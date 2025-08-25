За кем следить 25 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

7 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Мирра и Рублёв на US Open

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 30), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Павлюченкова с сеяной украинкой?

Анастасия Павлюченкова начинает турнир матчем с украинкой Даяной Ястремской, которая посеяна под 30-м номером. Теннисистки уже встречались однажды, правда, довольно давно — в Осаке-2019 сильнее оказалась россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с белоруской Викторией Азаренко.

🎾 18:00*: Людмила Самсонова (Россия, 17) – Юань Юэ (Китай), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко пройдёт Самсонова по сетке US Open?

Людмила Самсонова на недавнем турнире в Кливленде дошла до 1/4 финала, где уступила только будущей чемпионке Соране Кырсте. Теперь 26-летняя россиянка попробует успешно выступить на US Open. Её первой соперницей стала ровесница китаянка Юань Юэ, занимающая 88-е место в рейтинге WTA. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее встретится с кем-то из пары Леолия Жанжан — Присцилла Хон.

🎾 19:30*: Камилла Рахимова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция, WC), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Рахимова на US Open свой результат 2021 года?

Камилла Рахимова приехала на свой пятый подряд US Open. В 2021 году она добралась до третьего круга, а затем больше ни разу не смогла преодолеть стартовый барьер. Сейчас в первом круге ей будет противостоять француженка Каролин Гарсия. Девушки ранее играли дважды, и в оба раза сильнее была Гарсия — в Бад-Хомбурге-2022 и на US Open — 2022. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Дарья Касаткина — Елена-Габриэла Русе.

🎾 19:30*: Анна Калинская (Россия, 29) – Клерви Нгуну (США, WC), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Калинская с юной американкой?

Анна Калинская здорово выступила во время хардовой серии турниров и сумела попасть в посев US Open. Её первой соперницей стала 19-летняя Клерви Нгуну, которая попала в основную сетку благодаря уайлд-кард. Теннисистки ранее друг с другом не играла, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Юлия Путинцева — Элизабетта Коччаретто.

🎾 23:00*: Дино Прижмич (Хорватия, Q) – Андрей Рублёв (Россия, 15), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рублёв с 20-летним квалифаером?

Четырёхкратный четвертьфиналист US Open Андрей Рублёв начинет новый поход за титулом матчем с 20-летним хорватским квалифаером Дино Прижмичем. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Джеймс Дакворт — Тристан Бойер.

🎾 00:00*: Карен Хачанов (Россия, 9) – Нишеш Басаваредди (США, WC), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Хачанов проведёт турнир в статусе первой ракетки России?

Карен Хачанов начинает US Open — 2025 в статусе первой ракетки России. В 2022-м россиянин добрался тут до полуфинала, а в прошлом сезоне сошёл в стартовом круге. Так что сейчас все очки, набранные Кареном, пойдут ему в плюс. Первым соперником Хачанова в нынешнем розыгрыше будет обладатель уайлд-кард Нишеш Басаваредди из США — участник прошлогоднего Итогового чемпионата U21 в Джидде. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Уго Дельен — Камиль Майхшак.

🎾 4:00*: Алисия Паркс (США) – Мирра Андреева (Россия, 5), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра до российского дерби с Анастасией Потаповой?

Лидер российского рейтинга Мирра Андреева после травмы и пропуска «тысячника» в Цинциннати приняла участие в миксте, а теперь проведёт первый матч в одиночке. Её соперницей стала 24-летняя Алисия Паркс, которая только что дошла до полуфинала Монтеррея, где уступила будущей чемпионке Диане Шнайдер. Мирра и Алисия раньше друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с Анастасией Потаповой.