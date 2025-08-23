Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open 2025: расписание воскресенья 24 августа, Медведев, Потапова, Кудерметова, live-трансляции, сетки, результаты, где смотреть

6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Потапова, Медведев и сёстры Кудерметовы на US Open
Даниил Сальников
US Open — 2025: расписание воскресенья 24 августа
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 24 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 24 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Нурия Парризас-Диас (Испания) — Полина Кудерметова (Россия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Интрига: одержит ли Полина Кудерметова первую победу на ТБШ?

Полина Кудерметова сыграла уже почти на всех ТБШ, а вот на US Open ещё в основной сетке не выступала. При этом все четыре прошлых выступления россиянки на мэйджорах завершались поражениями в первом круге — на Australian Open — 2023, 2025, «Ролан Гаррос» — 2025 и Уимблдоне-2025. На нынешнем турнире Полина начинает борьбу матчем с испанкой Нурией Парризас-Диас. Девушки ранее играли один раз — на турнире W100 в Барселоне-2024 сильнее была Кудерметова. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Ребека Масарова.

Полина и Вероника — на виду в WTA-туре:
«Как поднимемся в рейтинге — увидите наш дуэт». Кудерметова — о дерби с сестрой в Мадриде
Эксклюзив
«Как поднимемся в рейтинге — увидите наш дуэт». Кудерметова — о дерби с сестрой в Мадриде

🎾 19:30*: Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Интрига: как пройдёт дебют Селехметьевой на US Open?

Оксана Селехметьева проигрывала в квалификации US Open в 2022-м и 2024-м и только в этом сезоне с третьей попытки пробилась в основу. В дебютном поединке её ждёт непростое испытание — ей придётся справляться с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой. Теннисистки ранее уже встречались в этом году на «Ролан Гаррос», и тогда успех был на стороне чешки. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Маккартни Кесслер — Магда Линетт.

Оксана с третьей попытки пробилась на Открытый чемпионат США:
В основную сетку US Open вышла ещё одна россиянка: Селехметьева впервые сыграет на турнире
В основную сетку US Open вышла ещё одна россиянка: Селехметьева впервые сыграет на турнире

🎾 20:00*: Джаниче Чен (Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: подтвердит ли Кудерметова статус сеяной?

Вероника Кудерметова набрала в последнее время ход, на недавнем «тысячнике» в Цинциннати победила пять подряд соперниц и добралась аж до полуфинала, что позволило ей взлететь на 10 мест в рейтинге WTA, вернуться в топ-30 и попасть в посев US Open. Первой соперницей россиянки будет 23-летняя индонезийка Джаниче Чен — дебютантка и ТБШ, и основных сеток уровня WTA. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Эмма Радукану — Эна Сибахара.

В Цинциннати Вероника остановилась в шаге от борьбы за титул:
Кудерметова не смогла выйти в крупнейший финал в карьере. Россиянка не сдержала слёз
Кудерметова не смогла выйти в крупнейший финал в карьере. Россиянка не сдержала слёз

🎾 23:30*: Анастасия Потапова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Интрига: доберётся ли Потапова до Мирры Андреевой?

Анастасия Потапова начинает борьбу на US Open — 2025 матчем с соперницей, которая сейчас не входит даже в топ-300. Китаянка Чжу Линь попала в основную сетку по «замороженному» рейтингу. Тем не менее она опытная спортсменка — в её активе один титул уровня WTA, а лучшее место в карьере — 31-е. Теннисистки ранее встречались дважды, и оба эти упорных поединка оказались на счету россиянки — в Праге-2022 и Дубае-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Алисия Паркс — Мирра Андреева.

Анастасия — одна из 13 российских участниц US Open:
Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках US Open — 2025
Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках US Open — 2025

🎾 00:00*: Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Блинкова (Россия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 00:00 МСК
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: как Блинкова сыграет с украинкой?

Анне Блинковой на старте US Open — 2025 досталась непростая соперница — украинка Юлия Стародубцева, которая проводит лучший сезон в карьере. На «Ролан Гаррос» она впервые дошла до третьего круга на ТБШ, а сейчас закрепилась в топ-70 рейтинга WTA. Девушки ранее на корте не пересекались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Джессика Пегула — Маяр Шериф.

Анна после сезона на траве пытается набрать обороты на харде:
Шнайдер — во втором круге Лондона. А Александрова и Блинкова сыграют в российском дерби
Шнайдер — во втором круге Лондона. А Александрова и Блинкова сыграют в российском дерби

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 13) — Бенжамен Бонзи (Франция), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Интрига: преодолеет ли Медведев «проклятье» Бонзи?

Третий раз Даниил Медведев встречается на старте ТБШ с отнюдь не звёздным французом Бенжаменом Бонзи, и оба прошлых раза завершились для россиянина печально. На «Ролан Гаррос» — 2017 Даниил снялся в середине четвёртой партии, а на Уимблдоне-2025 тоже уступил в четырёх сетах. Теперь Медведев попытает свои силы на US Open. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мариано Навоне — Маркос Гирон.

В случае успеха уже в четвёртом круге Даниил сразится с Карлосом Алькарасом:
В полуфинале — Джокович, в финале — Синнер: сложный путь Медведева на US Open
В полуфинале — Джокович, в финале — Синнер: сложный путь Медведева на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android