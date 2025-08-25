Калинская и ещё три россиянки — во втором круге US Open: Анна повесила «баранку»

В понедельник, 25 августа, на Открытом чемпионате США продолжились матчи первого круга в обоих одиночных разрядах. Четыре игры с участием россиянок прошли первым и вторым запусками, и наибольший интерес представляла встреча финалистки «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасии Павлюченковой, занимающей 45-е место в рейтинге WTA, и полуфиналистки Australian Open — 2024 Даяны Ястремской, имевшей 30-й номер посева.

Павлюченкова на US Open однажды дошла до четвертьфинала — было это ещё в 2011 году. А её украинская соперница ни разу здесь не проходила дальше третьего круга. В личных встречах перевес также был на стороне россиянки — правда, минимальный. В сезоне-2019 теннисистки встретились на корте в Осаке, и Анастасия победила со счётом 6:3, 6:1. В этот раз она добилась волевой победы.

В первом сете нельзя было отдать кому-то преимущество — даже с учётом того, что Павлюченкова в третьем гейме добилась брейка. За исключением этого, Ястремская срывов не допускала. А россиянка в восьмом гейме оказала ей ответную любезность: серия ошибок — и счёт сравнялся (4:4).

Казалось, партия закончится тай-брейком, но Павлюченковой пришлось ещё побороться за него. Анастасия чуть было не отдала 12-й гейм, начатый ею с 30:0, получила предупреждение за затяжку времени перед подачей, подарила Ястремской сетбол, однако та им не воспользовалась. А вот на тай-брейке украинка сделала на один мини-брейк больше (Павлюченкова ещё в начале 13-го гейма допустила двойную ошибку) и реализовала тройной сетбол — 7:6 (7:5) за 58 минут.

Анастасия Павлюченкова Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Второй сет также проходил в равной борьбе (Ястремская больше и успешнее атаковала, но и неточностей в её исполнении тоже было больше; Даяна собирала эйсы, однако и двойные ошибки случались) — с единственным брейк-пойнтом, который во втором гейме упустила Павлюченкова. В середине партии Анастасии понадобился медицинский перерыв — слишком уж жарко в Нью-Йорке сейчас.

В концовке Павлюченкова сама ушла с брейк-пойнта, и в итоге пришлось играть второй в матче тай-брейк. Ястремская дважды выходила вперёд с мини-брейком, однако россиянка отыгрывалась, а в концовке заполучила сетбол, воспользовавшись ошибкой украинки, и сразу же реализовала его — 7:6 (7:5) за 1 час 1 минуту.

Даяна Ястремская Фото: Maddie Meyer/Getty Images

В третьей партии Павлюченкова воспользовалась тем, что у Ястремской окончательно пропала подача: всего 39% попадания первой и целых пять двойных ошибок. Украинка провалила пятый гейм, и россиянке хватило этого единственного брейка. В 10-м гейме Анастасия подала на матч — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4 за 2 часа 40 минут.

Так Павлюченкова прервала серию из трёх поражений — она проигрывала в Монреале, Цинциннати и Монтеррее. Во втором круге US Open Анастасия сразится с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко, бывшей первой, а ныне 132-й ракеткой мира.

Людмила Самсонова (17), которая на Уимблдоне-2025 впервые в карьере пробилась в четвертьфинал мэйджора, вышла на корт с Юань Юэ, замыкающей первую сотню рейтинга. На «Шлемах» китаянка может похвастаться разве что выходом в третий круг US Open — 2022, а все остальные её попытки на ТБШ неизменно заканчивались поражением в первом круге. Самсонова же год назад вышла в 1/8 финала американского «Шлема».

Россиянка неудачно начала матч, и это предопределило исход первой партии. Людмила быстро отдала первые три гейма, один из которых — на подаче. Отыграть брейк она не смогла, хотя возможности для этого имелись. В пятом гейме, когда счёт был 3:1 в пользу китаянки, Людмила заработала три брейк-пойнта, но ни одного из них не использовала. А в восьмом гейме Самсонова под ноль отдала подачу — 6:2 в пользу Юань Юэ за 34 минуты.

Юань Юэ Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторую партию Самсонова провела не в пример лучше. Это, правда, не касается первой подачи, процент попадания которой упал до 48%. В остальном же россиянка, начавшая сет с брейка под ноль, превосходила соперницу. Китаянка всё время уступала в счёте и так и не догнала Людмилу, которая после второго брейка, в седьмом гейме, подавала на сет. С первой попытки она потерпела неудачу, зато в 10-м гейме спокойно закрыла партию — 6:4 за 51 минуту. Самсоновой в этом сете насчитали 15 активно выигранных очков, а Юань Юэ — всего три.

Людмила Самсонова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В решающем сете обе теннисистки заставили понервничать своих болельщиков, да и друг друга тоже. До 4:4 они дошли, упустив по два брейк-пойнта. В девятом гейме Самсонова забрала подачу соперницы, а затем сама ушла с брейк-пойнта и использовала первый матчбол — 2:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 25 минут. К третьей партии Людмила более-менее починила подачу (67% попадания первой и пять эйсов при одной двойной ошибке).

Во втором раунде Самсонова сразится с австралийкой Присциллой Хон (Q), 126-й ракеткой мира.

Анна Калинская (29) играла с 19-летней Клерви Нгуну — 178-й ракетке мира из США организаторы предоставили уайлд-кард. Нгуну дебютировала на ТБШ два года назад, но тогда ей не удалось пройти первый круг US Open. А Калинская, чьим лучшим результатом на «Шлемах» является выход в четвертьфинал AO-2024, в минувшем сезоне впервые дошла до третьего круга в Нью-Йорке.

В первом сете Калинская повесила «баранку» малоопытной сопернице. Трудности у Анны были разве что во втором гейме, но и тогда она отыграла все три брейк-пойнта. В остальном всё было спокойно, и Анна с отличным процентом попадания первой подачи (81%) выиграла партию — 6:0 за 27 минут.

Второй сет проходил в равной борьбе — неожиданно, если учесть то, что происходило в стартовой партии. В середине сета соперницы обменялись брейками, а в его конце Калинская, которая была в шаге от тай-брейка, упустила подачу, и Нгуну перевела матч в третью партию — 7:5 за 45 минут.

В середине третьего сета после брейка под ноль в исполнении Калинской подумалось, что теперь её ничто не остановит на пути к победе. Однако Нгуну собралась и нашла в себе силы на обратный брейк — 4:4. Американские болельщики надеялись, что их любимица подарит сенсацию, но этого не произошло. В девятом гейме Клерви допустила двойную ошибку на брейк-пойнте, после чего Калинская подала на матч — 6:0, 5:7, 6:4 за 2 часа 4 минуты.

Во втором круге Калинская сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана, 55-й ракеткой мира.

65-й номер рейтинга WTA Камилла Рахимова провела матч с бывшей четвёртой ракеткой мира Каролин Гарсией (WC), ранее объявившей, что этот сезон станет для ней последним. Гарсия, которая сейчас идёт 174-й в мировой классификации, три года назад дошла до полуфинала US Open. Рахимова, дебютировавшая на турнире в сезоне-2021, добралась тогда до третьего раунда, а потом трижды подряд выбывала после первого же матча.

В личных встречах перевес был на стороне француженки — 2-0. Теннисистки дважды играли друг с другом в 2022 году, и одна из встреч пришлась как раз на US Open. Тот матч первого круга Камилла проиграла со счётом 2:6, 4:6. Сегодня россиянка взяла реванш.

В начале матча обе теннисистки удерживали подачу без брейк-пойнтов. Затем у них начались трудности, и если Рахимова отыгрывала брейк-пойнты, то Гарсия не смогла этого сделать. В шестом гейме россиянка воспользовалась первым же шансом сделать брейк. Подавая на сет, Камилла не реализовала двойной сетбол. Но уже в следующем гейме приняла на партию — 6:4 за 48 минут.

Во второй партии ход игры диктовала уже Гарсия. Француженке здорово помог брейк, который она сделала в самом начале сета. Каролин подавала значительно лучше, чем в стартовом сете, и в 10-м гейме закончила партию (а перед этим у неё ещё и сетбол на приёме был) — 6:4 за 44 минуты.

В решающем сете Рахимова всё же не упустила своего. Россиянка повела 3:0 с брейком, а потом ещё трижды уходила с брейк-пойнтов, в том числе и во время подачи на матч. Сохранив преимущество, в девятом гейме Камилла закончила встречу — 6:4, 4:6, 6:3 за 2 часа 17 минут. Но с подачей ей нужно что-то делать: сегодня было 58% попадания первой и 11 двойных ошибок.

Во втором раунде Рахимова проведёт матч с победительницей противостояния Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина (9) также выиграла свой матч с 335-й ракеткой мира Джульетой Пареджей (WC). Казахстанская теннисистка победила на классе — за всю игру у её соперницы не было ни одного брейк-пойнта. Елена с «баранкой» во второй партии одержала быструю (1 час 4 минуты) победу со счётом 6:3, 6:0 и вышла во второй круг, где сыграет с 18-летней чешкой Терезой Валентовой, располагающейся в конце первой сотни.

«Очень рада победе. Она очень молода, и я думаю, что для своего возраста она играла очень хорошо. Отличная техника. Я думаю, у неё большое будущее. Я просто счастлива, что сегодня удалась подача. Первый матч никогда не бывает лёгким. В целом мы довольны победой. Большое вам спасибо за то, что пришли и поддержали», — сказала Рыбакина после матча.

Из других результатов, завершившихся к моменту публикации материала, выделим сенсационное поражение чемпионки AO-2025 Мэдисон Киз. Американка допустила 89 невынужденных ошибок и проиграла 82-й ракетке мира Ренате Сарасуа — 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5 в пользу мексиканки.

А двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова в матче, который оказался для неё последнем в карьере, взяла всего один гейм в противостоянии с Диан Парри — 6:1, 6:0 в пользу француженки.

«Спасибо вам, ребята, что пришли. Я надеялась, что сегодня у меня получится выступление получше. Очень тяжело осознать, что состоялось моё последнее выступление. Эмоционально невероятно трудно. Спасибо Нью-Йорку за потрясающий турнир. Я счастлива, что мой последний танец произошёл здесь. Спасибо моему мужу и тренеру. Спасибо моему агенту. Моя семья осталась дома, мои родители. Они многим пожертвовали ради меня в самом начале. Большое спасибо моим наставникам. Это было долгое и удивительное путешествие. Большое спасибо», — сказала Квитова после матча.

Напомним, что в первый игровой день во второй круг (то есть в 1/32 финала) из наших пробились Полина Кудерметова, Анастасия Потапова и Анна Блинкова. Теперь к ним присоединились Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Камилла Рахимова. А ранним утром 26 августа мск свой матч проведёт Мирра Андреева.

US Open завершится 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».