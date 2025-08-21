В четверг определяются сетки последнего в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

Жеребьёвка US Open 2025. Мирра в одной четверти с Пегулой, а Медведев — с Алькарасом! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 24 августа, в Нью-Йорке стартует 145-й по счёту US Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2) возглавили свои половины. Александр Зверев (3) и Тейлор Фриц (4) окажутся в одной из двух половин. Карен Хачанов (9), Даниил Медведев (13) и Андрей Рублёв (15) не попали в топ-8 и оказались во второй восьмёрке. У женщин сетку возглавили Арина Соболенко (1) и Кори Гауфф (2). В восьмёрке есть и россиянка – Мирра Андреева (5).