«Хотелось сделать что похуже. Но не мог, есть правила». Медведев – после вылета с US Open

Даниил после драматичного поражения объяснил, чем был так расстроен на матчболе соперника, и сказал, что его ждёт крупный штраф.

Даниил Медведев в третий раз подряд вылетел с ТБШ уже в первом круге. Как и на Уимблдоне-2025, на US Open его выбил француз Бенжамен Бонзи. Но в Нью-Йорке матч получился совершенно безумным – россиянин смог отыграться с 0:2 по сетам, хотя у Бонзи был матчбол, а один фотограф даже подумал, что игра закончилась, и выбежал на корт. Судья после этого дал Бонзи переиграть первую подачу, что взбесило и Медведева, и трибуны, которые не утихали шесть минут.

В итоге Медведев смог возродить интригу, а в четвёртом сете и вовсе повесил сопернику «баранку», но в итоге всё равно проиграл. На пресс-конференции россиянина спрашивали о скандальном моменте и о штрафе, который ему грозит.

«В моменте думал – было бы весело завершить карьеру с одним матчем на US Open»

— Можете объяснить, что именно вас огорчило?

— Не фотограф. Ничего особенного… Всякий раз, когда с трибун раздаётся звук между подачами, второй подачи нет. Но это помогло мне вернуться в игру. Забавный был момент. Я не из-за фотографа был расстроен, а решением [судьи на вышке].

— Насколько вы пытались сорвать момент и устроить задержку подольше перед матчболом соперника?

— Вообще ни на сколько. Конечно, я был расстроен. Думал: «У него матчбол на его подаче, а я ни разу за матч не сделал брейк. Я проиграю матч. И ладно – это его вторая подача, думаю, если рефери ничего не скажет, то он сделает вторую подачу, вероятно, возьмёт этот розыгрыш, и матч будет окончен». Но он говорит, что это первая подача, и я такой – что говорить, что делать… В мыслях хотелось сделать что-то похуже. Но я не мог. Потому что есть правила и я на теннисном корте. Я просто выразил свои эмоции и недовольство, после чего трибуны сделали то, что сделали, я их даже особо не просил об этом. Было прикольно за этим наблюдать. В моменте я думал: «Было бы весело завершить карьеру с одним матчем на US Open».

— Это конец вашей карьеры?

— Нет, не сегодня. Я о том, что когда буду завершать карьеру, то никогда не знаешь, где именно захочешь это сделать. Сегодня я думал, что это бы стало хорошим местом, чтобы завершить её.

— Вы минут шесть подстёгивали трибуны. Понимали, что так меняете динамику игры?

— В какой-то момент я попросил их прекратить, но они не послушали. Тогда я подумал – окей, давайте попробуем их контролировать, чтобы они перестали. Но они не хотели останавливаться. Да, вы говорите, это длилось шесть минут, однако у него был момент, где-то после трёх минут, когда он мог подать, но кто-то свистнул, и он не подал. Его проблема.

«Штраф будет крупным. Если я выскажусь, у меня будут большие проблемы»

— Вы упомянули Райлли Опелку. Зачем вы это сделали?

— Мне выпишут достаточно большой штраф, так что, если я выскажусь, у меня будут большие проблемы. Поэтому не буду высказываться. Не все знают, что я имел в виду, когда сказал о Райлли. Опелку очень сурово оштрафовали за такое, так что мне тоже выпишут большой штраф.

— Как думаете, какой будет штраф?

— Без понятия, таких, как я, они штрафуют гораздо сильнее, чем других ребят. Кирьос, я, Бублик, кто ещё? Райлли. Даже если Опелка хороший парень, они штрафуют его просто потому, что не любят его.

— Как думаете, вы ходили по краю, чтобы посмотреть, где он, когда вам могут дать техническое поражение? Кажется, последние пару лет вы ходили по краю, чтобы посмотреть, где находится этот предел.

— Я же сегодня ничего плохого не сделал, разве нет?

— Вы задержали матч на шесть минут.

— Не я, трибуны.

— Вы показывали им сердечки и заводили их.

— Показывал сердечки? Мне они нравятся. Нравится в Нью-Йорке. Они всё сделали, я не делал ничего. И они завели меня на то, чтобы вернуться в матч. Мне было весело.