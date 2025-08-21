Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой

А Карен Хачанов и Андрей Рублёв в четвертьфинале могут сыграть друг с другом.

В четверг, 21 августа, состоялась жеребьёвка одиночных сеток Открытого чемпионата США. Как обычно, US Open является последним турниром «Большого шлема» в сезоне. Соревнования пройдут с участием всех сильнейших — за некоторыми исключениями. У мужчин US Open пропускают два теннисиста, которые попали бы в посев, если бы играли, — Артюр Фис и Григор Димитров. А у женщин отсутствуют Чжэн Циньвэнь и Паула Бадоса.

В мужской сетке россиян в первой восьмёрке посева не оказалось. Возможные четвертьфинальные пары в соответствии с рейтингом приобрели такой вид:

Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, который год назад остановился в четвертьфинале турнира, в этот раз получил 13-й номер посева. Медведев попал в одну четверть к Карлосу Алькарасу, а точнее — в одну восьмушку. Как и на Уимблдоне, Даниил в первом круге сыграет с Бенжаменом Бонзи. Тогда француз одержал победу, так что сейчас у россиянина есть шансы поквитаться с ним. Если Медведев выйдет во второй круг, то сыграет там с победителем противостояния Мариано Навоне — Маркос Гирон. В третьем круге его соперником может стать Алехандро Давидович Фокина (18), в четвёртом — Карлос Алькарас (2), в четвертьфинале — Бен Шелтон (6)/Каспер Рууд (12), в полуфинале — Тейлор Фриц (4)/Новак Джокович (7), в финале — Янник Синнер (1)/Александр Зверев (3).

В статусе первой ракетки России турнир проводит Карен Хачанов (9). В 2022 году Хачанов дошёл до полуфинала US Open, а потом дважды подряд выбывал в первом круге. Карен откроет турнир матчем с Нишешем Басаваредди (WC). Во втором круге у него может быть либо Уго Дельен, либо Камиль Майхшак, в третьем — Франсиско Серундоло (19), в четвёртом — Алекс де Минор (8), в четвертьфинале — Александр Зверев (3)/Андрей Рублёв (15). Далее смотрите сетку Зверева.

Рублёв, четырёхкратный четвертьфиналист Открытого чемпионата США, в сезоне-2024 уступил в четвёртом круге турнира. Его первым соперником на US Open — 2025 станет квалифаер/лаки-лузер. Во втором круге Андрей может сразиться либо с Тристаном Бойером (WC), либо опять-таки с квалифаером/лаки-лузером, в третьем — с Уго Умбером (22), в четвёртом — с Александром Зверевым (3), в четвертьфинале — с Алексом де Минором (8)/Кареном Хачановым (9).

Какие ещё интересные пары образовались в первом круге? Александр Бублик (23) получил в соперники чемпиона US Open 2014 года Марина Чилича, да и вообще сетка у него сложная (см. виджет ниже). Лоренцо Музетти (10) встретится с Джованни Мпетчи Перрикаром. Роман Сафиуллин сыграет с Гаэлем Монфисом, а победитель выходит на Феликса Оже-Альяссима (25). Новак Джокович (7) откроет турнир матчем с 19-летним американцем Лёрнером Тьеном. А Карлос Алькарас (2) — с 211-сантиметровым Райлли Опелкой.

В женской сетке наиболее высоко сеянной россиянкой стала 18-летняя Мирра Андреева (5). В сезоне-2024, как и годом ранее, Андреева-младшая уступила во втором круге US Open. При жеребьёвке Мирра шла в четверть к кому-то из первой четвёрки, которую составляют Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф и Джессика Пегула. В итоге потенциальной соперницей первой ракетки России на стадии 1/4 финала стала Пегула. А общая картина получилась вот какая:

Начнёт турнир Андреева матчем с Алисией Паркс. Во втором круге у неё может быть российское дерби с Анастасией Потаповой, а в третьем не исключена встреча с Еленой Остапенко (25). Потенциальными соперницами Мирры в четвёртом круге являются Эмма Наварро (10)/Виктория Мбоко (22)/Барбора Крейчикова, в четвертьфинале — Джессика Пегула (4)/Белинда Бенчич (16)/Людмила Самсонова (17), в полуфинале — Арина Соболенко (1)/Жасмин Паолини (7), в финале — Ига Швёнтек (2)/Кори Гауфф (3). Как видим, сетка довольно удачная. В полуфинале-то возможна встреча с Соболенко, зато Швёнтек и Гауфф оказались в другой половине.

Также отметим интересные сетки Вероники Кудерметовой (24) и Анастасии Павлюченковой. Кудерметова во втором круге может сыграть с Эммой Радукану, в третьем — с Еленой Рыбакиной (9), в четвёртом — с Жасмин Паолини (7)/Маккартни Кесслер (32)/Маркетой Вондроушовой. Павлюченкова в первом круге сразится с украинкой Даяной Ястремской (30), во втором круге победитель этого противостояния может сыграть с Викторией Азаренко, а в третьем круге, возможно, поджидает Джессика Пегула (4).

Екатерина Александрова (13) и Диана Шнайдер (20) в третьем круге идут друг на друга. Шнайдер для этого сначала необходимо обыграть Лауру Зигемунд, а во втором круге — Анастасию Захарову/Элину Аванесян.

Наконец, 45-летняя Винус Уильямс, получившая уайлд-кард, в 1/64 финала встретится с Каролиной Муховой (11).

Соревнования в одиночных сетках Открытого чемпионата США начнутся в воскресенье, 24 августа. Женский финал состоится 6 сентября, мужской — 7 сентября. За всеми событиями US Open следите на «Чемпионате».