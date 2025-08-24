Кудерметовы на US Open: Полина впервые прошла во 2-й круг, Вероника уступила 149-й ракетке

В воскресенье, 24 августа, в Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США, четвёртый и последний турнир «Большого шлема» в сезоне. В одном из матчей, поставленных первым запуском, принимала участие российская теннисистка. 67-й номер рейтинга WTA Полина Кудерметова играла с 34-летней испанкой Нурией Парризас-Диас, 133-й ракеткой мира.

Кудерметова-младшая, которой этим летом исполнилось 22 года, впервые попала в основную сетку US Open. Ранее Полина уже четырежды выступала на турнирах «Большого шлема», но ей ни разу не удавалось пробиться во второй круг. Что касается Парризас-Диас, то она в третий раз стала участницей нью-йоркского мэйджора, однако до этого у неё было два поражения в двух встречах. А лучший результат опытной испанки на ТБШ — выход в третий круг (на Australian Open 2022 и 2023 годов).

В последних 12 матчах перед US Open на счету Кудерметовой была лишь одна победа — над 565-й ракеткой мира в первом круге Кливленда. Сегодня россиянка фактически без борьбы проследовала в следующую стадию турнира. Парризас-Диас при счёте 2:2 заработала двойной брейк-пойнт в пятом гейме, но упала, подвернув ногу.

Нурия Парризас-Диас Фото: Кадр из трансляции

Испанка была в слезах — даже медицинский перерыв не помог ей. Нурия вернулась на корт, проиграла два очка и снялась.

А Полина вышла во второй круг — впервые в карьере на ТБШ. Её следующей соперницей станет трёхкратная чемпионка мэйджоров первая ракетка мира Арина Соболенко, если пройдёт Ребеку Масарову.

Также сегодня играла единственная россиянка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Оксана Селехметьева, располагающаяся на 163-й строчке в мировой классификации, избежала встречи с кем-то из сеяных, однако всё равно жребий дал ей сложную соперницу — чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову, бывшую шестую, а ныне 60-ю ракетку мира. В том же 2023 году Вондроушова дошла до четвертьфинала US Open. Селехметьева же впервые играла в основной сетке в Нью-Йорке, а на других ТБШ у неё три поражения в трёх матчах первого круга.

В первом круге «Ролан Гаррос» этого года Вондроушова победила Селехметьеву со счётом 6:4, 6:4. В этот раз россиянка тоже не взяла ни партии. Чешка не лучшим образом вошла в игру: первая подача толком не работала, и Селехметьева начала с брейка, который сразу же подтвердила, несмотря на двойную ошибку в своём гейме, — 2:0. Однако развить успех Оксана не смогла — слишком много было ошибок, в том числе двойных (шесть за сет).

Вондроушова постепенно нашла нужный ритм, отыграла брейк, потом ещё раз взяла подачу соперницы — 4:2. Маркете тоже не хватало стабильности, но после обмена брейками (5:3) она подала на партию, реализовав первый же сетбол. Стартовый сет уместился в 37 минут. Селехметьева собрала 19 невынужденных ошибок, а виннеров у неё было всего четыре.

Россиянка провально начала второй сет. За четыре гейма она взяла лишь считаное количество очков, и Вондроушова повела 4:0. Чешка явно намеревалась закончить игру побыстрее и уйти отдыхать, но Селехметьева отчаянно сопротивлялась. Оксана в упорной борьбе с кучей «ровно» выцарапала два гейма, однако тут же снова отдала подачу. Маркета, подавая на матч при 5:2, упустила два матчбола, а в следующем гейме — ещё три, только теперь уже на приёме. В 10-м гейме Вондроушова ещё раз подавала на матч, но и тут потерпела неудачу, и счёт сравнялся — 5:5.

Тай-брейк, состоявшийся спустя два гейма, лучше провела Вондроушова. Селехметьева, поведя 3:2 (без мини-брейка), не взяла больше ни одного очка. А Маркете на матчболе ещё и трос немного помог — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 49 минут. Стоит отметить, что уровень тенниса в этой встрече при всём желании нельзя назвать высоким. На двоих теннисистки допустили 76 невынужденных ошибок (40 из них сделала Селехметьева), в том числе 25 двойных (у Оксаны — 13).

Вероника Кудерметова, посеянная под 24-м номером, вышла на корт с малоизвестной индонезийкой Джаниче Чен (Q), 149-й ракеткой мира (по данным от 25 августа). Кудерметова, четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022, на US Open лишь однажды смогла выйти в четвёртый круг (в том же 2022-м), а остальные пять попыток закончились поражением в первом круге. Что касается Чен, то она с первой попытки пробилась в основную сетку ТБШ — ранее она даже в квалификациях мэйджоров не играла.

Вероника Кудерметова Фото: Dylan Buell/Getty Images

В первом сете ничто поначалу не предвещало проблем для Кудерметовой. Обе теннисистки держали подачу и так дошли до 3:3. После этого Чен взяла подачу россиянки, но та ответила ей брейком под ноль — 4:4. Тем неожиданнее стал провал Вероники в концовке партии. Она отдала два гейма подряд, а значит, и весь сет — 6:4 в пользу индонезийки за 42 минуты.

Кудерметова серьёзно рисковала проиграть и вторую партию, сразу же отдав подачу. Чен вела 2:0, 40:0, но упустила этот тройной брейк-пойнт. Россиянка приободрилась и в шестом гейме добилась обратного брейка — 3:3. А под занавес сета здорово отработала на приёме и сравняла счёт по сетам – 6:4 за 41 минуту.

В решающей партии Кудерметова сразу же отдала гейм на подаче. В отличие от второго сета, отыграться ей не удалось. Впоследствии брейк-пойнты были у обеих теннисисток, но воспользоваться своими шансами они не смогли. Чен не особо возражала против такого развития событий и, дойдя до счёта 5:4, подала на матч — 6:4, 4:6, 6:3 за 2 часа 13 минут.

В ночь с 24 на 25 августа свои матчи первого круга проведут Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Даниил Медведев.

Открытый чемпионат США завершится 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».