Две россиянки пробились в финал квалификации US Open: Чараева ушла с двойного матчбола

В ночь с 21 на 22 августа на Открытом чемпионате США завершились матчи второго круга квалификации. Из восьми российских участников отбора в обеих одиночных сетках в полуфинал вышли лишь четыре, а именно Татьяна Прозорова, Елена Приданкина, Алина Чараева и Оксана Селехметьева. Алибек Качмазов, единственный представитель России в мужской квалификации US Open, не смог доиграть свой матч первого круга.

Изначально второй раунд квалификации должен быть закончиться ещё в предыдущий день, а сегодня должны были пройти финалы. Однако дожди, лившие 20 августа, толком не дали никому сыграть тогда, поэтому всё расписание пришлось сдвигать.

Игру 21-летней Прозоровой поставили в предыдущий день первым запуском, так что в её матче удалось почти полностью провести первый сет. Соперницей россиянки была Тереза Валентова из Чехии, имевшая второй номер посева. Прозорова сейчас замыкает топ-150 рейтинга WTA, а 18-летняя Валентова находится на 94-й строчке. Игру прервали при счёте 5:4 в пользу Татьяны (но без брейка), и теннисистки вернулись на корт уже на следующий день.

Доигровка сложилась неудачно для Прозоровой — настолько, что она смогла выиграть всего один гейм. В концовке первой партии Валентова отдала ей всего три очка, на старте второго сета повела 4:0, а последние два гейма взяла под ноль — 7:5, 6:1 за 1 час 15 минут чистого времени.

19-летняя Елена Приданкина, 222-я ракетка мира, провела матч с японкой Эной Сибахарой, замыкающей топ-130. В первом сете Приданкина вела с брейком, а могла и ещё раз взять подачу соперницы, но не реализовала три брейк-пойнта. Подать на сет при 5:4 россиянка не смогла. А на тай-брейке Сибахаре хватило единственного мини-брейка — 7:6 (7:5) за 56 минут.

Во второй партии уже Приданкина дважды отыгрывала брейк, причём её японская соперница не подала на матч, имея 5:4. На тай-брейке, где теннисистки чаще брали очки на приёме, чем на подаче, россиянка имела сетбол, но упустила его. Сибахара же использовала второй матчбол и вышла в финал отбора — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7) за 1 час 59 минут.

196-я ракетка мира Алина Чараева играла с 19-летней хорваткой Петрой Марчинко, занимающей 115-е место в одиночной классификации. Первый сет Чараева проиграла вчистую, взяв всего четыре очка на приёме. Марчинко с двумя брейками одержала убедительную победу — 6:1 всего за 23 минуты.

Во второй партии Чараева взяла реванш с тем же счётом, хотя ей пришлось не в пример сложнее. Марчинко в каждом гейме, кроме последнего, имела брейк-пойнты, а в третьем гейме даже добилась брейка. Ключевым стал марафонский пятый гейм, в котором россиянка отыграла все семь брейк-пойнтов. На приёме Алина трижды брала подачу соперницы, а в седьмом гейме сравняла счёт по сетам — 6:1 за 47 минут.

Решающую партию Чараева начала с брейка, но в восьмом гейме Марчинко сравняла счёт — 4:4. Хорватка была близка к победе в матче. Принимая при 5:4, Петра упустила двойной матчбол. Россиянка восстановила равенство (5:5), затем забрала следующие два гейма и пробилась в финал квалификации — 1:6, 6:1, 7:5 за 1 час 56 минут. Там она сыграет с китаянкой Ван Сиюй, 138-й ракеткой мира.

Оксана Селехметьева, которая идёт 166-й в рейтинге WTA, вышла на корт с белоруской Ириной Шиманович, располагающейся пятью позициями ниже. Селехметьева начала игру с брейка, и это позволило ей комфортно чувствовать себя в первом сете. Россиянка не подпустила соперницу к брейк-пойнтам, под занавес партии ещё раз выиграла гейм на подаче, после чего подала на сет — 6:2 за 31 минуту.

Во второй партии Селехметьева сделала решающий шаг к победе в четвёртом гейме, когда Шиманович отдала подачу с 40:0. Так россиянка добилась первого брейка, а вскоре сделала и второй, после чего удачно отподавала и повела 5:1. В восьмом гейме Оксана не реализовала четыре матчбола, однако следом удачно отработала на приёме и, использовав второй матчбол в девятом гейме, проследовала в финал отбора — 6:2, 6:3 за 1 час 11 минут. Там она сразится с американкой Аяной Экли, располагающейся в конце третьей сотни рейтинга.

Таким образом, в финале отбора US Open выступят две россиянки: Алина Чараева и Оксана Селехметьева.

Ранее состоялась жеребьёвка одиночных сеток Открытого чемпионата США. Теннисисты, напрямую попавшие на турнир, уже узнали имена первых соперников.

US Open начнётся 24 августа, а завершится 7 сентября. За всеми событиями нью-йоркского ТБШ следите на «Чемпионате».