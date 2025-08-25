«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open

А на пресс-конференции Даниил порассуждал на тему, не конец ли это его карьеры.

Когда кажется, что Даниил Медведев уже достиг низшей точки в результатах и дальше возможно только движение наверх, бывшая первая ракетка мира принимается опровергать эти предположения. Бенжамен Бонзи не тот игрок, который оказал бы сопротивление Медведеву, если бы Даниил пребывал в оптимальной форме. Но россиянин угодил в затяжной кризис, и проходных соперников сейчас для него нет.

На Уимблдоне Бонзи победил Медведева в первом круге, и казалось, что на US Open Даниил, вынеся урок из поражения, победит. Увы, не сложилось — даже несмотря на отыгранный матчбол в третьем сете, «баранку» в четвёртом… 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 — так печально начался и тут же завершился путь победителя Открытого чемпионата США 2021 года.

Как и в некоторых других матчах с участием Даниила, в этом были и драма, и скандал, и даже судороги. Подробнее обо всех перипетиях встречи читайте в отдельных материалах.

На матчболе в третьем сете Медведев возмутился, что судья остановил розыгрыш, когда неожиданно с одного места на другое стал перебегать фотограф. Россиянин стал апеллировать к публике, спорить с судьёй на вышке. Зрители долго не могли успокоиться, хотя судья призывал к порядку.

Что говорили участники встречи

Бонзи после матча, комментируя этот инцидент, сказал на корте: «Никогда с таким не сталкивался. Не знаю. Возможно, мы ждали пять минут перед матчболом. Потом играть стало очень тяжело. Было очень шумно — постоянно во время розыгрышей и между ними… Атмосфера была очень дикой. Я старался сохранять спокойствие и оставаться в матче. Это было нелегко. В конце я отдал на корте всё, что у меня было, и сегодня одержал победу».

Бенжамен вошёл в историю. Он стал первым теннисистом в Открытой эре, который на двух мэйджорах подряд в первом круге побеждал чемпиона ТБШ. А ещё интересно, что впервые француз обыграл Даниила аж на «Ролан Гаррос» в 2017 году — тогда россиянин снялся в четвёртой партии, уступая 1:2 по сетам. И в соцсетях уже шутят, мол, Бонзи осталось победить Медведева на Australian Open, и тогда он соберёт «Медведевский шлем».

После игры Медведев в ярости расколотил ракетку.

Даниил Медведев сломал ракетку на US Open — 2025 Фото: Elsa/Getty Images

Впервые в карьере Даниил проиграл четыре матча подряд на турнирах «Большого шлема» — начиная с поражения во втором круге Australian Open и заканчивая сегодняшним провалом. На пресс-конференции его спросили, не конец ли это карьеры. «Нет, не сегодня. Имею в виду, что, завершая карьеру, никогда не знаешь, где захочешь это сделать. Сегодня я подумал: возможно, это хорошее место, чтобы сделать это», — ответил теннисист.

Высказал своё мнение и Николя Маю, тренер Бонзи. «Подобные инциденты всегда случаются в самые важные моменты. Считаю, судья не всегда хорошо справлялся с ситуацией. Не хочу говорить о поведении Даниила, потому что не хочу говорить то, о чём могу пожалеть. Но я ни на секунду не могу представить, чтобы Алькарас или Синнер вёл себя подобным образом», — цитирует его L'Equipe.

Что говорят в России о поражении Медведева

По мнению двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Евгения Кафельникова, шансы Медведева хорошо выступить на US Open в любом случае были призрачные. «Безусловно, у Медведева шансы были призрачные. В четвёртом круге он бы попал на Карлоса Алькараса», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что если Медведев топ-игрок, то найдёт выход из кризиса. «Что-то кризис у него затянулся. Он пытается себя взбодрить, общается с публикой, однако кризис очевиден. Медведев — спортсмен высокого уровня, и если он по-настоящему звёздный игрок, то соберётся. Это огромный вызов для него, но тем интереснее будет наблюдать, как он выйдет из этого пике», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Даниил Медведев на US Open — 2025 Фото: Elsa/Getty Images

А российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что не имеет права критиковать Даниила, поскольку на кону стоит очень многое «Что происходит с Даней и когда это закончится? Этими вопросами задаются очень многие любители тенниса и фанаты. Даниил Медведев всегда отличался своим разумом и психологией. Я не имею права поливать гневными комментариями игру Дани, его поведение на корте, учитывая, сколько на кону всего стоит. Быть всегда под прицелом камер, критиков, экспертов и оправдывать ожидания кого-то на протяжении нескольких лет подряд и насыщенного календарного теннисного года.

Я согласна с мнением Энди Роддика, что Даня очень многого достиг, не каждый теннисист может похвастаться такими достижениями и наградами. Уверена, что Даня отдаёт себе отчёт за поведение и такой спад. Верим и ждём», — написала Наталья в своём телеграм-канале.

Как отреагировали в мире

Такая сенсация не могла пройти мимо внимания мирового теннисного сообщества. Многие считают, что Медведеву есть смысл приостановить карьеру — до конца сезона.

«Эпично. Ужасный сезон Медведева продолжается. Он покинет топ-15. Проиграл пять из восьми матчей после Галле. Нет титулов с мая 2023-го. Разбил ракетку после матча. Тяжело смотреть. Ему есть над чем поразмыслить...» — написал португальский журналист Жозе Моргаду в соцсети X.

«Медведеву нужно взять отпуск до конца сезона», — заявил чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде Патрик Макинрой, младший брат Джона Макинроя.

«Один из самых безумных матчей, которые я когда-либо видел. Медведев по-прежнему в плохой форме. Действительно думаю, что сейчас ему больше всего нужно взять паузу, чтобы вернуться ментально. С точки зрения справедливости я рад, что Бонзи победил. Медведеву нужно отдохнуть от спорта ради собственного благополучия. Кажется, он не в себе. Теннис в последние 12 месяцев, к сожалению, очень сильно повлиял на психику многих игроков», — отметил известный блогер Pavvy G.

Даниил Медведев на US Open — 2025 Фото: Elsa/Getty Images

Также отмечают, что россиянин не смог дожать соперника в пятом сете, когда Бонзи даже не мог подавать как следует. «Медведев играл, чтобы не проиграть? А когда было иначе? Он не склонен рисковать и всегда был таким», — такое мнение высказал журналист Джейк Дэвис.

«Медведев выглядит совершенно разбитым после поражения от Бонзи на Открытом чемпионате США. Уничтожил свою ракетку и просто сидит на корте. Жестокое поражение», — констатируют в The Tennis Letter.

«Абсолютно ужасный сезон для Даниила Медведева продолжается… Всего одна победа на турнирах «Большого шлема» в пяти матчах. Он 23 раза ударил ракеткой [после матча]. Должно быть, это рекорд «Шлемов», — предположил журналист Джон Хорн.

В испанском издании Clay отметили неуважительное поведение Даниила после матча. «И Медведев уходит с корта ВО ВРЕМЯ того, как Бонзи даёт интервью на корте. Никогда раньше такого не видели», — отмечается в сообщении в X.

«Медведев вёл себя ужасно, но это не скрыло того факта, что его игра — тень того, что было раньше. Не считаю, что мы должны считать подобное поведение Медди «культовым». Ни одному игроку в туре не сходит с рук такое плохое поведение. Не лучший образ. У Медведева есть и другие замечательные качества, но давайте будем честными – сегодня он вёл себя ужасно», — считает теннисный блогер, известный как Vansh.

«На данный момент Медведеву, вероятно, следует просто закрыть сезон. Скоро начнётся отрезок на крытых хардовых кортах, однако сейчас Даниил находится в ужасном состоянии. Новые игры ему не помогут», — а это мнение журналиста Tennis Majors и Tennis 365, известного как Olly Tennis.

Положительный момент виден только один: Медведеву не всё равно, что с ним происходит. Иначе он не стал бы так колошматить ракетку после поражения.