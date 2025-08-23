6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Потапова, Медведев и сёстры Кудерметовы на US Open

За кем следить 24 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Нурия Парризас-Диас (Испания) — Полина Кудерметова (Россия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Полина Кудерметова первую победу на ТБШ?

Полина Кудерметова сыграла уже почти на всех ТБШ, а вот на US Open ещё в основной сетке не выступала. При этом все четыре прошлых выступления россиянки на мэйджорах завершались поражениями в первом круге — на Australian Open — 2023, 2025, «Ролан Гаррос» — 2025 и Уимблдоне-2025. На нынешнем турнире Полина начинает борьбу матчем с испанкой Нурией Парризас-Диас. Девушки ранее играли один раз — на турнире W100 в Барселоне-2024 сильнее была Кудерметова. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Ребека Масарова.

🎾 19:30*: Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт дебют Селехметьевой на US Open?

Оксана Селехметьева проигрывала в квалификации US Open в 2022-м и 2024-м и только в этом сезоне с третьей попытки пробилась в основу. В дебютном поединке её ждёт непростое испытание — ей придётся справляться с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой. Теннисистки ранее уже встречались в этом году на «Ролан Гаррос», и тогда успех был на стороне чешки. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Маккартни Кесслер — Магда Линетт.

🎾 20:00*: Джаниче Чен (Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: подтвердит ли Кудерметова статус сеяной?

Вероника Кудерметова набрала в последнее время ход, на недавнем «тысячнике» в Цинциннати победила пять подряд соперниц и добралась аж до полуфинала, что позволило ей взлететь на 10 мест в рейтинге WTA, вернуться в топ-30 и попасть в посев US Open. Первой соперницей россиянки будет 23-летняя индонезийка Джаниче Чен — дебютантка и ТБШ, и основных сеток уровня WTA. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Эмма Радукану — Эна Сибахара.

🎾 23:30*: Анастасия Потапова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Потапова до Мирры Андреевой?

Анастасия Потапова начинает борьбу на US Open — 2025 матчем с соперницей, которая сейчас не входит даже в топ-300. Китаянка Чжу Линь попала в основную сетку по «замороженному» рейтингу. Тем не менее она опытная спортсменка — в её активе один титул уровня WTA, а лучшее место в карьере — 31-е. Теннисистки ранее встречались дважды, и оба эти упорных поединка оказались на счету россиянки — в Праге-2022 и Дубае-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Алисия Паркс — Мирра Андреева.

🎾 00:00*: Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Блинкова (Россия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Блинкова сыграет с украинкой?

Анне Блинковой на старте US Open — 2025 досталась непростая соперница — украинка Юлия Стародубцева, которая проводит лучший сезон в карьере. На «Ролан Гаррос» она впервые дошла до третьего круга на ТБШ, а сейчас закрепилась в топ-70 рейтинга WTA. Девушки ранее на корте не пересекались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Джессика Пегула — Маяр Шериф.

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 13) — Бенжамен Бонзи (Франция), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преодолеет ли Медведев «проклятье» Бонзи?

Третий раз Даниил Медведев встречается на старте ТБШ с отнюдь не звёздным французом Бенжаменом Бонзи, и оба прошлых раза завершились для россиянина печально. На «Ролан Гаррос» — 2017 Даниил снялся в середине четвёртой партии, а на Уимблдоне-2025 тоже уступил в четырёх сетах. Теперь Медведев попытает свои силы на US Open. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мариано Навоне — Маркос Гирон.