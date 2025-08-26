Анна и американка Даниэль Коллинз наиболее активно в туре продвигают любовь к домашним животным. Присоединится ли к ним Мирра Андреева?

Калинская со своей собакой произвела фурор на US Open. Перед ними не устоял даже Алькарас

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге US Open победила американку Клерви Нгуну (6:0, 5:7, 6:4). После лёгкого первого сета Анна столкнулась с трудностями, но проявила характер и прошла дальше.

Не последнюю роль в успехах Калинской сыграло присутствие на трибунах её собаки. Такса по имени Белла ранее покорила сердца фанатов во время «пятисотника» в Вашингтоне, а теперь делает это на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.

Пресс-служба US Open ещё перед стартом матчей одиночного разряда представила публике собаку Калинской. Фото таксы появлялось на больших экранах Нью-Йорка с надписью «Белла — самая лучшая девочка».

«Вы сделали мой день», — написала Анна в ответ в соцсетях.

US Open представил собаку Анны Калинской на большом экране Фото: Страница Анны Калинской в соцсетях

По ходу турнира Калинская не собиралась скрывать Беллу от публики. Анна даже заключила рекламный контракт с компанией по доставке еды, которую интересует продвижение своего бренда при помощи собаки российской теннисистки.

«Ничто не делает Беллу счастливее, чем угощения. И ничто не делает меня счастливее, чем осознание того, что её угощения находятся на расстоянии всего одного магазина DoorDash от вас», — отметила Калинская в соцсетях.

Анна Калинская и её собака получили спонсорский контракт на US Open Фото: Из личного архива Анны Калинской

Собака Калинской привлекает внимание других звёзд тенниса. В их число вошёл вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Испанец заметил Анну на корте и тепло поприветствовал её, а затем попросил погладить Беллу. Такса определённо понравилась Карлосу.

Карлос Алькарас в восторге от собаки Анны Калинской Фото: Кадр из видео

Возможно, Алькарас теперь тоже заведёт себе питомца и будет ездить с ним на турниры? Подобные моменты красят теннис и добавляют виду спорта элемент трогательности. Калинская и её такса уже стали довольно известными в медиа, но у россиянки ещё есть шпиц Коби.

Американка Даниэль Коллинз – единственная представительница WTA-тура, которая может сравниться с Анной в плане любви к домашним животным. В прошлом году Коллинз покорила публику на «пятисотнике» в Чарльстоне. Даниэль взяла титул, когда на трибунах её поддерживал не только возлюбленный Брайан Кипп, но и лабрадудль по имени Куинси, который регулярно ездит с ней на другие турниры.

Даниэль Коллинз с парнем и собакой после победы на турнире в Чарльстоне Фото: Elsa/Getty Images

В марте 2025 года Коллинз сообщила трогательную историю о том, как забрала домой пса, которого нашла на улице в Майами. Животное сбила машина.

«Краша выписали из больницы после пяти дней кислородной поддержки. Его дыхание восстановилось, раны заживают, и он наслаждается всей любовью, которую получает. Он любопытный, ласковый и благодарен за второй шанс на жизнь. Было невероятно больно видеть, как пёс так страдает после того, как его сбила машина и никто не остановился возле него. Я благодарна, что оказалась там и смогла оказать ему необходимую помощь. Я официально забрала его себе домой», — написала Коллинз в соцсетях.

Даниэль Коллинз помогла раненой собаке на улице и забрала её себе Фото: Из личного архива Даниэль Коллинз

Прямо сейчас на US Open Коллинз тоже продвигает любовь к собакам. В соцсетях она опубликовала фото с соотечественницей Питон Стирнс, где обе теннисистки держат в руках домашних питомцев.

«Попытка сделать хорошее фото со своими собаками это…» — написала Коллинз, добавив смеющийся эмодзи.

Даниэль Коллинз и Питон Стирнс со своими собаками на US Open Фото: Из личного архива Даниэль Коллинз

Возможно, Коллинз сделает подобное фото с Анной Калинской по ходу турнира. Всё-таки они самые активные теннисистки по степени демонстрации своей привязанности к собакам.

В будущем компанию им теоретически может составить 18-летняя россиянка Мирра Андреева. Занимающая пятое место в рейтинге WTA Мирра уже давно добилась результата, при котором родители обещали купить ей питомца. Андреева очень хотела лабрадудля. Не исключено, что совсем скоро она со своей собакой тоже будет очаровывать публику на различных турнирах.