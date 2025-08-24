В Нью-Йорке стартует последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и шесть россиян.

Кудерметова рвётся во второй круг US Open! Ещё сыграют Медведев, Потапова, Блинкова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на US Open. В Нью-Йорке будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и шесть россиян – Даниил Медведев (13-й номер посева), Вероника Кудерметова (24), Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Оксана Селехметьева (Q). Из представителей топ-10 посева первые встречи проведут Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4), Жасмин Паолини (7), Тейлор Фриц (4), Бен Шелтон (6), Новак Джокович (7) и другие.