Российское дерби и встреча с Соболенко в полуфинале. Путь Мирры на US Open

Заключительный «Шлем» сезона стартует уже в ближайшее воскресенье, 24 августа. Уже известны сетки турнира и потенциальные соперники россиян на ближайшие две недели. Мирра Андреева — одна из фаворитов. Изучим, как может сложиться её путь и с кем она может встретиться на разных стадиях турнира.

Первый круг. Алисия Паркс (США)

Алисия Паркс Фото: Hector Vivas/Getty Images

Россиянка начнёт выступление на Открытом чемпионате США матчем с Алисией Паркс. Что о ней известно?

24-летняя теннисистка, 71-я ракетка мира, в прошлом победительница трёх турниров WTA — одного в одиночном разряде и двух — в парном. Паркс становилась чемпионкой на соревнованиях WTA-250 в Лионе в 2023 году. В том же году она завоевала парные титулы в Цинциннати и Остраве.

Лучший результат Алисии в текущем сезоне на «Мастерсах» и ТБШ — второй круг. С Миррой американка не встречалась ни разу. Тем не менее нет сомнений, что Андреева — теннисистка более высокого класса и по идее должна без проблем перейти на следующую стадию US Open.

Второй круг. Анастасия Потапова (Россия)

Анастасия Потапова Фото: Dylan Buell/Getty Images

Уже во втором круге мы можем увидеть российское дерби — Мирра сыграет с Анастасией Потаповой. На старте турнира у Потаповой в соперницах — китаянка Чжу Линь, располагающаяся на 303-й строчке рейтинга. Поэтому с большой долей вероятности Анастасия пройдёт дальше.

Счёт в личных встречах у Потаповой и Андреевой — 1-1. Впервые они играли на турнире WTA-250 в Монастире в 2022 году. Тогда Анастасия оказалась сильнее, а Мирра только начинала свой путь во взрослом теннисе. Но уже на Уимблдоне в 2023-м Андреева, пройдя через квалификацию, в третьем круге взяла реванш.

Третий круг. Елена Остапенко (Латвия)

Елена Остапенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

У Елены Остапенко есть все шансы стать следующей соперницей Андреевой на грядущей неделе. В этом году она получила 25-й номер посева. В прошлом сезоне, кстати, Остапенко стала тут чемпионкой в парном разряде вместе с Людмилой Киченок, а вот в одиночном проиграла в первом же круге.

Мирра не встречалась с Еленой ни разу. В связи с этим матч может оказаться тяжёлым для обеих теннисисток. Это будет серьёзная проверка для россиянки. Остапенко более опытная, однако Андреева всё же способна навязать борьбу.

Четвёртый круг. Эмма Наварро (США)

Эмма Наварро Фото: Hector Vivas/Getty Images

На этой стадии россиянке может достаться соперница ещё сильнее. В текущем сезоне Наварро довольно хорошо играет на харде — на Australian Open она дошла до четвертьфинала, а на «пятисотнике» в Мериде забрала титул. На счету Эммы — победы над Амандой Анисимовой, Дарьей Касаткиной и Екатериной Александровой.

С Миррой за всю карьеру она встречалась два раза. Первый — в стартовом круге Цинциннати в прошлом году. Второй — в четвёртом круге Уимблдона-2025. В обоих матчах Андреева оказалась сильнее. Тем не менее недооценивать американку точно нельзя.

Четвертьфинал. Джессика Пегула (США)

Джессика Пегула Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Заключительные стадии турнира в теории выглядят весьма интересно. По посеву Мирре Андреевой досталась Джессика Пегула, четвёртая в рейтинге. В 2025-м она завоевала уже три титула: в Остине (WTA-250) на харде, в Чарльстоне (WTA-500) на грунте и в Бад-Хомбурге (WTA-500) — на траве. На «Мастерсе» в Майами и «пятисотнике» в Аделаиде Джессика играла в финале, однако победить ей не удалось.

Пегула и Андреева пока не провели ни одного матча на уровне WTA, поэтому возможная встреча станет большим событием для обеих.

Полуфинал. Арина Соболенко (Беларусь)

Арина Соболенко Фото: Dylan Buell/Getty Images

Если Мирра всё же сотворит сенсацию, то снова сойдётся с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. За последние три года они встречались уже шесть раз, и только в этом году — три. Безусловно, Арина в силу своего статуса оказалась сильнее — у неё четыре победы против двух у Мирры.

Но последняя игра осталась как раз за Андреевой. Она была сильнее Соболенко в трёх сетах в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Финал. Ига Швёнтек (Польша)

Ига Швёнтек Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В финале мы можем увидеть битву россиянки и со второй ракеткой мира, при условии, что она перед этим пройдёт первую. Однако у Мирры здесь, как ни странно, высокие шансы победить. Из трёх встреч она забрала две и обе — в текущем сезоне.

Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 7 сентября, а Мирра Андреева начнёт выступление встречей с Алисией Паркс уже в воскресенье, 24-го числа, в 18:00 мск.

За всеми событиями из Нью-Йорка и успехами российских теннисистов следите на «Чемпионате».