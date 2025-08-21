Скидки
Микст на US Open — 2025: Сара Эррани и Андреа Вавассори переиграли Игу Швёнтек и Каспера Рууда в финале, результат

Какая драма в финале микста на US Open! Парники всё же оказались сильнее топ-одиночников
Арина Полуянова
Сара Эррани и Андреа Вавассори
Даже в новом формате турнира Сара Эррани и Андреа Вавассори защитили титул, переиграв Игу Швёнтек и Каспера Рууда.

На Открытом чемпионате США завершился экспериментальный, обновлённый, спорный турнир в смешанном разряде! 19 и 20 августа топовые одиночники и парники боролись за титул и чек в один миллион долларов! И вся драма пришлась на ночь со среды на четверг, 21 августа.

US Open – 2025. Микст. Турнирная сетка

Этой ночью прошли полуфинальные поединки и финал. Сначала сыграли первые и третьи сеяные: Джессика Пегула/Джек Дрейпер и Ига Швёнтек/Каспер Рууд. Обе пары по ходу турнира отмечали, что хорошо взаимодействуют друг с другом. И если Пегула/Дрейпер больше сошлись темпераментами и невероятно сдержанными характерами, то Швёнтек/Рууд оказались гармоничным дуэтом благодаря подходящим друг другу стилям игры. И этот фактор в итоге взял на себя решающую роль.

Этот полуфинал стал первым матчем на турнире, в котором игроки добрались до решающего тай-брейка, а перед этим провели два упорных сета. В первом со счётом 5:3 победу одержали Дрейпер и Пегула, во втором – с тем же счётом – Швёнтек и Рууд. Обе пары выглядели серьёзно, но ещё в стартовой партии казалось, что Джек и Джессика чувствуют на себе чуть больше давления: всё же британец часто допускал невынужденные ошибки, а американке приходилось вкладывать экстрасилы, чтобы тащить свой дуэт вперёд.

В итоге на решающем тай-брейке Швёнтек/Рууд сделали своё дело. Хотя проигрывали 4:8! Отыграть в свою пользу шесть розыгрышей подряд помогли несколько ошибок Пегулы и пара классных приёмов Рууда.

После победы Каспер был весел и лаконичен: «Пойду чуть поем. Я немного голоден. Матч был долгим. Он длиннее, чем обычные одиночные матчи Иги», — сказал Рууд в интервью на корте.

US Open — микст. 1/2 финала
21 августа 2025, четверг. 02:20 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
5 		3 0 8
3 		5 1 10
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд

Следующий полуфинальный матч выдался не таким драматичным. Скорее, напротив, вполне предсказуемым. В нём сошлись Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон и Сара Эррани/Андреа Вавассори.

Итальянцы сразу заявили о себе как о мегаопасных соперниках. Ведь они, так яро выступающие против обновлённого формата микста, признались, что будут играть в этом году за всех парников, не прошедших в и без того очень ограниченную сетку. Американцы же попали на турнир в самый последний момент, когда Янник Синнер и Катержина Синякова выпали из списка участников.

В итоге в поединке Эррани/Вавассори и Коллинз/Харрисона не возникло и малюсенькой интриги: профильные парники одержали победу всего за 44 минуты и с итоговым счётом 4:2, 4:2.

US Open — микст. 1/2 финала
21 августа 2025, четверг. 04:05 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Д. Коллинз К. Харрисон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
4 		4
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

А вот в финале драмы и интриги хватило на всех. Решающий матч теннисисты играли по стандартным правилам: два сета до 6 геймов и третий – тай-брейк до 10 очков.

Стартовую партию Эррани/Вавассори забрали на каком-то невероятном адреналине, который охватил их ещё в самом первом матче во вторник и не отпускал до самого конца. Для итальянцев это был седьмой выигранный сет подряд. Появилась возможность у них завершить встречу в свою пользу и во второй партии, но при счёте 5:4 Вавассори не смог подать на матч: стал нервничать и страдать от дискомфорта в ноге.

Эррани ошибки напарника и в целом всё происходящее жутко раздражало, поэтому их дуэт с Вавассори совсем растерял свой шарм и настрой, из-за чего второй сет за собой оставили Швёнтек и Рууд – 7:5.

Ига Швёнтек и Каспер Рууд

Ига Швёнтек и Каспер Рууд

Фото: Elsa/Getty Images

На решающем тай-брейке всё стало ясно с первых же розыгрышей. Итальянцы выглядели невероятно заряженными и уверенными в своей победе. Полька и норвежец же стали подрагивать и ошибаться – у Иги и вовсе под конец затесалась двойная ошибка.

В итоге Сара Эррани и Андреа Вавассори в финале одержали победу со счётом 6:3, 5:7, 1:0 (10:6) и защитили прошлогодний титул! А ещё получили чек на один миллион долларов!

US Open — микст. Финал
21 августа 2025, четверг. 05:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 0 6
6 		5 1 10
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

Неплохие призовые, кстати, заработали все участники этого микста. Так, финалисты на двоих получили 400 000 долларов, полуфиналисты – 200 000, а четвертьфиналисты, в число которых входят Даниил Медведев, Мирра Андреева и Андрей Рублёв – по 100 000 долларов на пару.

На награждении Эррани произнесла важную для всех парных игроков фразу: «Эта победа – для всех парников, которые не смогли сыграть здесь».

Каспер Рууд, Игу Швёнтек, Сара Эррани и Андреа Вавассори на награждении

Каспер Рууд, Игу Швёнтек, Сара Эррани и Андреа Вавассори на награждении

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Одиночный турнир на US Open стартует уже в это воскресенье, 24 августа. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате»!

