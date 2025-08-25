Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев устроил скандал во время матча с Бенжаменом Бонзи на US Open — как это было

Публика освистывала, а потом визжала от восторга. Что же сотворил Медведев на US Open?
Михаил Георгиев
Даниил Медведев устроил скандал на US Open
Аудио-версия:
Комментарии
Даниил стал героем самого обсуждаемого момента стартового дня турнира.

Россиянин Даниил Медведев в первом круге US Open уступил французу Бенжамену Бонзи (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6). Всё могло закончиться для Даниила немного раньше. В третьем сете он проигрывал 3:6, 5:7, 4:5, когда Бонзи подавал на матч.

На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышёл фотокорреспондент, который подумал, что встреча закончена. Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу.

Материалы по теме
Скандал и судороги в матче Медведева! Даниил драматично уступил Бонзи на старте US Open
Скандал и судороги в матче Медведева! Даниил драматично уступил Бонзи на старте US Open

Рефери поступил согласно правилам. В случае помехи, которой в том числе считается выход на корт постороннего лица, розыгрыш нужно переиграть с первой подачи. Подобные случаи не являются распространёнными в теннисе, поэтому Медведев пошёл спорить, а после этого кричал в камеру и трибунам: «Что говорил Райлли Опелка

Даниил Медведев спорит с судьёй Грегом Алленсвортом

Даниил Медведев спорит с судьёй Грегом Алленсвортом

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Даниил отсылал к моменту, когда в феврале американский теннисист Райлли Опелка заявил, что Алленсворт – худший судья в ATP-туре и его нужно отстранить от работы.

К работе Грега в течение последнего года действительно накопилось много вопросов – уж слишком часто рефери из США фигурировал в громких скандалах с грубыми ошибками. Особенно вопиющими они были во время «Мастерса» в Цинциннати в 2024-м, когда оплошности Алленсворта прямо влияли на результат матчей Тейлора Фрица и Феликса Оже-Альяссима. Медведев тогда непосредственно не пострадал, но в соцсетях вступался за Фрица и указывал на плохую работу Алленсворта.

Материалы по теме
Громкий скандал в Цинциннати. Американца явно засудили — Медведев и другие игроки в ярости Громкий скандал в Цинциннати. Американца явно засудили — Медведев и другие игроки в ярости
Дикий скандал в Цинциннати — и снова с тем же судьёй. Видео матчбола разлетелось по Сети
Видео
Дикий скандал в Цинциннати — и снова с тем же судьёй. Видео матчбола разлетелось по Сети

Конкретно в моменте с фотографом на US Open сложно критиковать рефери. Помеха была очевидной, поэтому возвращение Бонзи первой подачи справедливо. Негодование Медведева в какой-то степени тоже можно понять, но оно получилось слишком эмоциональным и затяжным. Даниил произнёс рискованную фразу об Опелке, что теоретически могло трактоваться как оскорбление судьи и привести к штрафу в одно очко – во время матчбола это означало моментальное поражение.

Медведев также заводил трибуны, которые начали недовольно гудеть, но затем стали скандировать «вторая подача» и около шести минут мешали Бонзи подавать. Бенжамен требовал оштрафовать Даниила и говорил, что не будет играть в такой обстановке. В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу.

Бенжамен Бонзи растерялся после скандального момента на US Open

Бенжамен Бонзи растерялся после скандального момента на US Open

Фото: Elsa/Getty Images

Казалось, этот момент способен кардинально перевернуть ход встречи. Медведев забрал третий сет на тай-брейке, а в четвёртом вообще повесил Бонзи «баранку». Бенжамен словно поплыл ментально, в физическом плане тоже выглядел далеко от идеала. В пятой партии Даниил дважды вёл с брейком, но сразу после этого отдавал подачу сопернику. В седьмом гейме россиянин лидировал 40:0 и в общей сложности не реализовал пять брейк-поинтов. Такая расточительность дорого стоила Медведеву – в 10-м гейме Бонзи с первой же попытки реализовал матчбол на подаче оппонента и забрал матч.

После этого обошлось без серьёзных инцидентов. Соперники пожали друг другу руки, а затем таким же жестом выразили признательность судье. Драмы и так было слишком много. Хорошо, что всё ограничилось лишь моментом в третьем сете.

Даниил Медведев и Бенжамен Бонзи пожали друг другу руки после матча US Open

Даниил Медведев и Бенжамен Бонзи пожали друг другу руки после матча US Open

Фото: Elsa/Getty Images

Даниил Медведев в сезоне-2025 вылетел в первом круге трёх из четырёх турниров «Большого шлема». Только на Australian Open он прошёл стартовую стадию, с трудом дожав таиландца Касидита Самрея из пятой сотни рейтинга ATP. «Ролан Гаррос», Уимблдон и теперь US Open заканчивались для Даниила слишком быстро, причём на двух последних турнирах действующую 13-ю ракетку мира выбивал ныне занимающий 51-е место в рейтинге ATP Бонзи.

Результат для Медведева отрицательный, но зрителям его матч подарил наибольшую драму в стартовый день турнира. Не только из-за того, что Даниил отыгрался с 0:2 по сетам и вёл в решающей пятой партии, но в итоге всё равно уступил. Скандал с фотографом и рефери Грегом Алленсвортом вызвал шквал эмоций и стал поводом для бурного обсуждения в теннисном сообществе.

«Я никогда с таким не сталкивался. Не знаю. Возможно, мы ждали пять минут перед матч‑пойнтом. Потом играть стало очень тяжело. Было очень шумно — постоянно во время розыгрышей и между ними… Атмосфера была очень дикой. Я старался сохранять спокойствие и оставаться в матче. Это было нелегко. В конце я отдал на корте всё, что у меня было, и сегодня одержал победу», — сказал Бонзи в интервью на корте.

«Фотограф, вышедший на корт, когда ему не разрешалось этого делать, мог просто изменить ход всего матча», — написал в момент инцидента четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц.

К слову, ассоциация тенниса США (USTA) параллельно сообщила в своём заявлении: «Фотограф был выведен с корта службой безопасности US Open. Его аккредитация на турнир аннулирована». Парень действительно совершил серьёзную ошибку, которая может отрицательно повлиять на его дальнейшую карьеру (как минимум в освещении спорта).

«Медведев любит играть злодея. Он, безусловно, сыграл эту роль, заслужив «Оскар», но я вам вот что скажу: хороший парень сегодня победил», — сказал англоязычный комментатор во время трансляции.

«Одна из самых безумных 10-минутных сцен в истории US Open только что на корте Луи Армстронга. Дико, просто дико. Фотограф определённо виноват, о чём он думал?! Но Бонзи мог просто подать. Он держал мяч в руке и решил не подавать несколько минут подряд. Самое замечательное в этом моменте то, что, по-моему, виноваты все!» — вынес свой вердикт популярный обозреватель Бен Ротенберг.

Даниил Медведев разбил ракетку после поражения от Бенжамена Бонзи на US Open

Даниил Медведев разбил ракетку после поражения от Бенжамена Бонзи на US Open

Фото: Elsa/Getty Images

«Когда смотришь матч Медведева, одно ясно: скучать не придётся», — отметил главный редактор сайта Punto de Break Хосе Морон.

«Сочувствую Бенжамену. Пришлось стоять шесть минут перед подачей на матч-пойнте, а стадион превратился в цирк. Просто кошмар. Медведев проиграл пять из восьми матчей после финала в Галле. Ни одного титула с мая 2023 года. Он завершит Открытый чемпионат США далеко за пределами топ-20 чемпионской гонки ATP. Уничтожил свою ракетку после матча. Тяжело смотреть. Даниилу есть о чём подумать», — написал известный теннисный журналист Жозе Моргаду.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android