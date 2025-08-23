Медведев сдал, но остался в топ-10 богатейших игроков мира. А у Радукану и Осаки всё плохо

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов последних 12 месяцев. Выглядит он следующим образом.
2. Янник Синнер – $ 47,3 млн ($ 20,3 млн + $ 27 млн)
3. Коко Гауфф – $ 37,2 млн ($ 12,2 млн + $ 25 млн)
4. Новак Джокович – $ 29,6 млн ($ 4,6 млн + $ 25 млн)
5. Арина Соболенко – $ 27,4 млн ($ 12,4 млн + $ 15 млн)
6. Чжэн Циньвэнь – $ 26,1 млн ($ 5,1 млн + $ 21 млн)
7. Ига Швёнтек – $ 24 млн ($ 9 млн + $ 15 млн)
8. Тейлор Фриц – $ 15,6 млн ($ 8,6 млн + $ 7 млн)
9. Фрэнсис Тиафо – $ 15,2 млн ($ 3,2 млн + $ 12 млн)
10. Даниил Медведев – $ 14,3 млн ($ 4,3 млн + $ 10 млн)
Обычно это издание публикует подобный список прямо перед стартом US Open. Год назад рейтинг тоже возглавлял Карлос Алькарас – $ 42,3 млн ($ 10,3 млн + $ 32 млн). Как видно, испанец стал зарабатывать больше одновременно за счёт призовых и благодаря контрактам за пределами корта.
Карлос Алькарас два года подряд остаётся богатейшим теннисистом мира
Фото: Getty Images
Алькарас не является первой ракеткой мира, поскольку это звание более года кряду удерживает итальянец Янник Синнер. Но Карлос заметно популярнее у спонсоров благодаря своей открытости и жизнерадостности, чего довольно хмурому Синнеру откровенно не хватает. Хотя Янник тоже прилично зарабатывает на рекламе. Статус лучшего теннисиста мира в этом помогает сам по себе. Год назад Синнер был всего пятым в рейтинге с доходом $ 26,6 млн ($ 11,6 млн + $ 15 млн).
Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» и Итогового турнира WTA Кори Гауфф в предыдущей версии списка располагалась на третьем месте, на нём же она и осталась. Правда, 12 месяцев назад она заработала почти на десяток миллионов меньше — $ 27,1 млн ($ 7,1 млн + $ 20 млн). Кори стала лучше выступать на корте, по спонсорским доходам тоже прибавила. Это обусловлено тем фактом, что Гауфф представляет крупный рынок США, однако в любом случае 21-летняя теннисистка доказывает, что женщины могут зарабатывать побольше многих мужчин.
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сейчас четвёртый, хотя год назад был вторым с доходом $ 37,2 млн ($ 12,2 млн + $ 25 млн). Здесь всё объяснимо. 38-летний Джокович пропускает много турниров, в том числе крупных вроде «Мастерсов». Новак держится в топ-8 рейтинга ATP, но всё-таки уже не может конкурировать с молодыми Синнером и Алькарасом. Это ожидаемо привело к падению доходов на корте, хотя с рекламными контрактами у серба всё стабильно отлично.
Солидный рывок совершила первая ракетка мира Арина Соболенко. Год назад Арина замыкала топ-10 с заработком $ 13,7 млн ($ 6,7 млн + $ 7 млн), а теперь ворвалась в первую пятёрку. Арина ещё сильнее доминирует на корте, а по рекламным контрактам увеличила доход более чем в два раза. Белоруска в этом плане пока отстаёт от Гауфф, но постепенно «пробивает стену» и тоже является ярким примером успешной женщины-спортсменки.
Арина Соболенко серьёзно прибавила в рейтинге богатейших теннисистов
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Китаянка Чжэн Циньвэнь – новичок рейтинга. Очевидно, причина заключается в её победе на парижской Олимпиаде. После этого Чжэн на родине засыпали крупными спонсорскими контрактами.
Вторая ракетка мира Ига Швёнтек несколько сдала позиции. Сейчас она всего седьмая, а год назад была четвёртой с доходом $ 26,7 млн ($ 11,7 млн + $ 15 млн). Спонсоры остаются с Игой, несмотря на допинговый скандал в конце прошлого сезона. Полька просела из-за того, что переживала серьёзный игровой кризис в первой половине этого года. Недавние титулы Уимблдона и «тысячника» в Цинциннати позволяют говорить, что спад Швёнтек подошёл к концу, а значит, вполне вероятно, со временем она восстановит позиции в рейтинге Forbes.
Американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо – новые лица в топ-10. Фриц мощно завершил прошлый сезон, добравшись до финалов US Open и Итогового турнира ATP. Тиафо во второй раз за карьеру дошёл до полуфинала на домашнем «Шлеме» в 2024 году. В целом оба заработали не слишком много призовых (особенно Фрэнсис), но успех на родных кортах США позволил им заполучить ряд выгодных спонсорских контрактов.
Россиянин Даниил Медведев замыкает первую десятку. В прошлом году он был седьмым с доходом $ 20,3 млн ($ 7,3 млн + $ 13 млн). Даниил сдал в игровом плане. Сейчас он является 13-й ракеткой мира, а в Чемпионской гонке идёт 20-м и рискует впервые с 2018 года пропустить Итоговый турнир ATP. Заработок на рекламе тоже несколько уменьшился, однако Медведев остаётся звездой тенниса мирового уровня.
Ига Швёнтек и Даниил Медведев сдали позиции, но остаются одними из богатейших теннисистов мира
Фото: Robert Prange/Getty Images
Всё-таки Даниил был первой ракеткой мира и взял «Шлем» на пересечении эпох доминирования «Большой тройки» Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, а также Синнера и Алькараса. Те же Александр Зверев и Стефанос Циципас и многие другие, рождённые в 1990-х, подобным похвастаться не могут. Нет сомнений, что в случае преодоления игрового кризиса Медведев поднимется заметно выше в списке богатейших теннисистов.
В этом году нельзя не обратить внимание на отсутствие в рейтинге Эммы Радукану и Наоми Осаки. Последние несколько сезонов для попадания в топ-10 британке и японке хватало одних лишь спонсорских контрактов на сумму от $ 15 млн при призовых в размере нескольких сотен тысяч долларов. Но результат на корте тоже нужен. Бренды уже не готовы терпеть частые неудачи Радукану и Осаки, поэтому стали платить им заметно меньше. Возможно, именно поэтому Эмма и Наоми прибавили в последнее время. Сейчас обе близки к возвращение в двадцатку лучших рейтинга WTA, хотя не так давно их вроде как не особо беспокоило пребывание за пределами топ-50.