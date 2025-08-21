Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Жеребьёвка US Open — 2025: с кем сыграют Медведев, Мирра Андреева, Соболенко, Хачанов, турнир Большого шлема, сетка, где смотреть

Жеребьёвка US Open 2025. Мирра в одной четверти с Пегулой, а Медведев — с Алькарасом! LIVE
Даниил Сальников
Жеребьёвка US Open — 2025. LIVE
Комментарии
В четверг определяются сетки последнего в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 24 августа, в Нью-Йорке стартует 145-й по счёту US Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2) возглавили свои половины. Александр Зверев (3) и Тейлор Фриц (4) окажутся в одной из двух половин. Карен Хачанов (9), Даниил Медведев (13) и Андрей Рублёв (15) не попали в топ-8 и оказались во второй восьмёрке. У женщин сетку возглавили Арина Соболенко (1) и Кори Гауфф (2). В восьмёрке есть и россиянка – Мирра Андреева (5).

Топ-8. Мужчины. Вероятные четвертьфиналы Топ-8. Женщины. Вероятные четвертьфиналы Мужская сетка Женская сетка Жеребьёвка начинается!
Live Даниил Сальников

В женской сетке — 12 россиянок. Вот с кем они сыграют в первом круге.

19:27 Даниил Сальников

В мужской сетке — 4 россиянина. Вот с кем они сыграют в первом круге.

19:14 Даниил Сальников

Топ-8. Мужчины. Вероятные четвертьфиналы

Вот кто встретится в 1/4 финала US Open, если туда пройдут все представители топ-8 посева:

Синнер (1) — Дрейпер (5)
Зверев (3) — де Минор (8)
Джокович (7) — Фриц (4)
Шелтон (6) — Алькарас (2)
19:13 Даниил Сальников

Топ-8. Женщины. Вероятные четвертьфиналы

Вот как могут выглядеть четвертьфиналы у женщин, если туда выйдут все представительницы топ-8:

Соболенко (1) — Паолини (7)
Пегула (4) — М. Андреева (5)
Киз (6) — Гауфф (3)
Анисимова (8) — Швёнтек (2)
19:08 Даниил Сальников

Мужская сетка

В половину к Яннику Синнеру (1) попал Александр Зверев (3). В четверти с немцем оказались Карен Хачанов (9), Андрей Рублёв (15) и Роман Сафиуллин. Тейлор Фриц (4) — в нижней половине с Карлосом Алькарасом (2). В четверти с испанцем — Даниил Медведев (13).

Мужская сетка. 1-я четверть

Мужская сетка. 1-я четверть

Фото: US Open

Мужская сетка. 2-я четверть

Мужская сетка. 2-я четверть

Фото: US Open

Мужская сетка. 3-я четверть

Мужская сетка. 3-я четверть

Фото: US Open

Мужская сетка. 4-я четверть

Мужская сетка. 4-я четверть

Фото: US Open

19:05 Даниил Сальников

Женская сетка

Женская сетка уже появилась. Изучаем. В одной половине с Ариной Соболенко оказалась Джессика Пегула. В четверти с американкой — Мирра Андреева. В нижнюю половину к Иге Швёнтек (2) попала Кори Гауфф (3).

Женская сетка. 1-я четверть

Женская сетка. 1-я четверть

Фото: US Open

Женская сетка. 2-я четверть

Женская сетка. 2-я четверть

Фото: US Open

Женская сетка. 3-я четверть

Женская сетка. 3-я четверть

Фото: US Open

Женская сетка. 4-я четверть

Женская сетка. 4-я четверть

Фото: US Open

19:00 Даниил Сальников

Жеребьёвка начинается!

Начинается официальная церемония жеребьёвки, по итогам которой будут сформированы одиночные сетки US Open — 2025 у мужчин и женщин. Следим!

18:53 Даниил Сальников

На US Open, как всегда, самые большие призовые. Вот и сейчас организаторы побили все рекорды. Читайте подробности.

Материалы по теме
Чемпион US Open получит $ 5 млн — столько не было никогда. Расклад призовых по кругам
Чемпион US Open получит $ 5 млн — столько не было никогда. Расклад призовых по кругам
18:43 Даниил Сальников

На US Open было немало славных побед российских теннисистов. Предлагаем вам поучаствовать в нашем рейтинге лучших матчей отечественных спортсменов в Нью-Йорке.

Материалы по теме
Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open
Рейтинг
Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open
18:33 Даниил Сальников

Уже вовсю идёт квалификация на US Open. Теннисисты сумели завершить только один круг, а провести поединки второго раунда помешал дождь.

Материалы по теме
4 россиянки — в 1/2 финала отбора US Open: 21-летняя Прозорова одолела полуфиналистку ТБШ
4 россиянки — в 1/2 финала отбора US Open: 21-летняя Прозорова одолела полуфиналистку ТБШ
18:23 Даниил Сальников

Перед стартом основного турнира по необычной схеме уже были разыграны соревнования в миксте. В них участвовали и россияне — Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. А победителями стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. Читайте подробности в нашем обзоре.

Материалы по теме
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
18:13 Даниил Сальников

С 24 августа по 7 сентября состоится Открытый чемпионат США – последний в сезоне турнир «Большого шлема», хотя предварительные баталии на американском харде можно видеть уже на этой неделе в квалификации.

Ведущие теннисисты мира постепенно съезжаются в Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг. Что нужно знать об этом крупнейшем стадионе в мире? Читайте в нашем материале.

Материалы по теме
US Open проходит на крупнейшем стадионе мира. Он роскошен, но его ещё улучшат на $ 800 млн
US Open проходит на крупнейшем стадионе мира. Он роскошен, но его ещё улучшат на $ 800 млн
18:03 Даниил Сальников

US Open — последний в сезоне турнир «Большого шлема». Он завершает летнюю серию турниров на американском харде. Полное расписание турниров августа перед вами.

Материалы по теме
Как подготовятся Медведев, Рублёв и Хачанов к US Open? Расписание турниров августа
Как подготовятся Медведев, Рублёв и Хачанов к US Open? Расписание турниров августа
Комментарии
Новости. Теннис
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

