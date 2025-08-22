Александрова выбила действующую чемпионку Монтеррея! А Шнайдер ушла сразу с пяти матчболов

В ночь с четверга на пятницу, 22 августа, на женских турнирах в Кливленде и Монтеррее состоялись матчи 1/4 финала. В них приняли участие Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Самсонова (№19) приехала на турнир серии WTA-250 в Кливленде в роли первой сеяной и сыграла в качестве лидера посева лишь второй раз в карьере. Поначалу Людмила оправдывала свой статус: в первом круге она одолела Кэролайн Доулхайд (6:4, 7:6), во втором – Ван Яфань (6:2, 6:4).

Но в четвертьфинале россиянке повстречалась Сорана Кырстя (№138) – и начались серьёзные трудности. Хотя девушки уже пересекались два года назад в Вашингтоне. Тогда сложностей у Людмилы не возникло (6:1, 6:3).

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

В первом сете новой встречи Самсоновой удавалось держать баланс в игре, хоть и приходилось отыгрывать брейк-пойнты (3/4 за всю партию), но помогали подача и попытка действовать как можно активнее. Правда, ничего из этого не спасло Людмилу при счёте 4:5, когда Кырстя наконец добралась до брейка и взяла сет.

Во второй партии всё совсем повалилось из рук у Самсоновой. Она всё ещё старалась сама разгонять мяч и навязывать борьбу, но невынужденных ошибок оказалось непростительно много (27 у неё против 16 у Сораны).

В итоге Кырстя забрала этот матч за 1 час 22 минуты и со счётом 6:4, 6:1. Дальше она сыграет с Анастасией Захаровой в полуфинале, а Самсонова отправится на US Open.

А на «пятисотнике» в Монтеррее ночь выдалась более жаркой и позитивной для российских болельщиков.

Первой в этот игровой день свой четвертьфинальный матч провела Диана Шнайдер (№22). Путь на турнире она на правах третьей сеяной начала с 1/8 финала, где уверенно переиграла Камиллу Рахимову (7:6, 6:1).

А на стадии 1/4 финала провела совершенно противоположный поединок с Элисе Мертенс (№21). До этого девушки встречались трижды, и в их противостоянии вела бельгийка (2-1). Так что одной из задач россиянки в новом поединке было сравняться по счёту личных встреч. И Шнайдер с ней справилась – но какой ценой!

Первый сет прошёл полностью под диктовку Мертенс – уж очень активна и агрессивна она была в этом отрезке матча, особенно на приёме. Это помогло Элисе сделать брейк дважды и забрать партию со счётом 6:3. Хотя по статистике теннисистки были близки друг к другу: бельгийка по активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам набрала 9/10, а россиянка – 7/10.

Элисе Мертенс Фото: Hector Vivas/Getty Images

Во втором сете силы на корте распределились чуть иначе: Шнайдер стала действовать активнее, благодаря чему в седьмом гейме забрала подачу соперницы. Жаль только, что удержать тут же преимущество не смогла, поэтому пришлось сначала отыгрывать матчбол при счёте 4:5, «меньше», а затем бороться на тай-брейке. В концовке сета теннисистки шли рука об руку, но россиянка была более стойкой и точной в решающие моменты, что помогло ей перевести игру в третью партию – 7:6 (8:6).

Решающий сет стал настоящей драмой, в которой Шнайдер совсем расклеилась – то ли из-за жары, то ли из-за переживаний – проиграла четыре гейма подряд и пришла в себя только на тройном матчболе Мертенс при счёте 5:2, 40:0. Внезапно у Элисе посыпались невынужденные ошибки, чем сразу же воспользовалась Диана. Исход партии вновь решился на тай-брейке, где игровое преимущество полностью находилось в руках россиянки.

В итоге, отыграв в сумме пять матчболов, Шнайдер забрала этот сумасшедший трёхсетовик со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). В полуфинале Диана сыграет с Алисией Паркс. В лайв-рейтинге россиянка уже поднялась на 20-ю строчку, а в случае выхода в решающую стадию имеет возможность вернуться на 18-ю позицию.

Одной из последних в эту ночь сыграла Екатерина Александрова (№14). Ей предстояло сразиться с действующей чемпионкой мексиканского турнира Линдой Носковой (№23). Для девушек эта встреча стала первой.

Екатерина довольно бодро прошла по сетке Монтеррея до четвертьфинала: первый круг без борьбы благодаря второму номеру посева, а во втором – уверенная победа над Айлой Томлянович (6:4, 6:3).

Поединок с Носковой, что вполне ожидаемо, выдался непростым. Александрова максимально активно начала матч, сделала брейк, но спустя пару геймов его упустила и позволила Линде, так здорово подающей в этом матче, удержать равенство по счёту до самого тай-брейка. На нём всё зависело от Екатерины – сначала от её удачных атак до счёта 5:2, затем от слишком осторожных действий до 5:5, а в концовке – от пары классных приёмов. В итоге россиянка забрала стартовый сет за 57 минут (7:6).

Екатерина Александрова Фото: Hector Vivas/Getty Images

По ходу матча в Монтеррее накрапывал дождь, но не усиливался, что позволило девушкам продолжать борьбу. Только вот эти паузы, в которые судья принимал решение, а боллбои вытирали корт, не пошли на пользу Александровой: во втором сете она проиграла пять геймов подряд и спасти партию так и не смогла – 4:6.

Трудовым выдалось начало решающего сета для Александровой. Было сложно: накрывали усталость и волнение. Но Екатерина здорово с этим справилась, перетерпела и дождалась момента в пятом гейме, когда совсем рассыпалась игра у Носковой.

В итоге Александрова забрала этот матч со счётом 7:6, 4:6, 6:2. На всё у Екатерины ушло 2 часа 22 минуты. Россиянка второй год подряд вышла в полуфинал Монтеррея, где теперь сыграет с Антонией Ружич или Мари Боузковой.

