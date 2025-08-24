Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге

Насыщенная ночь выдалась в Монтеррее 23 августа! На женском турнире серии WTA-500 Екатерина Александрова провела два матча: доиграла полуфинал и поборолась с Дианой Шнайдер за трофей.

У Александровой (№14) игровой день начался рано – в 11:30 утра по местному времени. Всё дело в том, что Екатерина прошлой ночью не смогла доиграть полуфинал против Мари Боузковой (№53) из-за дождя и темноты. Девушки почти четыре часа ждали окончательного решения организаторов, которое было принято около полуночи по Монтеррею.

Матч россиянки и чешки прервался при счёте 2:2. После того, как девушки на следующий день вернулись к поединку, они провели на корте меньше получаса. Всё дело в том, что ещё по ходу первого сета, проигранного со счётом 3:6, Боузкова почувствовала себя неважно. На старте второй партии при 0:0, 0:30, Мари отказалась от продолжения борьбы.

В итоге Александрова вышла во второй финал в этом году. Первый, в Линце, сложился для неё успешно и завершился победой.

Финальный поединок Александровой с Дианой Шнайдер (№22) начался через шесть часов после полуфинала. Девушки пересеклись друг с другом во второй раз. Первая встреча состоялась на старте грунтового сезона, в Чарльстоне. Тогда очень быстро верх взяла Екатерина – 6:2, 6:1.

На этот раз короткого и предсказуемого матча не случилось. В самом начале поединка в дело попытался вмешаться дождь, но, к счастью, тучи прошли мимо кортов, и девушки сразу вернулись в игру.

Шнайдер несмотря ни на что сразу стала действовать активнее и чётче соперницы, у Александровой же с самого начала проскакивали невынужденные ошибки, которые в этой встрече и сыграли главную роль. Бывало, Екатерину спасала мощная подача, но в розыгрышах – и в атаке, и в обороне, и при удержании мяча – она уступала Диане. Это помогло последней взять стартовый сет со счётом 6:3. Александрова же уже в первой партии допустила 18 анфорсов.

Екатерина Александрова Фото: Hector Vivas/Getty Images

Второй сет начался в том же темпе и с раннего брейка Шнайдер. Но каждый раз, когда это преимущество нужно было удержать, Диана не справлялась. Дважды в этой партии она вела по счёту, и каждый раз после этого Александрова делала обратный брейк. И это несмотря на то, что количество анфорсов у Екатерины держалось на том же уровне – 17 за второй сет. Всё решили выдержка и хладнокровие в решающие моменты. Такие, как, например, концовка партии, в которой Екатерина смогла взять три гейма подряд.

В перерыве между сетами Александрова ушла в подтрибунное помещение, а Шнайдер осталась на корте и отправилась к своему новому тренеру Саше Бажину. За несколько минут наставник поменял намотку на ракетке спортсменки и дал верные наставления на решающую партию.

Всё это помогло Диане сделать ранний брейк и пронести его с собой через весь сет, не подпустив при этом Екатерину ни к единому шансу сравнять счёт. У Александровой, к тому же, стала сказываться усталость – ещё по ходу второй партии она вызывала врача и забинтовывала колено.

В общем, в конце матча всё решили физика и концентрация. Шнайдер одержала победу за 2 часа 14 минут и со счётом 6:3, 4:6, 6:4. За весь матч Диана допустила 23 невынужденные ошибки, а Екатерина – сразу 50.

Для Шнайдер это пятый титул в карьере и первый – с ноября прошлого года. А ещё наконец, спустя почти год и семь поражений, Диана побеждает соперницу из топ-20. Сама же россиянка в рейтинге поднимется на пять строчек и займёт 17-е место.

Диана Шнайдер Фото: Hector Vivas/Getty Images

Александрова сравнялась по собственному счёту побед и поражений в финалах (5-5). При этом она всё равно поднялась в WTA и заняла наивысшую для себя позицию – 12-ю.

Следующая остановка теннисисток – US Open. Диана в первом круге сыграет с Лаурой Зигемунд, а Екатерина на старте сразится с Анастасией Севастовой. Обе должны сыграть во вторник, 26 августа.