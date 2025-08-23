Медведев сдал, но остался в топ-10 богатейших игроков мира. А у Радукану и Осаки всё плохо

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов последних 12 месяцев. Выглядит он следующим образом.

Обычно это издание публикует подобный список прямо перед стартом US Open. Год назад рейтинг тоже возглавлял Карлос Алькарас – $ 42,3 млн ($ 10,3 млн + $ 32 млн). Как видно, испанец стал зарабатывать больше одновременно за счёт призовых и благодаря контрактам за пределами корта.

Карлос Алькарас два года подряд остаётся богатейшим теннисистом мира Фото: Getty Images

Алькарас не является первой ракеткой мира, поскольку это звание более года кряду удерживает итальянец Янник Синнер. Но Карлос заметно популярнее у спонсоров благодаря своей открытости и жизнерадостности, чего довольно хмурому Синнеру откровенно не хватает. Хотя Янник тоже прилично зарабатывает на рекламе. Статус лучшего теннисиста мира в этом помогает сам по себе. Год назад Синнер был всего пятым в рейтинге с доходом $ 26,6 млн ($ 11,6 млн + $ 15 млн).

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» и Итогового турнира WTA Кори Гауфф в предыдущей версии списка располагалась на третьем месте, на нём же она и осталась. Правда, 12 месяцев назад она заработала почти на десяток миллионов меньше — $ 27,1 млн ($ 7,1 млн + $ 20 млн). Кори стала лучше выступать на корте, по спонсорским доходам тоже прибавила. Это обусловлено тем фактом, что Гауфф представляет крупный рынок США, однако в любом случае 21-летняя теннисистка доказывает, что женщины могут зарабатывать побольше многих мужчин.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сейчас четвёртый, хотя год назад был вторым с доходом $ 37,2 млн ($ 12,2 млн + $ 25 млн). Здесь всё объяснимо. 38-летний Джокович пропускает много турниров, в том числе крупных вроде «Мастерсов». Новак держится в топ-8 рейтинга ATP, но всё-таки уже не может конкурировать с молодыми Синнером и Алькарасом. Это ожидаемо привело к падению доходов на корте, хотя с рекламными контрактами у серба всё стабильно отлично.

Солидный рывок совершила первая ракетка мира Арина Соболенко. Год назад Арина замыкала топ-10 с заработком $ 13,7 млн ($ 6,7 млн + $ 7 млн), а теперь ворвалась в первую пятёрку. Арина ещё сильнее доминирует на корте, а по рекламным контрактам увеличила доход более чем в два раза. Белоруска в этом плане пока отстаёт от Гауфф, но постепенно «пробивает стену» и тоже является ярким примером успешной женщины-спортсменки.

Арина Соболенко серьёзно прибавила в рейтинге богатейших теннисистов Фото: Sarah Stier/Getty Images

Китаянка Чжэн Циньвэнь – новичок рейтинга. Очевидно, причина заключается в её победе на парижской Олимпиаде. После этого Чжэн на родине засыпали крупными спонсорскими контрактами.

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек несколько сдала позиции. Сейчас она всего седьмая, а год назад была четвёртой с доходом $ 26,7 млн ($ 11,7 млн + $ 15 млн). Спонсоры остаются с Игой, несмотря на допинговый скандал в конце прошлого сезона. Полька просела из-за того, что переживала серьёзный игровой кризис в первой половине этого года. Недавние титулы Уимблдона и «тысячника» в Цинциннати позволяют говорить, что спад Швёнтек подошёл к концу, а значит, вполне вероятно, со временем она восстановит позиции в рейтинге Forbes.

Американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо – новые лица в топ-10. Фриц мощно завершил прошлый сезон, добравшись до финалов US Open и Итогового турнира ATP. Тиафо во второй раз за карьеру дошёл до полуфинала на домашнем «Шлеме» в 2024 году. В целом оба заработали не слишком много призовых (особенно Фрэнсис), но успех на родных кортах США позволил им заполучить ряд выгодных спонсорских контрактов.

Россиянин Даниил Медведев замыкает первую десятку. В прошлом году он был седьмым с доходом $ 20,3 млн ($ 7,3 млн + $ 13 млн). Даниил сдал в игровом плане. Сейчас он является 13-й ракеткой мира, а в Чемпионской гонке идёт 20-м и рискует впервые с 2018 года пропустить Итоговый турнир ATP. Заработок на рекламе тоже несколько уменьшился, однако Медведев остаётся звездой тенниса мирового уровня.

Ига Швёнтек и Даниил Медведев сдали позиции, но остаются одними из богатейших теннисистов мира Фото: Robert Prange/Getty Images

Всё-таки Даниил был первой ракеткой мира и взял «Шлем» на пересечении эпох доминирования «Большой тройки» Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, а также Синнера и Алькараса. Те же Александр Зверев и Стефанос Циципас и многие другие, рождённые в 1990-х, подобным похвастаться не могут. Нет сомнений, что в случае преодоления игрового кризиса Медведев поднимется заметно выше в списке богатейших теннисистов.

В этом году нельзя не обратить внимание на отсутствие в рейтинге Эммы Радукану и Наоми Осаки. Последние несколько сезонов для попадания в топ-10 британке и японке хватало одних лишь спонсорских контрактов на сумму от $ 15 млн при призовых в размере нескольких сотен тысяч долларов. Но результат на корте тоже нужен. Бренды уже не готовы терпеть частые неудачи Радукану и Осаки, поэтому стали платить им заметно меньше. Возможно, именно поэтому Эмма и Наоми прибавили в последнее время. Сейчас обе близки к возвращение в двадцатку лучших рейтинга WTA, хотя не так давно их вроде как не особо беспокоило пребывание за пределами топ-50.