Лёгкий старт для российского трио! Мирра, Рублёв и Хачанов — во втором круге US Open

Второй насыщенный игровой день завершился на US Open. В ночь на вторник, 25 августа, свои стартовые матчи в Нью-Йорке провели Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Мирра Андреева.

Прежде остальных сыграл Карен Хачанов (№9). Ему на старте американского «Шлема» в соперники достался хозяин кортов Нишеш Басаваредди (№104). Ранее парни не пересекались друг с другом.

В карьере Хачанов лишь шесть раз уступил на мэйджоре соперникам, стоящим ниже топ-50. Правда, четыре из этих поражений пришлись на US Open. Но перед новой попыткой Карена покорить американский «Шлем» волноваться было не о чем: россиянин здорово провёл предваряющую US Open серию турниров и вернулся в топ-10.

Один момент, из-за которого был повод переживать, – в какой физической форме Хачанов подошёл к этим соревнованиям. Всё же мы помним, что в Цинциннати Карен не смог доиграть матч четвёртого круга против Александра Зверева из-за болей в спине.

Но волнение за Хачанова ушло: в стартовом матче он чувствовал себя вполне конкурентоспособно. Пожалуй, самым сложным сетом из всех, что этой ночью провели россияне, стала первая партия в матче Карена. Да, он сделал ранний брейк и следом быстро забрал свою подачу, но уже к шестому гейму Басаваредди словил невероятный кураж, догнал буквально всё, что отправил ему соперник, и совершил обратный брейк.

Случались эпизоды, в которых Хачанов вёл розыгрыш, добирался до сетки и ошибался на завершающем ударе. Они же настигли Карена на тай-брейке при счёте 5:5. Пара неточностей – и сет ушёл Басаваредди (7:6 (7:5)).

Нишеш Басаваредди Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На этом расцвет игры американца подошёл к концу. Во второй партии Нишеш старался быть активным, часто ходил вперёд, но регулярно оступался и отправлял мячи по аутам. Этот сет Хачанов провёл с единственным брейком, сделанным в восьмом гейме, и 21 активно выигранным мячом против всего трёх у Басаваредди.

При этом у американца ещё оставались силы и энтузиазм, чтобы продолжать гнуть свою линию в третьей партии. И удалось Нишешу немного потрепать нервы своему сопернику, как и на старте матча, зацепиться за брейк, а ещё продолжить играть через активные решения и комбинации. Хорошо, что у Карена запаса прочности и спокойствия было предостаточно. При счёте 6:5, 40-0 россиянин завершил партию подачей навылет – и исход этого матча сразу стал понятен.

В четвёртом сете Хачанов позволил Басаваредди взять лишь одну, самую первую подачу. После этого Карен выиграл шесть геймов подряд и завершил поединок с итоговым счётом 6:7, 6:3, 7:5, 6:1. А ещё он одержал 71-ю победу на «Шлеме» в карьере и вышел во второй круг на Камиля Майхшака.

За 71-ю победу на мэйджоре этой ночью должен был побороться и Андрей Рублёв (№15). На пути у него встал молодой хорват Дино Прижмич (№124). Парни пересеклись на корте впервые. А 20-летний юноша прорвался в основу US Open через квалификацию.

Рублёв хорошо провёл время перед стартом основной сетки Открытого чемпионата США. Сперва он сыграл в миксте с Каролиной Муховой, а затем поучаствовал в медиаактивностях турнира. Вот, например, снялся в очень милом ролике:

На старте US Open Рублёв был как никогда стабилен. Даже сложно выделить какие-то пиковые точки по ходу его матча с Прижмичем. Дино в большинстве случаев не мог придумать ничего креативнее, чем держать мяч на задней линии. А эта идея против мощного форхенда и взвинченного темпа Андрея ещё на этапе задумки провальна.

Рублёв радовал: шёл к сетке, простреливал справа, был сфокусирован на игре. В самом начале стартового сета он сделал брейк и пронёс его до конца – 6:4. Во второй партии Андрей забрал подачу хорвата в третьем гейме и преимущества уже не отдал – 6:4. Хотя, стоит признаться, было у Прижмича целых три брейк-пойнта при счёте 5:4 на подаче россиянина – помогла Дино в этом удачная оборонительная игра. Но все очки Андреем были отыграны, а сет спасён.

Впрочем, в третьей партии всё прошло ровно по тому же сценарию, что и в первой – ноль возможностей у Прижмича перехватить лидерство, ранний брейк Рублёва и счёт 6:4. Для Андрея эта победа стала 25-й на US Open и 71-й на турнирах «Большого шлема». Следующий его соперник – обладатель уайлд-кард Тристан Бойер.

Заключительным матчем этого насыщенного игрового дня стал поединок Мирры Андреевой (№5) и Алисии Паркс (№56). Американка перед стартом домашнего «Шлема» провела удачный для себя турнир в Монтеррее. На мексиканском «пятисотнике» Алисия дошла по полуфинала, выбив на пути первую сеяную Эмму Наварро. И казалось, что Паркс на старте US Open сможет в такой форме навязать борьбу Андреевой — учитывая ещё то, что Мирра после Уимблдона провела лишь один матч в Монреале, в котором потерпела поражение от Маккартни Кесслер и повредила ногу.

Но в Нью-Йорке у Паркс всё пошло совсем не так, как она сама от себя ожидала. Первый сет прошёл вообще без шансов – 0:6. Во втором Алисия смогла зацепиться за один гейм – 1:6. Но за эти 55 минут, проведённые на площадке, американка проиграла россиянке по всем статьям. Не работал козырь – подача. Не получалось находить лазейки хотя бы для контратак. Всё валилось из рук.

В итоге Паркс допустила почти в шесть раз больше невынужденных ошибок, чем Андреева: 28 против пяти. Мирра же уверенно шагнула во второй круг, где её уже ожидает Анастасия Потапова.

И немного о результатах других топ-сеяных игроков. Елена Рыбакина (№10) начала путь в Нью-Йорке матчем с самой молодой участницей турнира и обладательницей уайлд-кард Джульетой Пареджей. Этот поединок прошёл без сенсаций и с заметной разницей в классе теннисисток – 6:3, 6:0. Хотя важно сказать, что пока Елена далека от чистой игры и убедительной формы. Дальше она сыграет с другой молодой соперницей – Терезой Валентовой.

И про Карлоса Алькараса (№2). Он на старте Открытого чемпионата США обыграл Райлли Опелку (№67). Цифры перед матчем говорили, что американец может доставить испанцу проблемы своей подачей. Так случилось в первом сете, когда Райлли отыграл семь из восьми брейк-пойнтов Карлоса. Больше подобных подвигов в игре Опелки этой ночью не было.

Карлос Алькарас на US Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В итоге Алькарас взял верх со счётом 6:4, 7:5, 6:4 и вышел во второй круг на Маттиа Беллуччи. А самым ярким хайлайтом матча стала новая причёска Карлоса. Кажется, у нас появляются вопросы к его легендарному барберу.

За всеми событиями US Open не забывайте следить на «Чемпионате»!