой US Open себя в тот момент не ощущала, поэтому отпраздновала только тем, что подняла руки вверх. Может быть, была слишком потрясена, чтобы как-то выражать свои чувства. До матча старалась не думать о финале – посмотрела полуфинал мужского турнира, пообедала, пообщалась с друзьями через компьютер. А после игры сразу позвонила маме и сказала только одно: я выиграла», — сказала Кузнецова на пресс-конференции, отвечая на вопрос, каково это — взять мэйджор в 19 лет.
US Open — 2023. Полуфинал. Даниил Медведев (3) — Карлос Алькарас (1) — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3
После победы над Рублёвым в четвертьфинале Медведеву пришлось играть с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, защищавшим титул. В напряжённой встрече, занявшей четыре сета, россиянин смог одержать победу над 20-летним испанцем. «Чтобы победить Алькараса, надо было сыграть на 11 из 10. Думаю, я сыграл на 12, если не учитывать третий сет. Он так молод, а уже выиграл два турнира «Большого шлема» и был первой ракеткой мира много недель подряд. Он невероятный теннисист. Чтобы его одолеть, нужно прыгнуть выше головы.
Зрители сегодня были великолепны. У нас были сумасшедшие розыгрыши, и публика показывала свою любовь к нам обоим. Единственное – группа испанских болельщиков очень шумела в перерыве между подачами перед решающим геймом. Это было некрасиво, но теперь они могут идти спать», — говорил Даниил после матча. В финале он потерпел поражение от Новака Джоковича – 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.
US Open — 2006. Полуфинал. Мария Шарапова (4) — Амели Моресмо (1) — 6:0, 4:6, 6:0
Странный матч: с одной стороны, две «баранки», с другой — три партии. Первый сет Шарапова выиграла всего за 24 минуты — у Моресмо было слишком много ошибок. Во второй партии француженка отыгралась и благодаря успешной игре у сетки восстановила равенство. Это не сломило россиянку, и в решающем сете она доказала своё превосходство. «Я чувствовала себя не очень хорошо на протяжении всего матча, и это было заметно. Но она заслужила победу, провела хороший матч. Я же сегодня сыграла не так, как хотела. Даже выиграв второй сет, не чувствовала, что всё идёт так, как мне хотелось бы. Условия сегодня тоже были не очень. Она справилась с ними гораздо лучше, чем я», — говорила после матча Моресмо, чьи слова приводит пресс-служба турнира. А Шарапова сказала следующее: «Было сложно не сломаться после второго сета. Знаете, я отошла, взяла небольшую паузу, подумала: «Ничего не кончено, по-прежнему не кончено». Я играла в хороший теннис и знала, что могу победить».
US Open — 2006. Второй круг. Марат Сафин (104) — Давид Налбандян (4) — 6:3, 7:5, 2:6, 3:6, 7:6 (8:6)
Тот турнир Сафин проводил в ранге игрока второй сотни, однако это не помешало россиянину обыграть Налбандяна, четвёртую ракетку мира. В первом сете Марат атаковал, а Давид защищался, но проиграл. Во второй партии аргентинец прибавил, россиянин швырял ракетку, однако забрал и этот сет. Следующие две партии выиграл Налбандян, но в решающем сете Сафин дожал-таки соперника на тай-брейке (5:1– 5:5 — 6:5 — 6:6 — 8:6). «Я контролировал ход игры после двух сетов, однако позволил ему вернуться. Я немного испугался, потому что играл слишком хорошо, потом начал слишком много думать, перестал атаковать, немного изменил свою игру, а он тогда начал играть в свой теннис. Очень приятно побеждать таких хороших игроков, как Налбандян. Надеюсь, в следующем матче я буду играть намного лучше и приближусь к финалу», — сказал после матча Марат, чьи слова приводит ESPN. Увы, путь россиянина завершился в четвёртом круге — Томми Хаас выиграл на тай-брейке в пятом сете.
US Open — 2017. Первый круг. Мария Шарапова (146) — Симона Халеп (2) — 6:4, 4:6, 6:3
Знаковый матч. Для Шараповой эта игра стала всего 11-й после дисквалификации. Россиянка была 146-й ракеткой мира и сражалась с Халеп, вторым номером рейтинга WTA. Румынка негативно высказывалась о Марии на фоне её дисквалификации. Этот матч Симона проиграла, а несколько лет спустя провалила допинг-тест — это испортило ей вторую половину карьеры. Шарапова же на том турнире дошла до четвёртого круга, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.
US Open — 2023. Четвертьфинал. Даниил Медведев (3) — Андрей Рублёв (8) — 6:4, 6:3, 6:4
Это российское дерби проходило в сильную жару. Медведеву удалось закончить игру в трёх сетах. «Было жёстко. Единственный плюс таких условий, что мучатся оба. Обоим тяжело.
Матч получился неровным, но это нормально. В конце первого сета я уже не видел мяча, играл на ощущениях. И Андрей тоже так делал. Иногда перед розыгрышем думал, что он уже не может бегать, и старался гонять его по углам, а он всё тащил. И я думал: чёрт, когда он уже устанет? И мы всё время были уставшими. Жестокие условия. Очень тяжёлая победа», — сказал Даниил в интервью на корте.
US Open — 2005. Четвертьфинал. Мария Шарапова (2) — Надежда Петрова (9) — 7:5, 4:6, 6:4
В этом российском дерби 18-летняя Шарапова не без проблем победила Петрову, которая на пять лет старше. Мария резво вошла в игру (4:0), но потом пошли ошибки. Первый сет она всё же взяла, а вот вторую партию проиграла. И лишь в решающем сете дожала соперницу. «Не могу поверить, что вытащила этот матч. Похоже, во втором сете меня не было. Это была не та Мария, которую обычно видишь на корте, — не борющаяся за каждое очко. Я была немного подавлена и просто сказала себе: эй, тебе пора возвращаться к работе», — говорила после игры Шарапова, чьи слова приводит Foster's Daily Democrat. В полуфинале россиянка уступила Ким Клейстерс – 2:6, 7:6 (7:4), 3:6.
US Open — 2007. Полуфинал. Светлана Кузнецова (4) — Анна Чакветадзе (6) — 3:6, 6:1, 6:1
Это российское дерби проходило в сложных погодных условиях. Из-за сильной жары перед третьим сетом матч приостановили на 10 минут. 20-летняя Чакветадзе играла с соперницей на два года старше. Кузнецова смогла одержать волевую победу. «Я играла просто ужасно. Не ожидала, что всё так изменится после первого сета. Для меня это был очень разочаровывающий матч. Я не понимала, что делать. Условия были очень тяжёлыми, потому что дул сильный ветер. Я просто не смогла справиться с ним. Очень расстроена тем, как сегодня играла», — говорила после матча Чакветадзе. А Кузнецова в финале потерпела поражение (1:6, 3:6) от Жюстин Энен.
US Open — 2018. Третий круг. Мария Шарапова (22) — Елена Остапенко (10) — 6:3, 6:2
21-летняя Остапенко на тот момент уже была чемпионкой «Ролан Гаррос», однако Шарапова, несмотря на хронические проблемы с правым плечом, одержала победу. Елена много ошибалась, и Мария этим воспользовалась. На протяжении большей части матча россиянка стабильно подавала и надёжно выглядела на задней линии. «Я просто хотела улучшить свой результат после второго круга. Мне казалось, что я не играла в свой лучший теннис. Елена — она феноменальная теннисистка, чемпионка ТБШ. Знаете ли, нельзя выйти на матч и ожидать лёгкой игры. Я столкнулась с серьёзной соперницей и победила, так что довольна этим», — приводит слова Шараповой, сказанные после игры, пресс-служба US Open. В четвёртом круге Мария потерпела поражение от Карлы Суарес-Наварро – 4:6, 3:6.