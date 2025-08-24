Скидки
Главная Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция: Медведев, Вероника Кудерметова, Потапова, Блинкова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Кудерметова рвётся во второй круг US Open! Ещё сыграют Медведев, Потапова, Блинкова. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2025, онлайн-трансляция
Комментарии
В Нью-Йорке стартует последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и шесть россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на US Open. В Нью-Йорке будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и шесть россиян – Даниил Медведев (13-й номер посева), Вероника Кудерметова (24), Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Оксана Селехметьева (Q). Из представителей топ-10 посева первые встречи проведут Арина Соболенко (1), Джессика Пегула (4), Жасмин Паолини (7), Тейлор Фриц (4), Бен Шелтон (6), Новак Джокович (7) и другие.

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 00:00 МСК
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Опрос: кто чемпионка? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Совсем скоро на корт выйдет Полина Кудерметова, чтобы провести свой дебютный матч в основной сетке US Open. Она сразится с испанкой Нурией Парризас-Диас за выход во второй круг.

17:59 Даниил Сальников

Неслучайно именно сегодня чемпионка US Open — 2006 Мария Шарапова была торжественно введена в Зал славы тенниса. Подробности торжественного мероприятия читайте в нашем материале.

Материалы по теме
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
17:55 Даниил Сальников

Диана Шнайдер, которая победила Екатерину Александрову в российском финале Монтеррея, стала 24-й отечественной теннисисткой, участвовавшей в решающем противостоянии с соотечественницей.

17:52 Даниил Сальников

Накануне старта US Open завершились последние регулярные турниры на американском харде. Порадовали болельщиков наши теннисистки. Диана Шнайдер и Екатерина Александрова организовали 35-й российский финал!

Материалы по теме
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге
17:48 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпионка?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой US Open в женском одиночном разряде.

17:44 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня стартует знаменитый US Open. В нём принимает участие 17 россиян — 4 мужчины и 13 женщин. В первый игровой день на корты выйдут шестеро из них. Вот как выглядит расписание дня.

