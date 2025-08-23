Шнайдер вышла в первый финал за 10 месяцев! А Александрова пока не смогла доиграть матч

Заключительные игровые дни стартовали в Монтеррее и Кливленде, хоть для наших часовых поясов это, скорее, поздние вечера. И вот в ночь с 22 на 23 августа на последних турнирах перед US Open свои полуфинальные матчи провели сразу три россиянки.

Первой на корт в Кливленде вышла Анастасия Захарова (№100). Она за путёвку в дебютный финал на уровне WTA сразилась с Сораной Кырстей (№112) – теннисисткой, побывавшей в числе 25 лучших игроков мира и восстанавливающей позиции в рейтинге после травмы. Для девушек эта встреча стала первой.

Кырстя к полуфиналу подошла с чуть большей игровой практикой: в Кливленде она выиграла два матча в квалификации, а затем одержала ещё три уверенные победы в основе. Захарова же попала в сетку по рейтингу, провела сложный трёхсетовик в первом круге против Кимберли Биррелл (5:7, 6:4, 6:3), быстро одолела во втором круге Хейли Баптист (6:4, 6:3), а в четвертьфинале прошла без борьбы на отказе Евы Лис.

И, увы, эта разница в количестве проведённых на корте часов сыграла против Захаровой. Никак Анастасия не могла войти в матч и на старте всего за 17 минут проиграла пять геймов подряд. Одну из своих подач она и вовсе отдала «под ноль». Однако дело было не только в волнении россиянки, но и в невероятной уверенности Кырсти и том высоком темпе, который она навязывала практически в каждом розыгрыше. Стартовый сет Сорана забрала быстро – 6:1.

Сорана Кырстя Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Вторая партия прошла по совершенно иному сценарию – теперь брейковала Захарова. Важную подачу соперницы она забрала в шестом гейме после того, как Кырстя активно поспорила с судьёй из-за шума на трибунах, а арбитр просила её начать подавать.

В итоге Анастасия повела со счётом 4:2, однако после этого смогла взять лишь один гейм из шести. Сорана сама себя вывела из равновесия и сама же туда быстро вернула, не оставив россиянке шансов на третий сет.

Кырстя одержала победу за 1 час 18 минут и с итоговым счётом 6:1, 7:5. Она вышла в первый финал на уровне WTA за четыре года, где сразится с американкой Энн Ли. А Захарова обеспечила себе возвращение на 89-ю строчку рейтинга.

На «пятисотнике» в Монтеррее сразу две российские теннисистки добрались до полуфинала и этой ночью боролись за то, чтобы составить топовую пару финалисток.

Первая за путёвку в решающую стадию сразилась Диана Шнайдер (№22), её оппоненткой стала Алисия Паркс (№77). Ранее девушки встречались трижды: в Чарльстоне-2023 (победа Шнайдер), Дохе-2025 (победа Паркс) и Индиан-Уэллсе – 2025 (победа Шнайдер). Самым лёгким и оперативным стал последний матч теннисисток в Индиан-Уэллсе – тогда россиянка одержала верх всего за 58 минут и со счётом 6:1, 6:1.

И вот вновь спортсменки пересеклись на харде. Ни для одной, ни для другой спортсменки это ничего не поменяло.

Паркс начала встречу крайне уверенно: с выигранной под ноль подачи. Но этот гейм стал первым и последним для американки в стартовом сете, который она смогла закрыть со счёта 40:0. Шнайдер же сначала чуть поколебалась, отыграла пару брейк-пойнтов, однако сохранила равенство по игре, а в третьем гейме и вовсе забрала подачу соперницы. Впрочем, и с тем, чтобы выиграть партию, проблем у Дианы не возникло – 6:3 за 42 минуты. Хотя по статистике россиянка уступала своей оппонентке: за весь сет Шнайдер записала на свой счёт лишь два активно выигранных удара против 11 у Паркс.

Вторая партия выдалась более трудовой и непредсказуемой для Шнайдер. Ни единого брейк-пойнта для себя Диана в этом сете не заработала – уж слишком мощно подавала Паркс, которая в целом за весь матч наколотила 13 эйсов. Временами нервничала россиянка, активно переговаривалась со своим новым тренером Сашей Бажиным, но довела дело до тай-брейка, где повела 4:1, а затем парой невынужденных ошибок чуть усложнила себе жизнь.

Пришлось Шнайдер отыгрывать сетбол соперницы, однако а как иначе добываются волевые победы? На то, чтобы закрыть поединок со счётом 6:3, 7:6 (10:8), у Дианы ушёл 1 час 46 минут. На послематчевом интервью она призналась, что чувствует, словно выходит на свой прежний уровень.

Для россиянки это будет шестой финал в карьере и первый – с ноября прошлого года, когда она взяла титул в Гонконге. В рейтинге же Диана гарантированно поднимется на 18-ю строчку, а в случае победы может стать №17 в мире.

Соперница Шнайдер по финалу должна была определиться во встрече между Екатериной Александровой (№14) и Мари Боузковой (№53). Несмотря на то что россиянка ведёт в этом противостоянии со счётом 2-0, сложно говорить о её тотальном доминировании над чешкой.

Всё дело в том, что первый их матч состоялся в квалификации турнира в Праге аж в 2015 году и закончился в трёх сетах – 6:4, 3:6, 6:3. Следующий поединок прошёл только спустя семь лет – в Мадриде-2022. Та встреча тоже оказалась непростой, трёхчасовой – 6:7, 6:0, 7:5. А ещё обе игры прошли на грунте. Так что это преимущество на цифрах алиби Александровой перед новым состязанием не давало.

Жаль только, что на корте в этот игровой день девушки смогли провести лишь три с половиной гейма: при счёте 1:2, 40:15 на подаче Боузковой пошёл дождь, который со временем перерос в мощный ливень. Больше этим вечером теннисистки не вышли на площадку, а их матч перенесли на вечер субботы, 23 августа. Решения организаторов Мари и Екатерина ждали почти четыре часа с начала непогоды.

За развязкой турниров в Монтеррее и Кливленде следите на «Чемпионате»!