Скандал и судороги в матче Медведева! Даниил драматично уступил Бонзи на старте US Open

В Нью-Йорке завершился первый день Открытого чемпионата США! Много матчей состоялись этой ночью, и в них приняли участие сразу трое россиян: Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Даниил Медведев.

Почти одновременно на корты №6 и №13 вышли Анна Блинкова и Анастасия Потапова. Сначала о том, как всё прошло у первой.

Блинкова (№80) на старте US Open сразилась с Юлией Стародубцевой (№68). Девушки встретились впервые. Обе ни разу не выигрывали в основной сетке американского «Шлема». Россиянка безуспешно пыталась пройти во второй круг аж семь раз! А украинка предприняла первую попытку только в прошлом году.

Турбулентный и неоднозначный матч провели девушки. Начали они поединок с проигранных подач, и первой укрепить и подтвердить преимущество удалось Блинковой. Несмотря на то, что после этого ещё по разу теннисистки делали брейк, Анна в этой нестабильности выглядела устойчивее. Помогали ей в этом чуть более удачные действия на подаче (53% реализации на первой против 43% у Юлии) и логичные решения в розыгрышах.

Во втором сете для Блинковой всё сложилось в разы быстрее и легче: лишь один гейм она отдала Стародубцевой. В результате Анна за 1 час 28 минут и с итоговым счётом 6:3, 6:1 одержала победу.

Для Блинковой это первая в карьере победа в основе US Open. Дальше она сыграет с Джессикой Пегулой.

Потапова (№53) начала свой путь в Нью-Йорке с матча против Чжу Линь (№302). Китаянка заявила о себе ещё пару лет назад, когда находилась в топ-35 рейтинга, но теперь откатилась аж в четвёртую сотню игроков, а в основу US Open попала по специальному рейтингу.

Тем не менее, с Анастасией Чжу играла дважды – и оба раза заканчивала матч не в свою пользу. Первую победу россиянка одержала в Праге в 2022 году (6:4, 7:6), вторую – в Дубае в сезоне-2024 (4:6, 6:2, 6:4).

В новом поединке Потаповой пришлось приложить много усилий, чтобы добраться до третьей победы над Линь. Боевым выдался первый сет, в котором каждая как могла удерживала свою подачу. Классные приёмы наконец появились в игре Анастасии в десятом гейме, они и помогли с первой попытки и с брейком забрать партию (6:4).

Второй сет выдался более нестабильным, что сыграло против Потаповой. В середине сета случилось три брейка, два из которых принадлежали Чжу Линь. Всё дело в сложностях на подаче россиянки: за всю партию она с первой смогла завязать только 42% розыгрышей, в то время как Линь – 82%.

При этом в решающем сете Анастасия была хороша. При счёте 2:2 Чжу заработала двойной брейк-пойнт, но в ход пошла первая подача россиянки, и все шансы у китайской спортсменки сгорели. После этого Линь не взяла ни одного гейма, а Потапова одержала победу за 2 часа 3 минуты и с итоговым счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Следующая соперница Анастасии – Мирра Андреева или Алисия Паркс.

Завершился этот игровой день матчем Даниила Медведева (№13) и Бенжамина Бонзи (№51). И ещё только прочитав афишу, мы поняли, что этот поединок будет для россиянина принципиальным.

Всё дело в том, что Медведев дважды играл с Бонзи – и каждый раз уступал ему на старте турнира «Большого Шлема». Сначала Даниил снялся на «Ролан Гаррос» – 2017 (7:5, 4:6, 1:6, 1:3, отказ), а затем – проиграл на Уимблдоне-2025 (6:7, 6:3, 6:7, 2:6).

Правда, была у парней ещё одна встреча. В далёком 2017 году Медведев на хардовом «Челленджере» в Бресте переиграл француза (6:4, 3:6, 7:6). Но этот поединок в общий зачёт не вошёл. Да и «проклятие Бонзи» никуда с плеч россиянина не дел.

Невероятно рисковал Медведев вновь поддаться этому «проклятию». В первых двух сетах Даниил пытался действовать агрессивно и резко, но сам порой в этом закапывался и начинал скорее суетиться. Бонзи тоже играл активно, но надёжности в его ударах было больше. Так, в стартовой партии каждый до последнего держал свою подачу, но первым при счёте 3:4 дрогнул Медведев. Этот единственный брейк стал решающем в сете, который завершился в пользу француза – 6:3.

Бенжамин Бонзи Фото: Elsa/Getty Images

Во второй партии ситуация сложилась ровно по той же схеме. Тут Медведева хватило на больший отрезок – свою подачу он проиграл только в одиннадцатом гейме. Сразу после этого Бонзи вышел и закрыл сет – 7:5. Хотя у Даниила было два брейк-пойнта, которые он сам же упустил ошибками на приёме.

Третья партия будто прошла в какой-то параллельной вселенной. Всё по уже знакомому сценарию: Медведев проиграл подачу при 4:4, довёл дело до первого матчбола Бонзи при 5:4, «больше», и тут началось сумасшествие.

Один из фотографов подумал, что матч завершён, и после первой подачи француза забежал на корт. Судья счёл это за помеху и дал Бенжамину возможность переподать, что разозлило Медведева. Он стал спорить и заводить трибуны. В итоге зрители почти пять минут свистели и не давали Бонзи подать – тот тоже стал перепираться с арбитром и просить для россиянина предупреждение за затяжку времени. Даниил же в это время благодарил болельщиков и отправлял им воздушные поцелуи.

Вышло так, что француз в этом эпизоде взбесился даже больше россиянина и подать на матч не смог. Даниил сделал такой важный и, пожалуй, один из самых странных брейков в истории. Эта эмоциональная встряска помогла россиянину забрать этот сет на тай-брейке – 7:6 (7:5). После победы в партии россиянин отправлял трибунам сердечки. А охранники в перерыве вывели того самого фотографа.

Даниил Медведев показывает сердце трибунам Фото: Elsa/Getty Images

Четвёртый сет прошёл очень стремительно – по ощущениям, будто, даже, мимо нас. Всё потому, что Медведев забрал его со счётом 6:0. Бонзи совсем поник после упущенного матчбола и стал страдать от болей в ноге. По ходу партии француз вызывал врача и тот растирал теннисисту подколенное сухожилие.

В решающем сете всё началось словно с чистого листа. Да, Медведев повёл с ранним брейком, но тут же новое дыхание открылось у Бонзи. Тот и обратный брейк сделал, и при счёте 3:3 провёл просто космический гейм на своей подаче, отыграв пять брейк-пойнтов россиянина.

При 4:5, 15:30 на подаче у Медведева свело правую руку, взял небольшую паузу, но предупреждение за затяжку времени не получил. Дело дошло до очень тонкого счёта «ровно», на котором вновь тревожила Даниила рука, и на этот раз предупреждения было не избежать. Сразу после этого Бонзи заработал матчбол, второй в этом поединке. И тут же его реализовал.

Бенжамин одержал победу с итоговым счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 и на втором «Шлеме» подряд выбил Медведева. Следующий его соперник – Маркос Гирон.

По окончании матча Даниил сел на скамью, повесил голову и стал разбивать ракетку. Он не защитил 400 очков за прошлогодний четвертьфинал.

За всеми событиями из Нью-Йорка продолжайте следить на «Чемпионате». Всё только начинается.