Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках US Open — 2025

С 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке пройдёт Открытый чемпионат США. Это последний турнир «Большого шлема» в сезоне. Российские теннисисты и теннисистки четырежды выигрывали US Open в одиночном разряде. По одному титулу завоевали Марат Сафин (2000 год), Светлана Кузнецова (2004), Мария Шарапова (2006) и Даниил Медведев (2021). В этот раз от России за одиночные трофеи поборются четыре теннисиста и 13 теннисисток.

Мужчины

Карен Хачанов (девятый номер посева)

Хачанов впервые за много лет сыграет на ТБШ в статусе первой ракетки России. В прошлом Карен уже доказывал, что в состоянии далеко пройти по сетке US Open. В 2022 году он играл здесь в полуфинале. Настораживает, что после этого россиянин дважды подряд выбывал в первом круге американского мэйджора.

Но есть и повод для оптимизма. Хачанов продемонстрировал хорошую форму на североамериканских «Мастерсах», которые, как обычно, предваряли Открытый чемпионат США. В Торонто он дошёл до финала, а в Цинциннати снялся по ходу матча четвёртого круга — усталость оказалась слишком высока, и лучше было поберечься, чем рисковать получить травму перед US Open. На нынешнем турнире первым соперником Карена станет 20-летний американец Нишеш Басаваредди — 106-й ракетке мира организаторы дали уайлд-кард.

Даниил Медведев (13)

Медведев победил на US Open вроде и не так давно, всего четыре года назад, а кажется, что с тех пор прошла целая жизнь. Лучшего теннисиста России последних лет настиг серьёзный кризис, конца которому пока не видно. В нечётные годы Даниил стабильно доходит как минимум до финала Открытого чемпионата США, однако в этом году, увы, велика вероятность того, что серия прервётся. В Торонто и Цинциннати Медведев потерпел два поражения в трёх встречах. А US Open — 2025 он начнёт матчем с Бенжаменом Бонзи — тем сам теннисистом, который обыграл его в первом круге Уимблдона. Сейчас француз идёт 51-м в рейтинге.

Андрей Рублёв (15)

Для Рублёва US Open является самым успешным мэйджором с точки зрения результатов. Здесь он четырежды добирался до четвертьфинальной стадии — на остальных ТБШ у него в сумме ещё шесть выходов в восьмёрку. Другое дело, что Андрей уже на шести мэйджорах подряд, то есть с прошлогоднего «Ролан Гаррос», не может выйти в 1/4 финала. На «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати Рублёв не провалился, но и не прыгнул выше головы, обыграв всех тех, кто находится ниже него в рейтинге, однако уступив Тейлору Фрицу (в четвертьфинале Canadian Open) и Карлосу Алькарасу (на той же стадии в Цинциннати). В этот раз первым соперником Рублёва на турнире станет 20-летний хорватский квалифаер Дино Прижмич, занимающий 124-ю позицию в рейтинге ATP.

Роман Сафиуллин

Сафиуллин дважды играл в основной сетке US Open, но дальше второго круга пока не забирался. Роман, опустившийся на 90-е место в рейтинге ATP, сейчас на спаде. В середине сезона у него был отрезок с восемью поражениями в девяти матчах. В Торонто и Цинциннати россиянин одержал по одной победе и потерпел по одному поражению, а на этой неделе ещё и в Уинстон-Сейлеме уступил. В первом круге US Open – 2025 Сафиуллин сразится с бывшей шестой ракеткой мира Гаэлем Монфисом, который в свои почти 39 лет (день рождения у француза 1 сентября) замыкает топ-50.

Женщины

Мирра Андреева (5)

US Open пока что самый неудобный мэйджор для нашей пятой ракетки мира. 18-летняя Андреева дважды выступала здесь в основной сетке, но оба раза останавливалась во втором круге. После Уимблдона Мирра, где ей удалось выйти в четвертьфинал, провела всего один матч. В Монреале она уступила на старте турнира, то есть во втором круге, а Цинциннати пропустила. Её первой соперницей на US Open станет Алисия Паркс, 71-я ракетка мира из США.

Екатерина Александрова (13)

Александрова ни на одном из турниров «Большого шлема» пока не выходила в четвертьфинал, а на US Open даже до четвёртого круга не добиралась. В Монреале в этом году россиянка в первом же поединке сенсационно проиграла 493-й ракетке мира, а вот в Цинциннати дошла до четвёртого круга, в котором уступила Анне Калинской. В Монтеррее Екатерина уже вышла в полуфинал, где играет с Мари Боузковой. А US Open она начнёт матчем с 35-летней Анастасией Севастовой, 238-й ракеткой мира. Представительница Латвии выступает по защищённому рейтингу.

Людмила Самсонова (17)

Четвёртый круг долгое время оставался для Самсоновой заколдованным барьером на турнирах «Большого шлема», однако на Уимблдоне в этом году Людмила наконец-то вышла в четвертьфинал. Сделать это ей вполне по силам и на US Open, тем более что год назад россиянка дошла здесь до 1/8 финала. В Монреале и Цинциннати Самсонова проиграла два поединка из двух, однако в Кливленде на этой неделе дошла до стадии 1/4 финала. Предстоящий US Open Людмила откроет матчем с китаянкой Юань Юэ, располагающейся на 88-й строчке в рейтинге WTA.

Диана Шнайдер (20)

В 2024-м Шнайдер дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата США и с первой попытки дошла до четвёртого круга. Пока это её лучший результат на мэйджорах. Повторить его будет сложно — в последнее время у россиянки неопределённость с тренерами, и она постепенно опускается в рейтинге. В Монреале и Цинциннати Диана потерпела два поражения в двух встречах, а в Монтеррее вышла в финал, победив в полуфинале Алисию Паркс — 6:3, 7:6 (10:8).

Первая соперница на US Open у Шнайдер непростая — 52-я ракетка мира Лаура Зигемунд. Полтора месяца назад 37-летняя немка дошла до четвертьфинала Уимблдона, где дала бой Арине Соболенко.

Вероника Кудерметова (24)

Кудерметова-старшая, напротив, поднимается после провального прошлого сезона. В 2024-м россиянка на всех четырёх ТБШ заканчивала борьбу после первого круга, а в этом году вышла в 1/8 финала Australian Open. Вероника шесть раз играла в основной сетке US Open, и в пяти случаях турнир заканчивался для неё поражением в первом круге. А вот в 2022-м Кудерметова смогла дойти до четвёртого круга.

Этим летом Вероника показала хороший теннис в Монреале и особенно в Цинциннати, где ей удалось одержать несколько ярких побед. Проигрывала россиянка только теннисисткам из первой десятки: Кори Гауфф в третьем круге Монреаля и Жасмин Паолини – в полуфинале Цинциннати. US Open Кудерметова-старшая начнёт матчем с квалифаером/лаки-лузером.

Анна Калинская (29)

Калинская, четвертьфиналистка прошлогоднего Australian Open, пока не проходила дальше третьего круга на US Open. Россиянка повысила шансы на хорошее выступление в Нью-Йорке благодаря хорошим результатам после Уимблдона, которые позволили ей в последний момент заскочить в посев. В Вашингтоне Анна прошла всю дистанцию турнира, проиграв в финале, в Монреале уступила в третьем круге, а в Цинциннати добралась до 1/4 финала, где её остановила Ига Швёнтек. В первом круге US Open Калинскую ожидает встреча с 19-летней американкой Клерви Нгуну — 179-я ракетка мира получила уайлд-кард в основную сетку.

Анна Калинская Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Анастасия Павлюченкова

34-летняя Павлюченкова, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года, на всех ТБШ выходила как минимум в четвертьфинал. На US Open, правда, это случалось с ней лишь однажды, причём давно, ещё в 2011 году. В сезоне-2024 Анастасия уступила в третьем круге в Нью-Йорке, а в этом году дважды выходила в 1/4 финала на мэйджорах — на Australian Open и на Уимблдоне. В то же время последние результаты Павлюченковой вселяют тревогу. В Монреале, Цинциннати и Монтеррее она проиграла три матча из трёх. А US Open россиянка начнёт встречей с украинкой Даяной Ястремской (30).

Анастасия Потапова

Потапова ещё ни разу не пробивалась дальше четвёртого круга ТБШ, да и в топ-16 выходила лишь однажды, на «Ролан Гаррос» — 2024. В этом году Анастасия из-за разрыва мышцы пропустила Уимблдон, а на североамериканском харде пока не набрала форму. В Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и Кливленде у неё четыре поражения в пяти встречах. US Open россиянка откроет матчем с китаянкой Чжу Линь — 303-я ракетка мира воспользовалась защищённым рейтингом.

Полина Кудерметова

Кудерметова-младшая дебютирует в основной сетке US Open. Пока у неё нет ни одной победы в матчах на ТБШ — четыре поражения в первом круге. С конца марта по начало августа Полина потерпела 10 поражений подряд и лишь в Кливленде прервала эту серию, обыграв 565-ю ракетку мира. Однако уже во втором круге закончила борьбу на турнире, уступив Еве Лис. US Open Кудерметова-младшая откроет матчем с 34-летней испанкой Нурией Парризас-Диас, 135-м номером рейтинга WTA.

Полина Кудерметова Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Камилла Рахимова

Рахимова трижды в карьере добиралась до третьего круга на турнирах «Большого шлема». В 2021 году она с первой попытки вышла в 1/16 финала на US Open, а после этого потерпела три поражения в трёх играх в Нью-Йорке. После Уимблдона Камилла успела провести уже 11 матчей на различных североамериканских хардовых турнирах, одержав семь побед и потерпев четыре поражения. Но громких имён среди обыгранных соперниц нет. В первом круге US Open россиянку ожидает встреча с бывшей четвёртой, а ныне 174-й ракеткой мира Каролин Гарсией (WC), завершающей карьеру в этом году.

Анна Блинкова

Блинкова регулярно, за исключением сезона-2022, играет в основной сетке Открытого чемпионата США. И за всё это время Анна ни разу не смогла выйти во второй круг, потерпев семь поражений в семи встречах. Вообще же на «Шлемах» лучшим результатом российской теннисистки является выход в третий круг, то есть в 1/16 финала. К нынешнему US Open Блинкова подходит на серии из трёх поражений. В Монреале она уступила во втором круге, а в Цинциннати и в Монтеррее — в первом. В первом круге ТБШ в Нью-Йорке россиянку ожидает украинка Юлия Стародубцева, 66-й номер рейтинга WTA.

Анастасия Захарова

Захарова впервые сыграет в основном турнире US Open. Анастасия дебютировала на ТБШ в прошлом году и с первой попытки дошла до третьего круга Australian Open. На Уимблдоне-2025 россиянка уступила во втором круге. После этого она не прошла квалификацию ни в Вашингтоне, ни в Цинциннати, а между этими турнирами дошла до второго круга на «75-тысячнике» в Лексингтоне. А на этой неделе Захарова в Кливленде добралась до полуфинальной стадии. Что касается первого матча Анастасии на US Open, то там она сразится с бывшей российской, а ныне армянской теннисисткой Элиной Аванесян, 95-й ракеткой мира.

Оксана Селехметьева (Q)

Селехметьева стала единственной представительницей России, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Она нечасто выступает на уровне тура. 22-летняя теннисистка впервые сыграет на Открытом чемпионате США. Ранее Оксана трижды выступала в основной сетке ТБШ — на «Ролан Гаррос» — 2022, Australian Open — 2023 и «Ролан Гаррос» — 2025, — но пока ей не удавалось пройти во второй круг. Первой соперницей россиянки на US Open станет чемпионка Уимблдона 2023 года Маркета Вондроушова, бывшая шестая, а ныне 58-я ракетка мира.

Открытый чемпионат США начнётся 24 августа, а завершится 7 сентября. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».