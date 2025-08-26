Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open — 2025: расписание вторника 26 августа, Шнайдер, Сафиуллин, Александрова, live-трансляции, сетки, соперники, где смотреть

4 топ-матча вторника в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Александрова на US Open
Даниил Сальников
4 топ-матча в теннисе 26 августа
Аудио-версия:
За кем следить 26 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 26 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 21:30*: Екатерина Александрова (Россия, 13) – Анастасия Севастова (Латвия, SR), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 21:30 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Севастова
233
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

Интрига: каким получится старт Александровой на US Open?

Екатерина Александрова неплохо провела серию турниров на американском харде, дойдя в концовке до финала в Монтеррее. Теперь после перелёта из Мексики в США она начнёт выступления на US Open матчем с Анастасией Севастовой из Латвии. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Кэролайн Доулхайд — Ван Синьюй.

После финала Монтеррея Екатерина впервые стала 12-й ракеткой мира:
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге
Шнайдер с новым тренером взяла первый титул с ноября! А Александрова поднялась в рейтинге

🎾 21:30*: Лаура Зигемунд (Германия) – Диана Шнайдер (Россия, 20), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 21:30 МСК
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: продолжит ли Шнайдер победную серию?

Диана Шнайдер впервые с прошлого года добралась до финала и завоевала титул. Это произошло в Монтеррее, и в Нью-Йорк россиянка приехала с серией побед из четырёх матчей. Теперь Диана начинает ТБШ матчем с опытной Лаурой Зигемунд. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была немка — в квалификации Майами-2023 и в квалификации Чжэнчжоу-2023. Победительница нового матча далее сразится с лучшей в матче Анастасия Захарова — Элина Аванесян.

Диана подошла к ТБШ с титулом в Монтеррее:
Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках US Open — 2025
Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках US Open — 2025

🎾 23:00*: Гаэль Монфис (Франция) – Роман Сафиуллин (Россия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 23:00 МСК
Гаэль Монфис
49
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
94
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: как сыграет Сафиуллин с французским ветераном?

Роман Сафиуллин в этом сезоне выступает не очень успешно, он уже откатился к концу первой сотни рейтинга и теперь последним из российских мужчин начинает борьбу на US Open — 2025. В соперники по первому кругу ему достался 38-летний француз Гаэль Монфис. Теннисисты ранее друг с другом на корте не пересекались, а будущий победитель сразится во втором круге с лучшими в паре Билли Харрис — Феликс Оже-Альяссим.

Роман пытается вернуться на былой уровень:
Павлюченкова отыграла 6 матчболов на старте Истбурна! А Сафиуллин победил впервые с марта
Павлюченкова отыграла 6 матчболов на старте Истбурна! А Сафиуллин победил впервые с марта

🎾 23:30*: Анастасия Захарова (Россия) – Элина Аванесян (Армения), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 23:30 МСК
Анастасия Захарова
90
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
103
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Интрига: как проведёт Захарова дебютный матч на US Open?

23-летняя Анастасия Захарова пытается закрепиться в сотне рейтинга и уже попадает в основу ТБШ без квалификации. На US Open её ждёт дебютный матч с Элиной Аванесян. Девушки ранее уже играли, но довольно давно — на турнире W15 в Чимкенте сильнее оказалась Захарова. Победительница нового матча далее сразится с лучшей в паре Лаура Зигемунд — Диана Шнайдер.

В карьере Анастасии уже был победный матч на ТБШ:
Вот так дебют! Захарова в первом матче на Уимблдоне сенсационно победила чемпионку ТБШ
Вот так дебют! Захарова в первом матче на Уимблдоне сенсационно победила чемпионку ТБШ
