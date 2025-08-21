Какая драма в финале микста на US Open! Парники всё же оказались сильнее топ-одиночников

На Открытом чемпионате США завершился экспериментальный, обновлённый, спорный турнир в смешанном разряде! 19 и 20 августа топовые одиночники и парники боролись за титул и чек в один миллион долларов! И вся драма пришлась на ночь со среды на четверг, 21 августа.

Этой ночью прошли полуфинальные поединки и финал. Сначала сыграли первые и третьи сеяные: Джессика Пегула/Джек Дрейпер и Ига Швёнтек/Каспер Рууд. Обе пары по ходу турнира отмечали, что хорошо взаимодействуют друг с другом. И если Пегула/Дрейпер больше сошлись темпераментами и невероятно сдержанными характерами, то Швёнтек/Рууд оказались гармоничным дуэтом благодаря подходящим друг другу стилям игры. И этот фактор в итоге взял на себя решающую роль.

Этот полуфинал стал первым матчем на турнире, в котором игроки добрались до решающего тай-брейка, а перед этим провели два упорных сета. В первом со счётом 5:3 победу одержали Дрейпер и Пегула, во втором – с тем же счётом – Швёнтек и Рууд. Обе пары выглядели серьёзно, но ещё в стартовой партии казалось, что Джек и Джессика чувствуют на себе чуть больше давления: всё же британец часто допускал невынужденные ошибки, а американке приходилось вкладывать экстрасилы, чтобы тащить свой дуэт вперёд.

В итоге на решающем тай-брейке Швёнтек/Рууд сделали своё дело. Хотя проигрывали 4:8! Отыграть в свою пользу шесть розыгрышей подряд помогли несколько ошибок Пегулы и пара классных приёмов Рууда.

После победы Каспер был весел и лаконичен: «Пойду чуть поем. Я немного голоден. Матч был долгим. Он длиннее, чем обычные одиночные матчи Иги», — сказал Рууд в интервью на корте.

Следующий полуфинальный матч выдался не таким драматичным. Скорее, напротив, вполне предсказуемым. В нём сошлись Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон и Сара Эррани/Андреа Вавассори.

Итальянцы сразу заявили о себе как о мегаопасных соперниках. Ведь они, так яро выступающие против обновлённого формата микста, признались, что будут играть в этом году за всех парников, не прошедших в и без того очень ограниченную сетку. Американцы же попали на турнир в самый последний момент, когда Янник Синнер и Катержина Синякова выпали из списка участников.

В итоге в поединке Эррани/Вавассори и Коллинз/Харрисона не возникло и малюсенькой интриги: профильные парники одержали победу всего за 44 минуты и с итоговым счётом 4:2, 4:2.

А вот в финале драмы и интриги хватило на всех. Решающий матч теннисисты играли по стандартным правилам: два сета до 6 геймов и третий – тай-брейк до 10 очков.

Стартовую партию Эррани/Вавассори забрали на каком-то невероятном адреналине, который охватил их ещё в самом первом матче во вторник и не отпускал до самого конца. Для итальянцев это был седьмой выигранный сет подряд. Появилась возможность у них завершить встречу в свою пользу и во второй партии, но при счёте 5:4 Вавассори не смог подать на матч: стал нервничать и страдать от дискомфорта в ноге.

Эррани ошибки напарника и в целом всё происходящее жутко раздражало, поэтому их дуэт с Вавассори совсем растерял свой шарм и настрой, из-за чего второй сет за собой оставили Швёнтек и Рууд – 7:5.

Ига Швёнтек и Каспер Рууд Фото: Elsa/Getty Images

На решающем тай-брейке всё стало ясно с первых же розыгрышей. Итальянцы выглядели невероятно заряженными и уверенными в своей победе. Полька и норвежец же стали подрагивать и ошибаться – у Иги и вовсе под конец затесалась двойная ошибка.

В итоге Сара Эррани и Андреа Вавассори в финале одержали победу со счётом 6:3, 5:7, 1:0 (10:6) и защитили прошлогодний титул! А ещё получили чек на один миллион долларов!

Неплохие призовые, кстати, заработали все участники этого микста. Так, финалисты на двоих получили 400 000 долларов, полуфиналисты – 200 000, а четвертьфиналисты, в число которых входят Даниил Медведев, Мирра Андреева и Андрей Рублёв – по 100 000 долларов на пару.

На награждении Эррани произнесла важную для всех парных игроков фразу: «Эта победа – для всех парников, которые не смогли сыграть здесь».

Каспер Рууд, Игу Швёнтек, Сара Эррани и Андреа Вавассори на награждении Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Одиночный турнир на US Open стартует уже в это воскресенье, 24 августа. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате»!