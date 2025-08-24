Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена

Легендарная российская теннисистка в Ньюпорте пережила один из самых приятных моментов в своей жизни и вписала своё имя в историю.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» официально принята в Международный зал славы тенниса. Она стала первой представительницей WTA-тура из России, кто удостоился этой чести. У мужчин ранее место в Зале славы получили Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).

О включении Шараповой в Зал славы вместе с легендарными игроками парного разряда Майком и Бобом Брайанами было известно уже давно, но торжественную церемонию в Ньюпорте им пришлось ждать почти год. Как прошло знаковое мероприятие для Марии?

Шарапова пребывала в прекрасном настроении. Она провела три отличных дня в Ньюпорте. В четверг ей и братьям Брайанам вручили членские пиджаки Зала славы – темно-синие Brooks Brothers с подкладками, созданными совместно с игроками. Мария разработала уникальный дизайн с именами членов своей команды, кубками ТБШ, олимпийскими кольцами, горами Сочи, десертами, отсылкой к логотипу своего конфетного бренда Sugarpova, именем сына Теодора в сердечке с надписью на русском «Моё солнышко».

Мария Шарапова и братья Брайаны в членских пиджаках Зала славы тенниса Фото: Tennisfame.com

Затем были участия в различных выставочных мероприятиях, разговоры с Патриком Макинроем, Энди Роддиком, Ким Клейстерс. Мария посетила обновлённую галерею членов Зала славы в местном музее, где для каждого сделана именная ракетка. Шарапова и братья Брайаны в этом году стали первыми, кому подарили аналогичные копии для личной коллекции. Но всё-таки главным и самым ожидаемым событием являлась торжественная церемония в субботу вечером по местному времени.

Шарапова ранее на подкасте Энди Роддика сообщила, что разослала приглашение на церемонию введения в Зал славы 35 людям. Она думала, что согласием ответит в лучшем случае половина из них. В список вероятных «отказников» изначально наверняка входила её принципиальная соперница Серена Уильямс, но получилось ровно наоборот. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» без раздумий вызвалась приехать в Ньюпорт. Именно Серена представляла Марию на сцене перед торжественной речью россиянки.

«Сюрприз! Понимаю, я примерно последний человек, которого вы ожидали здесь увидеть. Несколько лет назад я бы тоже так подумала. И, когда в начале года Мария написала мне, что нам надо поговорить, я оживилась. Но когда она спросила, не представлю ли я её на введении в Зал славы, я согласилась моментально, потому что это Мария, и это честь. Не будем отрицать, что раньше мы с ней были заклятыми соперницами, у нас были разногласия, и мир видел нас очень, очень разными. Но на самом деле мы не были разными – мы просто хотели одного и того же в одно и то же время – быть лучшими в нашем спорте, где трофей только один. После финала Уимблдона-2004 каждая наша встреча была особенной. Ставки были высоки, атмосфера наэлектризованной, это чувствовалось – и, кстати, слышалось – в стонах Марии. Я тоже стонала? Нет-нет, я просто повторяла за тобой!

Мы всегда друг друга уважали, потому что, чтобы выжить на вершине нашего спорта, нужно быть заряжённой, стойкой, несгибаемой, нужно каждый день показывать свой лучший уровень. И Мария всегда делала именно это. В моей карьере было всего несколько игроков, против которых мне всегда нужно было быть на высоте, – и Мария Шарапова была одной из них. Однажды один наш общий друг сказал мне, что, если бы мы встретились в других обстоятельствах, мы точно стали бы подругами. Кто это? Не буду сейчас говорить – потом скажу. И вообще, ты и сама знаешь. То, что началось между нами как соперничество, превратилось в огромное уважение, а потом – в дружбу. И сегодня для меня честь в качестве бывшей соперницы, поклонницы, а теперь – подруги представить Марию Шарапову, одну из главных спортивных звёзд всех времён, в Международный зал теннисной славы», — сказала Серена.

Серена Уильямс представляла Марию Шарапову на церемонии введения в Зал славы тенниса Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Американка после этого удалилась со сцены, уступив место Шараповой. Уильямс села в зале между возлюбленным россиянки Александром Гилксом и её отцом Юрием. Мария начала свою речь с шутки про Серену и поздравления братьям Брайанам.

«Боже упаси, Серена отдаст мне хоть какую-то награду? Ну и ладно, возьму сама. Если серьёзно, то я благодарю Серену за вдохновение, пример для подражания и то, что она помогла мне выкристаллизовать представление о том, кто я сама такая. Также поздравляю Боба и Майка Брайанов. Если бы у меня была такая игра с лёта, папа был бы счастлив. Он до сих пор меня спрашивает, когда я начну ходить с подачи к сетке», — заявила Шарапова…

Затем Мария выразила благодарность всем значимым в её карьере личностям.

«Когда мы встретились, у тебя было чуть больше волос, прости уж. Ты сыграл в моей карьере роль гораздо более важную, чем написано в твоём резюме. Ты бывал и моим щитом, и мальчиком для битья, не стеснялся говорить людям «нет», чтобы мне не пришлось. Ещё тебе пришлось уволить Джимми Коннорса – задание, ответственным за которое не хочет быть никто», — услышал в свой адрес агент Макс Айзенбад.

«Папа, мы и правда это сделали. Я занервничала, когда ты сказал, что сам выберешь себе костюм на сегодня, но получилось нормально, выглядишь хорошо, одобряю. Мне очень повезло пройти этот путь под твоим крылом. Когда никто в нас не верил, ты верил всегда. Ты был убеждён в том, что делал, и никогда не оглядывался назад. Ты был строг и требовал от меня, чтобы я поднимала свои стандарты, но при этом никогда не забывал, что в первую очередь являешься моим отцом. Я безмерно за это благодарна», — отец теннисистки Юрий в момент этих слов плакал.

Юрий Шарапов не сдержал слёз на церемонии включения Марии в Зал славы Фото: Кадр из трансляции

«Мама, я знаю, что ты никогда не могла смотреть мои матчи, потому что слишком нервничала. Но я надеюсь, что это ты смотришь. На мне сегодня жемчужный браслет Tiffany, который ты купила с нашего первого большого чека. Ты воплощение уроков, которым учишь меня каждый день: элегантности, доброты, безусловной любви. Люблю тебя от всего сердца, и мне очень повезло, что я могу назвать тебя своим лучшим другом», — сказала Мария своей матери Елене.

«Моя любовь, твоя очередь. Ты открыл мне мир, о котором я не подозревала. Меня нелегко было вытащить из моего пузыря, но я счастлива, что ты это сделал. Ещё ты научил меня, что водку с тоником, оказывается, не взбалтывают. Ты подарил мне один из главных подарков нашей жизни – сына Тео, – и я счастлива разделить будущее с тобой», — тёплые слова Александру Гилксу.

Александр Гилкс и Мария Шарапова Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

«Томас, победа на «Ролан Гаррос» с тобой – один из главных моментов моей карьеры. Никто не верил, что это возможно, а ты верил всегда. Ты, наверное, до сих пор считаешь, что я могла выиграть ещё пару «Ролан Гаррос». Ещё ты подарил Александру один из главных подарков его жизни – трусы от Бьорна Борга», — признательность тренеру Томасу Хостедту.

«Ютака, у тебя самая добрая душа, и ты настоящий командный игрок. Моя любимая история о Ютаке – это когда команда взяла два выходных и поехала в Лас-Вегас. И пока тренер Свен Грёнефельд и спарринг Дитер Киндльман открывали пиво, Ютака достал увлажнитель воздуха и пошел принимать ванну», — история о тренере по физподготовке Ютаке Накамуре.

«Сесил, найти подходящего спарринг-партнера бывает очень трудно: это что-то между вторым тренером и боксёрской грушей. Ты справлялся с этой ролью с таким достоинством и никогда не жаловался. Ты был мал, силён и учил меня всегда наносить ещё один удар – и как же мне пригодился этот урок на победном «Ролан Гаррос», — благодарность спаррингу Сесилу Мамииту.

«Ты вошел в мою команду в самый тяжелый отрезок моей карьеры и сделал это без каких-либо сомнений. Стараюсь не воспринимать лично то, что после моей победы в первом круге US Open-2017 ты был больше взбудоражен сообщением, которое мне написал Тайгер Вудс. И спасибо, что научил меня правилам американского футбола. Которые я с тех пор забыла», — услышал в свой адрес ещё один спарринг Алекс Кузнецов.

Мария Шарапова после церемонии включения в Зал славы тенниса Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

«Жером, твой профессионализм был заразителен. Твоя беспощадная честность заставила себя уважать. Помню, ты однажды сказал мне, что я не в форме и у меня целлюлит. После этого я пришла в лучшую форму в жизни и выиграла «Ролан Гаррос». Но целлюлит так и не ушёл», — обращение к физиотерапевту Жерому Бьянши.

«Риккардо, благодаря тебе я снова полюбила теннис, а главное – тяжёлый рабочий процесс во времена, когда у меня уже было мало сил. Ты принял меня с распростёртыми объятиями. Мое единственное сожаление – что мы не встретились раньше», — сказала Мария своему последнему тренеру Риккардо Пьятти.

Мероприятие завершилось концертом известной американской инди-поп-группы Fitz and the Tantrums, на который Шарапова пришла вместе со многими упомянутыми в благодарственной речи людьми, а также своими близкими друзьями стилистом Аделем Абергелем и дизайнером Габриэлой Хёрст. Отличный способ расслабиться после официозной церемонии, на которой Мария навсегда вписала своё имя в историю тенниса.