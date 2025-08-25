Публика освистывала, а потом визжала от восторга. Что же сотворил Медведев на US Open?

Россиянин Даниил Медведев в первом круге US Open уступил французу Бенжамену Бонзи (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6). Всё могло закончиться для Даниила немного раньше. В третьем сете он проигрывал 3:6, 5:7, 4:5, когда Бонзи подавал на матч.

На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышёл фотокорреспондент, который подумал, что встреча закончена. Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу.

Рефери поступил согласно правилам. В случае помехи, которой в том числе считается выход на корт постороннего лица, розыгрыш нужно переиграть с первой подачи. Подобные случаи не являются распространёнными в теннисе, поэтому Медведев пошёл спорить, а после этого кричал в камеру и трибунам: «Что говорил Райлли Опелка?»

Даниил Медведев спорит с судьёй Грегом Алленсвортом Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Даниил отсылал к моменту, когда в феврале американский теннисист Райлли Опелка заявил, что Алленсворт – худший судья в ATP-туре и его нужно отстранить от работы.

К работе Грега в течение последнего года действительно накопилось много вопросов – уж слишком часто рефери из США фигурировал в громких скандалах с грубыми ошибками. Особенно вопиющими они были во время «Мастерса» в Цинциннати в 2024-м, когда оплошности Алленсворта прямо влияли на результат матчей Тейлора Фрица и Феликса Оже-Альяссима. Медведев тогда непосредственно не пострадал, но в соцсетях вступался за Фрица и указывал на плохую работу Алленсворта.

Конкретно в моменте с фотографом на US Open сложно критиковать рефери. Помеха была очевидной, поэтому возвращение Бонзи первой подачи справедливо. Негодование Медведева в какой-то степени тоже можно понять, но оно получилось слишком эмоциональным и затяжным. Даниил произнёс рискованную фразу об Опелке, что теоретически могло трактоваться как оскорбление судьи и привести к штрафу в одно очко – во время матчбола это означало моментальное поражение.

Медведев также заводил трибуны, которые начали недовольно гудеть, но затем стали скандировать «вторая подача» и около шести минут мешали Бонзи подавать. Бенжамен требовал оштрафовать Даниила и говорил, что не будет играть в такой обстановке. В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу.

Бенжамен Бонзи растерялся после скандального момента на US Open Фото: Elsa/Getty Images

Казалось, этот момент способен кардинально перевернуть ход встречи. Медведев забрал третий сет на тай-брейке, а в четвёртом вообще повесил Бонзи «баранку». Бенжамен словно поплыл ментально, в физическом плане тоже выглядел далеко от идеала. В пятой партии Даниил дважды вёл с брейком, но сразу после этого отдавал подачу сопернику. В седьмом гейме россиянин лидировал 40:0 и в общей сложности не реализовал пять брейк-поинтов. Такая расточительность дорого стоила Медведеву – в 10-м гейме Бонзи с первой же попытки реализовал матчбол на подаче оппонента и забрал матч.

После этого обошлось без серьёзных инцидентов. Соперники пожали друг другу руки, а затем таким же жестом выразили признательность судье. Драмы и так было слишком много. Хорошо, что всё ограничилось лишь моментом в третьем сете.

Даниил Медведев и Бенжамен Бонзи пожали друг другу руки после матча US Open Фото: Elsa/Getty Images

Даниил Медведев в сезоне-2025 вылетел в первом круге трёх из четырёх турниров «Большого шлема». Только на Australian Open он прошёл стартовую стадию, с трудом дожав таиландца Касидита Самрея из пятой сотни рейтинга ATP. «Ролан Гаррос», Уимблдон и теперь US Open заканчивались для Даниила слишком быстро, причём на двух последних турнирах действующую 13-ю ракетку мира выбивал ныне занимающий 51-е место в рейтинге ATP Бонзи.

Результат для Медведева отрицательный, но зрителям его матч подарил наибольшую драму в стартовый день турнира. Не только из-за того, что Даниил отыгрался с 0:2 по сетам и вёл в решающей пятой партии, но в итоге всё равно уступил. Скандал с фотографом и рефери Грегом Алленсвортом вызвал шквал эмоций и стал поводом для бурного обсуждения в теннисном сообществе.

«Я никогда с таким не сталкивался. Не знаю. Возможно, мы ждали пять минут перед матч‑пойнтом. Потом играть стало очень тяжело. Было очень шумно — постоянно во время розыгрышей и между ними… Атмосфера была очень дикой. Я старался сохранять спокойствие и оставаться в матче. Это было нелегко. В конце я отдал на корте всё, что у меня было, и сегодня одержал победу», — сказал Бонзи в интервью на корте.

«Фотограф, вышедший на корт, когда ему не разрешалось этого делать, мог просто изменить ход всего матча», — написал в момент инцидента четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц.

К слову, ассоциация тенниса США (USTA) параллельно сообщила в своём заявлении: «Фотограф был выведен с корта службой безопасности US Open. Его аккредитация на турнир аннулирована». Парень действительно совершил серьёзную ошибку, которая может отрицательно повлиять на его дальнейшую карьеру (как минимум в освещении спорта).

«Медведев любит играть злодея. Он, безусловно, сыграл эту роль, заслужив «Оскар», но я вам вот что скажу: хороший парень сегодня победил», — сказал англоязычный комментатор во время трансляции.

«Одна из самых безумных 10-минутных сцен в истории US Open только что на корте Луи Армстронга. Дико, просто дико. Фотограф определённо виноват, о чём он думал?! Но Бонзи мог просто подать. Он держал мяч в руке и решил не подавать несколько минут подряд. Самое замечательное в этом моменте то, что, по-моему, виноваты все!» — вынес свой вердикт популярный обозреватель Бен Ротенберг.

Даниил Медведев разбил ракетку после поражения от Бенжамена Бонзи на US Open Фото: Elsa/Getty Images

«Когда смотришь матч Медведева, одно ясно: скучать не придётся», — отметил главный редактор сайта Punto de Break Хосе Морон.

«Сочувствую Бенжамену. Пришлось стоять шесть минут перед подачей на матч-пойнте, а стадион превратился в цирк. Просто кошмар. Медведев проиграл пять из восьми матчей после финала в Галле. Ни одного титула с мая 2023 года. Он завершит Открытый чемпионат США далеко за пределами топ-20 чемпионской гонки ATP. Уничтожил свою ракетку после матча. Тяжело смотреть. Даниилу есть о чём подумать», — написал известный теннисный журналист Жозе Моргаду.