Ждём Шарапову в Зале славы тенниса. Где и когда пройдёт торжественная церемония

С 21 по 23 августа состоится церемония представления новых членов Международного зала славы тенниса. В этом году туда попадут пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова, а также легендарные американские игроки парного разряда Боб и Майк Брайаны.

Шарапова – первая в истории российская теннисистка, которая будет включена в Зал славы, хотя у мужчин ранее подобного удостаивались Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Что нужно знать о предстоящем торжественном мероприятии?

Где расположен Зал славы тенниса

Международный зал славы и музей тенниса находятся в приморском Ньюпорте, штат Род-Айленд, на острове Акиднек в Нарангансетском заливе. Он расположен на бульваре Бельвью среди магазинов и закусочных на территории «Ньюпорт Казино», построенного в 1880 году.

По названию можно подумать, что теннисный зал славы является частью игрального заведения, но это не так. Название «Ньюпорт Казино» происходит от итальянского слова саsina, то есть «небольшой дом» – или общественный клуб, если использовать современную терминологию. Территория комплекса используется для проведения концертов, выставок, а также спортивных мероприятий по крикету, боулингу, теннису, стрельбе из лука, конному спорту.

Территория «Ньюпорт Казино», где расположен Зал славы тенниса Фото: Jeffrey Greenberg/Getty Images

Теннисный клуб «Ньюпорт Казино» является старейшим в США. С 1881 по 1914 год там проходил турнир «Большого шлема» US Open, который позже перенесли в Нью-Йорк.

Прямо сейчас «Ньюпорт Казино» представляет собой приличный по размерам объект площадью 2,4 га, на территории которого находится 13 травяных кортов. C 1976 года здесь проходил турнир категории ATP-250. Долгое время эти соревнования являлись единственными в мужском туре на траве за пределами Европы. С сезона-2025 соревнования в Ньюпорте потеряли свой статус. Теперь это «челленджер», за победу в котором дают 125 очков. Правда, к мужской сетке впервые в истории добивалась женская, что расширило состав участников.

Комплекс предназначен для разных видов спорта, но в первую очередь всё здесь связано с теннисом. В городе проходили не только US Open и турнир ATP, но и домашние матчи Кубка Дэвиса сборной США (1921-1991).

13 сентября 1954 года американский спортсмен, предприниматель, филантроп и спортивный администратор Джеймс ван Ален основал в Ньюпорте Национальный зал славы лаун-тенниса. До 1972 года туда включали только представителей США, но британец Фред Перри изменил данный тренд. Зал славы официально стал международным в 1976 году.

По состоянию на 2025 год в Международном зале славы тенниса состоят 270 человек из 28 стран мира. В этом году к ним присоединятся Мария Шарапова и братья Брайан.

Мария Шарапова, Боб и Майк Брайаны – новые члены Зала славы тенниса Фото: Fred Mullane/Getty Images

Для Марии сотрудничество с Залом славы не является чем-то новым. В 2012 году Шарапова и её конфетный бренд Sugarpova стали официальным партнёром и спонсором Международного зала теннисной славы. Россиянка поддерживала программу бесплатного посещение музея Зала славы детьми в возрасте до 16 лет (обычный билет стоит $ 10).

Неудивительно, что Шарапову решили принять в Зал славы сразу, как это стало возможным. Игроки могут быть включены туда как минимум через пять лет после завершения карьеры. Мария ушла из тенниса на старте сезона-2020. Многим звёздам тенниса приходится ждать принятия в Зал славы дольше половины десятилетия, в том числе россиянам Марату Сафину (2016) и Евгению Кафельникову (2019).

Музей Зала славы – одно из самых интересных мест для туристов. Он состоит из 18 галерей с общей выставочной площадью около 1200 м². Музей содержит более 1500 экспонатов разных исторических эпох: теннисный инвентарь, одежду, кубки, предметы искусства, сувениры. Библиотеки насчитывают свыше 5000 книг, 1000 видеозаписей и фильмов, более 100 000 фотографий, а также значительные коллекции журналов, программ, периодических изданий, плакатов. Очень скоро там появится много новых атрибутов, связанных с Шараповой.

Внутри музея Зала славы тенниса Фото: Suzanne Kreiter/Getty Images

Программа церемонии включения в Зал славы в 2025 году

Шарапова и братья Брайан приедут в Ньюпорт в четверг, 21 августа. Торжественная церемония введения в Зал славы ждёт их не сразу. Пару дней легенды тенниса будут отдыхать и принимать участие в других развлекательных мероприятиях.

21 августа в 11:00 по местному времени (18:00 мск) начнётся так называемый «теннисный марафон». Все желающие смогут посетить «Ньюпорт Казино» для бесплатного семейного отдыха и мастер-классов профессиональных теннисистов, включая избранных в Зал славы Боба и Майка Брайанов, а также двукратную чемпионку US Open Трэйси Остин.

Мастер-классы с участием Шараповой не предусмотрены, но в течение двух часов зрителям будут показывать лучшие моменты в карьере теннисистки. Вполне возможно, Мария отметится личным присутствием перед публикой во время этого мероприятия.

22 августа в 12:00 стартует фестиваль для болельщиков и открываются VIP-зоны гостеприимства. В 13:00 новые члены Зала славы в течение 45 минут будут отвечать на вопросы любителей тенниса, после чего отправятся на запись подкаста с Патриком Макинроем.

23 августа в обед и до конца дня снова будет запущен фан-фестиваль. В 14:00 состоятся встреча членов Зала славы с бывшей первой ракеткой мира Энди Роддиком и запись подкаста с ним в прямом эфире. К слову, Шарапова недавно в течение полутора часов беседовала с Энди и среди прочего поделилась своими ожиданиями от включения в Зал славы.

«Я не из тех, кто любит оглядываться назад. Но понимаю, что часто нужно вспоминать прошлое и признавать проделанный путь, достигнутые результаты и людей, которые помогли вам добиться этого, чтобы создать более сильное и лучшее будущее. И этот факт, знаете, нельзя игнорировать. Нельзя забывать, откуда ты родом. Нельзя забывать людей, которые помогли сформировать твой путь, твою жизнь и твои истории. И это действительно забавно, потому что я пригласила всех членов моей команды, которые были со мной с самого начала, с самых ранних дней до самого конца карьеры. В общей сложности набралось 35 человек. Я написала сообщение каждому из них и сказала: «Слушайте, если у вас есть свободное время на выходных, я была бы рада, если вы присоединитесь ко мне на церемонии».

Итак, я подумала: «Ладно, если приглашу 35 человек, то придёт около 20». Уже откликнулось 96% людей, хотя я рассчитывала, что ответит примерно половина. Во-первых, у всех теперь есть своя жизнь, семьи и обязанности, и не все из них живут в США. Так что это было, знаете, одной из частей головоломки. Сейчас бронирую гостиничные номера для всех желающих. Поэтому, когда вы спрашиваете меня, о чем я думаю, отвечаю: «Ну, возможно, придётся разделить номера, как в старые времена, когда у меня не было денег, чтобы забронировать отдельные комнаты». Это то, чего я больше всего жду. Хочу увидеть знакомые лица и близких мне людей. И я честно могу сказать, что люди в моей команде были одними из лучших. У меня до сих пор прекрасные отношения с ними.

Свен Грёнефельд, мой бывший тренер, является крёстным отцом нашего сына. Риккардо Пьятти — последний тренер, который у меня был. Он просто невероятный человек. Майкл Джойс тоже должен приехать, а ведь мы через столько всего прошли вместе. Хочу пережить эти воспоминания с ними, вот о чём я думаю. Я на самом деле не слишком много думала о церемонии или о введении в Зал славы. У меня даже речи ещё нет. Никогда в жизни не писала речь. Думаю, это будет первая, но до неё осталось около 10 дней, так что мне лучше уже приступить к делу», — сказала Шарапова.

В 15:30 Шарапова и братья Брайан встретятся с президентом Зала славы легендарной бельгийской теннисисткой Ким Клейстерс, после чего в 18:00 по местному времени (24 августа в 1:00 мск) наконец-то стартует торжественная церемония включения в Зал славы.

Церемония включения в Зал славы не выглядит очень помпезно Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Именно тогда Шарапова будет произносить ту самую знаковую речь, которую, возможно, до сих пор полностью не подготовила. Какой-то помпезности ждать не стоит. На обычной зелёной площадке «Ньюпорт Казино» с импровизированной сценой соберутся в основном знакомые членов Зала славы, а также различные теннисные чиновники и получившие допуск журналисты.

Наблюдать за речью Марии вживую будут более 30 близких людей, которых она пригласила в Ньюпорт (возможно, в конечном счёте появятся все 35, кого она изначально хотела там видеть). Мероприятие завершится концертом известной американской инди-поп-группы Fitz and the Tantrums, который стартует в 20:00.