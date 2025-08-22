В полуфинале — Джокович, в финале — Синнер: сложный путь Медведева на US Open

Даниил Медведев, несмотря на все свои проблемы в последнее время, остаётся игроком, за которым стоит последить на грядущем US Open. В 2021 году Медведев выиграл этот турнир, а в другие нечётные годы (2019-й и 2023-й) останавливался в шаге от титула. В предстартовых раскладах эксперты ставят Даниила на места с шестого по восьмое в списке фаворитов. При этом Янник Синнер и Карлос Алькарас далеко впереди всех, а остальные (даже Новак Джокович!) имеют незначительные шансы на титул. Сетка у Медведева, прямо скажем, непростая. Каков же его путь на турнире?

Первый круг — Бенжамен Бонзи (Франция)

Начнёт турнир Даниил матчем с 51-й ракеткой мира. Бонзи считался бы проходным соперником, если бы не две важные оговорки. Француз до этого одержал две победы в двух встречах с Медведевым на уровне ATP. И если матч на «Ролан Гаррос» 2017 года, в котором россиянин ещё и снялся к тому же, не имеет отношения к нынешней истории, то игру первого круга Уимблдона-2025 не выбросишь из рассмотрения. Тогда Бонзи победил в четырёх сетах — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Даниил Медведев в матче с Бенжаменом Бонзи на Уимблдоне-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Медведев после того матча подробнейшим образом разобрал поражение на пресс-конференции. «Корт чуть другой. Он был чуть-чуть медленнее из-за жары. Но на каждый удар, который я делал сегодня, даже удачный, у него находился ответ. Сегодня он практически не промахивался. Немного с форхенда. С бэкхенда, на моей памяти, было где-то три невынужденные ошибки. Я желаю ему играть так всегда.

С Бонзи с первого же розыгрыша я почувствовал: что бы я ни делал, мяч после моего удара не проскальзывает сквозь траву, как мне этого хотелось бы. А его каждый удар был тяжёл для меня. Я старался, сражался. Должен был сыграть лучше на тай-брейках.

Физически было нелегко. В четвёртом сете, например. Чтобы сделать сегодня виннер против него, мне надо было три раза нанести великолепные удары по углам. Особенно в четвёртом сете, когда я устал, он просто бил по линии, кросс, виннер. Я знаю это ощущение, когда ты в огне, всё попадаешь. Четвёртый сет был самым тяжёлым, и жара… Я никогда не скажу, что он победил из-за жары. Да, на жаре играть нелегко, но, если вы его спросите, думаю, он тоже ответит, что жара ему не нравилась», — говорил россиянин. Что же, на US Open вряд ли будет холодно, поэтому стоит готовить себя к новому испытанию жарой.

Второй момент состоит в том, что Медведев исторически не очень удачно играет с теннисистами из Франции. За карьеру у Даниила 34 победы и 26 поражений на уровне тура в матчах с ними. Причём до недавнего времени баланс вообще был отрицательный! Как ни странно, чемпион US Open — 2021 именно в последние полтора года, пребывая в затяжном кризисе, выдал 10-матчевую победную серию в играх с французами. Однако последние две встречи проиграл — после Бонзи на Уимблдоне был ещё поединок с Корентеном Муте в 1/4 финала Вашингтона, выигранный французом 1:6, 6:4, 6:4.

Что касается Бонзи, то он на том Уимблдоне выбыл сразу после победы над Медведевым, проиграв Джордану Томпсону в пяти сетах во втором круге. А в середине августа Бенжамен неплохо выступил на «Мастерсе» в Цинциннати, где дошёл до четвёртого круга. По ходу турнира он обыграл, в частности, Лоренцо Музетти и Стефаноса Циципаса.

Второй круг — Мариано Навоне (Аргентина)/Маркос Гирон (США)

В 1/32 финала Медведев, если обыграет Бонзи, также сразится с теннисистом, который не входит в топ-50 рейтинга ATP. Навоне располагается на 74-й строчке в мировой классификации, Гирон идёт 55-м. Эти теннисисты никогда не проходили дальше третьего круга на «Шлемах», а на US Open даже во втором круге не побеждали. На двоих у них всего один титул на уровне ATP: Гирон в 2024 году выиграл травяной турнир категории ATP-250 в Ньюпорте, который в этом сезоне понизили до «челленджера».

С Навоне Медведев ещё не играл, а с Гироном у него три победы в трёх матчах, причём в этих играх россиянин не отдал ни сета. Даниил побеждал Маркоса в Цинциннати в 2020 году, на Australian Open — 2023 и на траве в Галле в том же 2023-м.

Маркос Гирон в 2025 году Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Третий круг — Алехандро Давидович-Фокина (18)

Начиная с третьего круга Медведев уже может сыграть с сеяными соперниками. В этом узле турнирной сетки оказался невезучий Давидович-Фокина. Русский испанец и в четвертьфинале «Шлема» играл («Ролан Гаррос» — 2021), и в финале «Мастерса» (Монте-Карло-2022), но до сих пор не завоевал ни одного титула на уровне ATP! У него четыре поражения в четырёх финалах, три из которых — в нынешнем сезоне. В личных встречах Даниил ведёт 4-1, однако в последний раз победил как раз Алехандро — 6:4, 1:6, 6:2 на «Мастерсе» в Монреале год назад.

Четвёртый круг — Карлос Алькарас (2)

Если в 1/8 финала отсюда выйдет не Алькарас, а кто-то другой, это станет настоящей сенсацией. При этом самый сложный соперник у испанца в первом круге — Райлли Опелка, чей рост составляет 211 см. Если у американца полетит подача, Карлосу придётся непросто, тем более что почти вся арена по понятным причинам будет болеть за его соперника. А во втором и третьем кругах достойной конкуренции у Алькараса не предвидится, особенно с учётом того, что сейчас он в отличной форме и на US Open будет играть в качестве новоиспечённого чемпиона «Мастерса» в Цинциннати.

В личных встречах счёт 2-6 не в пользу Даниила. После памятной победы в полуфинале US Open — 2023, когда россиянин в четырёх партиях одолел действующего чемпиона турнира, Алькарас выиграл у него четыре матча подряд, в том числе в полуфинале Уимблдона-2024.

Четвертьфинал — Бен Шелтон (6)/Каспер Рууд (12)

Повторимся, Алькарас сейчас в том статусе, что любое его поражение, если только не от Синнера, является сенсацией. Если же Медведев пройдёт испанца в четвёртом круге или вообще избежит встречи с ним, то затем, вероятно, сойдётся с кем-то из пары сеяных Шелтон — Рууд. Больше шансов, что в четвертьфинал выйдет американец. Бен, несмотря на несколько прямолинейную манеру игры, сейчас на подъёме. В этом году он побывал в полуфинале Australian Open, дошёл до четвертьфинала Уимблдона, выиграл «Мастерс» в Торонто, забрался в первую шестёрку рейтинга. В США очень хотят видеть Шелтона (ну или Тейлора Фрица) следующим чемпионом ТБШ.

Играл ли Медведев с Шелтоном на уровне тура? И да и нет — смотря что иметь в виду. Кубок Лэйвера — официальный турнир в календаре ATP, однако очков за него не начисляют. Американец обыграл россиянина на КЛ-2024 — 6:7 (6:8), 7:5, [10:7]. Так что историю личных встреч Даниил и Бен уже открыли.

Бен Шелтон, Анна Винтур и Даниил Медведев на Кубке Лэйвера — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй наиболее вероятный соперник Медведева на этой стадии — Каспер Рууд. Норвежец вроде бы и не блещет, но и явных провалов у него нет. А в мае Рууд наконец-то выиграл «Мастерс» — в Мадриде. Пока это самый крупный титул в его карьере, хотя от человека, трижды добравшегося до финала ТБШ и побывавшего второй ракеткой мира, поневоле ждёшь большего.

Полуфинал — Тейлор Фриц (4)/Новак Джокович (7)

В третьей четверти явными фаворитами видятся Фриц и Джокович, а вот у кого из них больше шансов на полуфинал, сказать сложно. Ещё пару лет назад такого вопроса бы не стояло, но на дворе уже 2025 год, Джокович не молодеет — Новаку 38. Фриц защищает очки за финал — можно не сомневаться, что американец сделает всё, чтобы как минимум повторить прошлогодний результат. Благодаря сильному выступлению на US Open — 2024 Тейлор вернулся в первую десятку и с тех пор не выпадал из неё, напротив, поднимался и добрался уже до четвёртой строчки.

В личных встречах у Фрица с Медведевым 1-1. Даниил победил в четвертьфинале Цинциннати в 2022 году, а в 2024-м Тейлор взял у него реванш в групповом матче на Итоговом.

Джокович же в силу возраста не может играть столько турниров, сколько в молодости, и пропускает даже некоторые «Мастерсы», в том числе Торонто и Цинциннати, не говоря уже о менее значимых турнирах. Однако на «Шлемах» в этом году Новак в полных матчах если кому и проигрывает, то только Синнеру — полуфинал Australian Open — 2025 с Александром Зверевым серб не закончил из-за повреждения. А в активе у него победы над Алькарасом (1/4 финала AO) и над тем же Зверевым (четвертьфинал Уимблдона).

Новак Джокович на тренировке перед US Open — 2025 Фото: Sarah Stier/Getty Images

В противостоянии с Медведевым Джокович ведёт со счётом 10-5. После победного финала Открытого чемпионата США в 2021 году (6:4, 6:4, 6:4) Даниил проиграл Новаку пять матчей из шести. Теннисисты не играли друг с другом с титульного матча на US Open — 2023, выигранного сербом в трёх сетах.

Финал — Янник Синнер (1)

Представить, что из верхней половины в финал выйдет не Синнер, а кто-то другой, довольно затруднительно. Итальянец защищает титул, и если у него не будет проблем со здоровьем, как в Цинциннати, то выбить его будет невероятно тяжело. До злополучного финала «Мастерса» в США, в котором Янник проиграл Алькарасу пять геймов и снялся, он мог похвастаться серией из 26 побед на харде, начатой после поражения от того же Алькараса в финале Пекина в прошлом году. Причём на том отрезке Синнер даже сеты проигрывал редко — всего трижды.

История встреч Медведева и Синнера общеизвестна. Итальянец был «клиентом» россиянина, проиграв ему первые шесть матчей. Потом Янник резко пошёл в гору и сам взял у Даниила восемь матчей из девяти. Единственным исключением на этом отрезке стал четвертьфинал Уимблдона-2024, в котором Медведев одержал победу со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Так что сейчас счёт 8-7 в пользу Синнера.