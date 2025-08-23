В основную сетку US Open вышла ещё одна россиянка: Селехметьева впервые сыграет на турнире

В пятницу, 22 августа, в Нью-Йорке завершилась квалификация Открытого чемпионата США. Изначально в сетках отбора присутствовал один россиянин — Алибек Качмазов — и семь россиянок, однако до финальной стадии дошли лишь две наши участницы. Одной из них стала Алина Чараева, занимающая 196-е место в рейтинге WTA. Её соперницей была китаянка Ван Сиюй, 138-я ракетка мира.

Чараева неплохо вошла в игру и в середине первого сета обеспечила себе важное преимущество, под ноль взяв два гейма подряд, после чего счёт стал 4:2 в её пользу. Однако больше россиянка не выиграла ни одного гейма в стартовой партии. Во второй половине сета Ван Сиюй спокойно держала подачу, отыграла брейк, а в концовке забрала ещё один гейм на приёме — 6:4 за 42 минуты. После этого Алина из-за проблем с ногой запросила медицинский перерыв.

Во втором сете Чараева также отметилась серией из двух геймов под ноль. Только на этот раз Алина добилась этого не в середине партии, а в её конце, после счёта 4:4 — до этого у теннисисток не было брейк-пойнтов. Процент первой подачи упал по сравнению со стартовым сетом (53% против 58%), двойные ошибки тоже случались, пусть и чуть реже (три против четырёх), зато в розыгрышах россиянка смотрелась убедительнее и перевела встречу в решающую партию — 6:4 за 53 минуты.

В заключительном сете, увы, Ван Сиюй оказалась сильнее. Китаянка значительно лучше подавала (73% попадания первой против 48% у Чараевой, которая на второй подаче взяла лишь 38% очков) и после 2:2 выиграла четыре гейма подряд, так и не дав россиянке выйти на брейк-пойнты, — 6:4, 4:6, 6:2 за 2 часа 22 минуты.

166-й номер мировой классификации Оксана Селехметьева сражалась с Аяной Экли — американка располагается на 284-й строчке рейтинга. В первом сете Селехметьева контролировала ход игры, хотя Экли подавала первой и за счёт этого выходила вперёд в счёте (без брейка). В стартовых геймах россиянка упустила два брейк-пойнта, а вот под конец партии всё же взяла чужую подачу, после чего подала на сет, использовав третий сетбол, — 7:5 за 54 минуты. За всю партию Оксана не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта.

Второй сет Селехметьева провела слабо. На первой подаче она выиграла чуть более половины очков и собрала всего четыре виннера при 10 невынужденных ошибках. Для сравнения, Экли продемонстрировала положительный баланс — 8/7. Россиянка может записать себе в актив разве что брейк в середине партии. А свою подачу Оксана отдавала трижды и упустила сет — 6:2 в пользу американки за 35 минут.

В решающей партии Селехметьева добилась победы, при том что ей насчитали 13 невынужденных ошибок, а Экли — всего шесть. В первых геймах брейк-пойнты были у обеих теннисисток, но россиянка их реализовывала, а американка — нет. Оксана повела 4:0, в шестом гейме упустила подачу, однако тут же исправилась, сделав третий брейк, после чего подала на матч — 7:5, 2:6, 6:2 за 2 часа 15 минут.

Таким образом, через квалификацию от России пробилась только Селехметьева. Она впервые сыграет на US Open. Оксана трижды выступала в основной сетке ТБШ — на «Ролан Гаррос» — 2022, Australian Open — 2023 и «Ролан Гаррос» — 2025, — но пока ей не удавалось пройти во второй раунд.

Открытый чемпионат США начнётся 24 августа. Женский финал состоится 6 сентября, мужской — 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».