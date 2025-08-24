Кудерметова рвётся во второй круг US Open! Ещё сыграют Медведев, Потапова, Блинкова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на US Open. В Нью-Йорке будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и шесть россиян – Даниил Медведев (13-й номер посева), Вероника Кудерметова (24), Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Оксана Селехметьева (Q). Из представителей топ-10 посева первые встречи проведут Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4), Жасмин Паолини (7), Тейлор Фриц (4), Бен Шелтон (6), Новак Джокович (7) и другие.
Совсем скоро на корт выйдет Полина Кудерметова, чтобы провести свой дебютный матч в основной сетке US Open. Она сразится с испанкой Нурией Парризас-Диас за выход во второй круг.
Неслучайно именно сегодня чемпионка US Open — 2006 Мария Шарапова была торжественно введена в Зал славы тенниса. Подробности торжественного мероприятия читайте в нашем материале.
Диана Шнайдер, которая победила Екатерину Александрову в российском финале Монтеррея, стала 24-й отечественной теннисисткой, участвовавшей в решающем противостоянии с соотечественницей.
Накануне старта US Open завершились последние регулярные турниры на американском харде. Порадовали болельщиков наши теннисистки. Диана Шнайдер и Екатерина Александрова организовали 35-й российский финал!
Опрос: кто чемпионка?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой US Open в женском одиночном разряде.
Расписание воскресенья
Сегодня стартует знаменитый US Open. В нём принимает участие 17 россиян — 4 мужчины и 13 женщин. В первый игровой день на корты выйдут шестеро из них. Вот как выглядит расписание дня.
