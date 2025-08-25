В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и семь россиян.

Самсонова и Павлюченкова рвутся во второй круг US Open! Ещё сыграют Мирра и Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на US Open. В Нью-Йорке будет проведено 48 матчей – по 24 у мужчин и у женщин. На кортах появятся и семь россиян – Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова (17), Анна Калинская (29), Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублёв (15). Из представителей топ-10 посева первые встречи проведут также Карлос Алькарас (2), Джек Дрейпер (5), Мэдисон Киз (6) и Елена Рыбакина (9). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.