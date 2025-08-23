20-летний Марат оставил не у дел всех опытных соперников, в том числе разнёс легендарного Пита Сампраса в финале.

Сафин блистательно выиграл US Open 25 лет назад. Теперь он приведёт к успеху Рублёва?

25 лет назад легендарный российский теннисист Марат Сафин выиграл US Open. Это была первая из двух побед Сафина на турнирах «Большого шлема».

Мало кто мог представить, что 20-летний россиянин завоюет титул в Нью-Йорке, но Марат разочаровал скептиков. Вскоре он стал первой ракеткой мира и продолжал выдающуюся карьеру уровня Зала славы.

Сафин получил шестой номер посева на US Open – 2000. Андре Агасси, Густаво Куэртен, Магнус Норман, Пит Сампрас, Евгений Кафельников располагались выше в рейтинге ATP, но не все из них блистали на харде. В течение сезона Марат взял титулы в Барселоне, Майорке и на «Мастерсе» в Торонто. Молодой россиянин рассматривался едва ли не как главная угроза знаменитым американцам Агасси и Сампрасу.

Старт турнира у Марата вышел довольно сложным. Ему пришлось помучиться в противостояниях с несеяными Тьерри Гвардиолой (7:5, 6:7, 6:4, 6:4), Джанлукой Поцци (6:3, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4) и Себастьяном Грожаном (6:4, 7:6, 1:6, 3:6, 7:6). К четвёртому кругу Марат наконец-то набрал солидный ход. На этой стадии он разгромил 12-ю ракетку мира Хуан-Карлоса Ферреро (6:1, 6:2, 6:2).

Марат Сафин на US Open – 2000 Фото: Jon Buckle/Getty Images

В четвертьфинале Сафин отдал сет 14-му сеяному Николасу Киферу (7:5, 4:6, 7:6, 6:3), после чего в трёх партиях разобрался с американцем Тоддом Мартином (6:3, 7:6, 7:6). Впечатляло хладнокровие Марата на тай-брейках – он брал их пять раз подряд со стадии второго круга на пути к финалу. Казалось, что это будет очень важным моментом в решающим матче с 13-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Питом Сампрасом, однако всё сложилось для россиянина вообще без нервов.

Молодой Сафин не оставил шансов самому титулованному теннисисту всех времён Сампрасу (6:4, 6:3, 6:3). Это было всего лишь третье поражение Пита в финале ТБШ. То, что Марат сделал на центральном корте US Open, выглядело какой-то фантастикой. В каждой из партий он без особой борьбы переигрывал Сампраса. Было ещё проще, чем в недавнем финале «Мастерса» в Торонто.

Сампрас не скупился на комплименты Сафину после неудачи в битве за титул.

«Будущее — за Маратом. Он напоминает меня 10 лет назад, когда игра не была работой, а доставляла истинное наслаждение. Теннис в исполнении Сафина — это какой-то ураган. Я ещё не такой старый, но все же угнаться за ним сегодня не смог. Скажу так: уверен, Марат выиграет Australian Open и «Ролан Гаррос». Вот на Уимблдоне у него могут быть проблемы. Трава — весьма специфическое покрытие», — сказал Сампрас.

Пит Сампрас не скупился на комплименты Марату Сафину после проигранного финала US Open Фото: Jon Buckle/Getty Images

Сафин частично реализовал прогноз Сампраса, взяв титул Australian Open – 2005. Марат мог чаще брать турниры «Большого шлема», однако в значительной степени ему мешали травмы. Сафин ушёл из тенниса в конце сезона-2009, когда ему ещё не было 30 лет. Он выиграл 15 титулов ATP за карьеру, включая два мэйджора. Марат носил звание первой ракетки мира в течение девяти недель и является одним из 29 теннисистов в истории, возглавлявших мировой рейтинг. За свои заслуги в теннисе Сафин был включён в Зал славы в 2016 году.

Сейчас 45-летний Марат Сафин тренирует российского теннисиста Андрея Рублёва. У Андрея не самый простой период в карьере – он является 15-й ракеткой мира, хотя в последние годы приучил всех к постоянному пребыванию в топ-10. Сафин старается не просто помочь Рублёву восстановить былые позиции, но и подняться на новый более качественный уровень, особенно в плане готовности выходить к сетке во время розыгрышей.

Жеребьёвку US Open – 2025 для Рублёва можно назвать довольно удачной. Он попал в четверть Александра Зверева, что гарантирует ему избежание встречи с Янником Синнером, Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем до полуфинала. Зверев тоже является непростым оппонентом, однако всё-таки потенциально более «проходным» на второй неделе ТБШ в сравнении с вышеупомянутыми.

Основная задача Рублёва – подойти к турниру в хорошем психологическом состоянии. В таком случае он действительно может далеко зайти по сетке. Особенно с учётом того, что в его ложе сидит Марат Сафин – человек, у которого есть опыт большой победы в Нью-Йорке.