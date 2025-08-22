Из топ-200 в топ-20. Юные игроки, которые дадут бой фаворитам на US Open

Герои рейтингового прорыва в 2025-м. Рассказываем, кто эти теннисисты и почему от них ждут сенсаций на предстоящем ТБШ.

В воскресенье, 24 августа, начинаются матчи одиночного разряда на последнем в текущем сезоне турнире «Большого шлема» — US Open. В этом году на нём не так много дебютантов, однако некоторые молодые теннисисты, которые в 2024 году занимали строчки вне топ-100, сейчас уже находятся в топ-50 планеты. Рассказываем про тех, кто с начала 2025-го совершил большой прорыв в рейтинге и готов навязать серьёзную борьбу уже опытным игрокам на заключительном ТБШ года.

Якуб Меншик

Якуб Меншик после победы на «Мастерсе» в Майами-2025 Фото: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Чешский теннисист дебютировал в топ-100 в феврале 2024 года, после того как впервые вышел в финал в ATP-туре. В Дохе он проиграл в решающем матче Карену Хачанову. Тем не менее это не помешало ему подняться со 142-го на 87-е место в рейтинге.

Текущий сезон он начинал уже на 48-й строчке. Его главная победа на данный момент — «Мастерс» в Майами. В финале 19-летний теннисист в двух сетах обыграл легенду — Новака Джоковича. На пути к финалу он преодолел ещё двух игроков из топ-10. На тот момент это были Джек Дрейпер (7) и Тейлор Фриц (4). Тогда Меншик взлетел сразу на 24-е место рейтинга.

Джокович заявил, что заметил потенциал юного спортсмена ещё несколько лет назад:

«Видел его игру, когда ему было 15 или 16 лет, мы вместе тренировались. Он занимался в моём клубе в Белграде, и видеть его развитие и его эволюцию — это просто фантастика, удивительно. Уже тогда, три или четыре года назад, было видно, что он станет одним из лучших в мире».

На счету Меншика в этом году победы над Беном Шелтоном, Артюром Фисом, Александром Бубликом. На Australian Open и Уимблдоне он дошёл до третьего круга, на «Ролан Гаррос» — до второго. На «Мастерсе» в Мадриде он играл в четвертьфинале. Всё это позволило Якубу занять уже 16-е место в ATP. На предстоящем US Open он вполне способен показать такие же высокие результаты и, может быть, снова обыграет кого-то из топ-10. Первый матч чешский теннисист проведёт с чилийцем Николасом Харри.

Майя Джойнт

Майя Джойнт после победы в Истбурне 2025 Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA

Майя родом из Австралии. Ей всего 19 лет, и на профессиональном уровне она выступает только с прошлого года. Несмотря на это, она занимает уже 42-ю строчку в рейтинге, что весьма впечатляет. А месяц назад, в июле, она забиралась даже на 37-е место. В конце 2024-го она и вовсе была вне топ-100.

Этот сезон складывается для Джойнт весьма удачно: она взяла уже два титула. Один на WTA-250 в Рабате, другой — также на WTA-250, но в Истбурне. Там она без проблем одолела двух россиянок подряд — Анну Блинкову и Анастасию Павлюченкову, в четвертьфинале и полуфинале соответственно. Если говорить о матчах с высокорейтинговыми игроками, то в целом в карьере Майя восемь раз встречалась с представительницами топ-20, семь из которых проиграла. Единственная победа состоялась во втором круге Цинциннати-2025. Там она в трёх сетах разобралась с представительницей Бразилии, 18-й сеяной Беатрис Хаддад-Майей — 6:4, 4:6, 6:4. На этом «Мастерсе» Майя играла впервые, и уже дошла до третьего круга, где уступила Екатерине Александровой.

В начале 2025 года Джойнт встречалась на турнире в Брисбене с бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко. Матч был тяжёлый, но Азаренко выстояла. Она высоко оценила игровые качества Майи, заявив, что юную теннисистку ждёт большое будущее. Возможно, на Открытом чемпионате США спортсменка покажет себя на высоте.

«Если она продолжит играть в том же духе, у неё впереди неплохое будущее. Она очень агрессивна, она очень хорошо двигалась и подавала под давлением, так что она сделала много крутых вещей».

Лёнер Тьен

Лёнер Тьен Фото: Dylan Buell/Getty Images

За год 19-летний американец поднялся более чем на 100 позиций в рейтинге. В августе 2024-го он появился в топ-200, в январе 2025-го — в топ-100, а наивысшего результата — 62-й строчки — достиг в июне этого года. Сейчас он уверенно закрепился в топ-50. Он 48-й.

В нынешний сезон Лёнер Тьен ворвался с неожиданной победой над Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Тогда россиянин находился на пятом месте рейтинга. Тьен стал самым молодым игроком в истории, который впервые вышел в основную сетку турнира и затем одолел теннисиста из топ-5. В итоге он добрался до четвёртого круга, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

В феврале этого года американец снова совершил сенсацию. На «пятисотнике» в Акапулько он также во втором круге оказался сильнее на тот момент второй ракетки мира Александра Зверева. Тьен выиграл со счётом 6:3, 6:4. Эта победа пока остаётся самой крупной (по рейтингу игрока) в его карьере.

А перед стартом Уимблдона-2025 Лёнер на турнире ATP-250 на Мальорке победил «десятку» рейтинга своего соотечественника Бена Шелтона. И здесь он тоже смог поставить рекорд — Тьен стал самым молодым американским теннисистом, которому удалось обыграть кого-то из топ-10 на травяном покрытии.

На недавнем турнире ATP-500 в Вашингтоне Лёнер победил Андрея Рублёва и дошёл до третьего круга. Однако россиянин сумел взять реванш на «Мастерсе» в Цинциннати. Перед этим, на «тысячнике» в Торонто, Тьен добрался аж до четвёртого. Американец сейчас поистине находится в своей лучшей форме. В первом круге US Open его ждёт опытный Новак Джокович. Кто знает, может быть и на этом «Шлеме» Лёнеру удастся сотворить сенсацию, как это произошло в матче с Даниилом Медведевым на Australian Open.

Лоис Буассон

Лоис Буассон после победы в Гамбурге 2025 Фото: Newhouse Media/MB Media/Getty Images

Француженка немного выбивается по возрасту из предыдущей группы игроков. Ей сейчас 22, но именно в этом году она совершила настоящий прорыв. Сезон-2024 она заканчивала на 188-й строчке рейтинга, в мае 2025-го упала до 358-й, а сейчас находится на 44-й.

У Буассон не так много достижений на взрослом уровне, однако она успела выиграть шесть турниров ITF в одиночном разряде. На уровне WTA стартовой точкой для неё стал «Ролан Гаррос» — 2025. Впервые она дошла до полуфинала. Но на пути к нему она сенсационно обыграла сначала третью ракетку мира Джессику Пегулу в четвёртом круге, а затем в четвертьфинале — Мирру Андрееву, которая тогда была шестой. Позднее она забрала титул WTA-250 в Гамбурге.

Лоис не столь опытна, однако эксперты отмечают её хорошие физические качества:

«Буассон хорошо передвигается, атлетичная, достаёт сложные мячи. У неё отличный удар справа, и подаёт она прилично», — говорила бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова.

Поэтому француженка вполне может стать на US Open «чёрной лошадкой» и дойти до заключительных стадий турнира. На старте она сразится со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.

Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».