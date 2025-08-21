Жеребьёвка US Open 2025. Мирра в одной четверти с Пегулой, а Медведев — с Алькарасом! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В воскресенье, 24 августа, в Нью-Йорке стартует 145-й по счёту US Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2) возглавили свои половины. Александр Зверев (3) и Тейлор Фриц (4) окажутся в одной из двух половин. Карен Хачанов (9), Даниил Медведев (13) и Андрей Рублёв (15) не попали в топ-8 и оказались во второй восьмёрке. У женщин сетку возглавили Арина Соболенко (1) и Кори Гауфф (2). В восьмёрке есть и россиянка – Мирра Андреева (5).
В женской сетке — 12 россиянок. Вот с кем они сыграют в первом круге.
В мужской сетке — 4 россиянина. Вот с кем они сыграют в первом круге.
Топ-8. Мужчины. Вероятные четвертьфиналы
Вот кто встретится в 1/4 финала US Open, если туда пройдут все представители топ-8 посева:
Зверев (3) — де Минор (8)
Джокович (7) — Фриц (4)
Шелтон (6) — Алькарас (2)
Топ-8. Женщины. Вероятные четвертьфиналы
Вот как могут выглядеть четвертьфиналы у женщин, если туда выйдут все представительницы топ-8:
Пегула (4) — М. Андреева (5)
Киз (6) — Гауфф (3)
Анисимова (8) — Швёнтек (2)
Мужская сетка
В половину к Яннику Синнеру (1) попал Александр Зверев (3). В четверти с немцем оказались Карен Хачанов (9), Андрей Рублёв (15) и Роман Сафиуллин. Тейлор Фриц (4) — в нижней половине с Карлосом Алькарасом (2). В четверти с испанцем — Даниил Медведев (13).
Мужская сетка. 1-я четверть
Фото: US Open
Мужская сетка. 2-я четверть
Фото: US Open
Мужская сетка. 3-я четверть
Фото: US Open
Мужская сетка. 4-я четверть
Фото: US Open
Женская сетка
Женская сетка уже появилась. Изучаем. В одной половине с Ариной Соболенко оказалась Джессика Пегула. В четверти с американкой — Мирра Андреева. В нижнюю половину к Иге Швёнтек (2) попала Кори Гауфф (3).
Женская сетка. 1-я четверть
Фото: US Open
Женская сетка. 2-я четверть
Фото: US Open
Женская сетка. 3-я четверть
Фото: US Open
Женская сетка. 4-я четверть
Фото: US Open
Жеребьёвка начинается!
Начинается официальная церемония жеребьёвки, по итогам которой будут сформированы одиночные сетки US Open — 2025 у мужчин и женщин. Следим!
