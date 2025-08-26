За кем следить 26 августа на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

4 топ-матча вторника в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Александрова на US Open

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 21:30*: Екатерина Александрова (Россия, 13) – Анастасия Севастова (Латвия, SR), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Александровой на US Open?

Екатерина Александрова неплохо провела серию турниров на американском харде, дойдя в концовке до финала в Монтеррее. Теперь после перелёта из Мексики в США она начнёт выступления на US Open матчем с Анастасией Севастовой из Латвии. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Кэролайн Доулхайд — Ван Синьюй.

🎾 21:30*: Лаура Зигемунд (Германия) – Диана Шнайдер (Россия, 20), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Шнайдер победную серию?

Диана Шнайдер впервые с прошлого года добралась до финала и завоевала титул. Это произошло в Монтеррее, и в Нью-Йорк россиянка приехала с серией побед из четырёх матчей. Теперь Диана начинает ТБШ матчем с опытной Лаурой Зигемунд. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была немка — в квалификации Майами-2023 и в квалификации Чжэнчжоу-2023. Победительница нового матча далее сразится с лучшей в матче Анастасия Захарова — Элина Аванесян.

🎾 23:00*: Гаэль Монфис (Франция) – Роман Сафиуллин (Россия), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Сафиуллин с французским ветераном?

Роман Сафиуллин в этом сезоне выступает не очень успешно, он уже откатился к концу первой сотни рейтинга и теперь последним из российских мужчин начинает борьбу на US Open — 2025. В соперники по первому кругу ему достался 38-летний француз Гаэль Монфис. Теннисисты ранее друг с другом на корте не пересекались, а будущий победитель сразится во втором круге с лучшими в паре Билли Харрис — Феликс Оже-Альяссим.

🎾 23:30*: Анастасия Захарова (Россия) – Элина Аванесян (Армения), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Захарова дебютный матч на US Open?

23-летняя Анастасия Захарова пытается закрепиться в сотне рейтинга и уже попадает в основу ТБШ без квалификации. На US Open её ждёт дебютный матч с Элиной Аванесян. Девушки ранее уже играли, но довольно давно — на турнире W15 в Чимкенте сильнее оказалась Захарова. Победительница нового матча далее сразится с лучшей в паре Лаура Зигемунд — Диана Шнайдер.