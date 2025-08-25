Скидки
2000 ₽
US Open 2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Самсонова, Хачанов, Рублёв, Рахимова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Самсонова и Павлюченкова рвутся во второй круг US Open! Ещё сыграют Мирра и Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2025, онлайн-трансляция 25 августа
Комментарии
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и семь россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на US Open. В Нью-Йорке будет проведено 48 матчей – по 24 у мужчин и у женщин. На кортах появятся и семь россиян – Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова (17), Анна Калинская (29), Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублёв (15). Из представителей топ-10 посева первые встречи проведут также Карлос Алькарас (2), Джек Дрейпер (5), Мэдисон Киз (6) и Елена Рыбакина (9). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
3
         
Даяна Ястремская
31
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
4
         
Юань Юэ
100
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Клерви Нгуну
США
Клерви Нгуну
К. Нгуну
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Джульета Пареджа
США
Джульета Пареджа
Д. Пареджа
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 23:00 МСК
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 00:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 03:30 МСК
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:00 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Самсонова начинает матч Павлюченкова начинает матч Опрос: кто чемпионка? Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Анастасия Павлюченкова уже в 3-м гейме заработала первый брейк-пойнт и тут же его реализовала. Россиянка повела с брейком2:1.

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

Фото: Hector Vivas/Getty Images

18:17 Даниил Сальников

Решительно начала матч Юань Юэ с Людмилой Самсоновой. Во 2-м гейме китаянка добилась брейка и сформировала небольшой отрыв — 2:0.

Юань Юэ

Юань Юэ

Фото: Скриншот трансляции

18:07 Даниил Сальников

Самсонова начинает матч

Также прямо сейчас свой первый матч на US Open — 2025 на корте №12 начинают Людмила Самсонова и Юань Юэ. Первой подаёт китаянка. За ходом поединка можно следить в нашем онлайн-табло.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
4
         
Юань Юэ
100
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
18:06 Даниил Сальников

Павлюченкова начинает матч

Уже вышли на корт Анастасия Павлюченкова и Даяна Ястремская. Первой подаёт украинка. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
3
         
Даяна Ястремская
31
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
18:01 Даниил Сальников

Накануне старта US Open пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова официально была принята в Международный зал славы тенниса. О том, как проходило торжественное событие, читайте в нашем специальном материале.

17:57 Даниил Сальников

Первым запуском в понедельник на корт US Open выходит Людмила Самсонова, которая сразится с китаянкой Юань Юэ за выход во 2-й круг.

17:49 Даниил Сальников

Совсем скоро на корт выйдет Анастасия Павлюченкова, чтобы сразиться с украинкой Даяной Ястремской за выход во 2-й круг US Open.

17:43 Даниил Сальников

Россиянин Даниил Медведев в первом круге US Open уступил французу Бенжамену Бонзи3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6. Всё могло закончиться для Даниила немного раньше. В третьем сете он проигрывал — 3:6, 5:7, 4:5, когда Бонзи подавал на матч. А потом случился скандал. Что же произошло?

17:38 Даниил Сальников

Много матчей состоялись этой ночью на US Open — 2025, и в них приняли участие сразу трое россиян: Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Даниил Медведев. О том, как драматично складывался поединок Медведева, читайте в нашем материале.

17:33 Даниил Сальников

В воскресенье, 24 августа, в Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США, четвёртый и последний турнир «Большого шлема» в сезоне. В первый день турнира выступали сёстры Кудерметовы. Как сложились матчи для Вероники и Полины, читайте в нашем материале.

17:28 Даниил Сальников

О том, как развивались события в стартовый игровой день на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве.

17:18 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпионка?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой US Open в женском одиночном разряде.

17:07 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня продолжится первый круг на знаменитом US Open. В одиночных сетках значилось 17 россиян — 4 мужчины и 13 женщин. Но уже в первый день трое из них проиграли. А в понедельник впервые на корты выйдут ещё семеро россиян. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

