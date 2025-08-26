Три фиаско подряд! Медведев перестал добивать соперников в 5-м сете — чего ему не хватает?

Даниил не в первый раз отыгрывается с 0:2 по партиям, но в итоге уступает. А ведь ещё на АО-2024 он взял несколько пятисетовиков.

Даниил Медведев продолжает идти по сезону так, что впору хвататься за голову. Россиянин закончил прошлый год пятой ракеткой мира, был в финалах Australian Open и «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в полуфиналах Уимблдона и «Мастерса» в Майами, в четвертьфинале US Open. В 2025-м даже о четвертьфинале «Шлема» Медведеву пришлось только мечтать. При этом на некоторых других турнирах хорошие выступления были – полуфинал в том же Индиан-Уэллсе, четвертьфинал мадридского «Мастерса», финал «пятисотника» в Галле.

Однако каждый раз, когда кажется, что Даниил нащупал какую-то почву под ногами и готов оттолкнуться ото дна, обманчивое дно оборачивается зыбучими песками и затягивает Медведева ещё глубже. Последний момент подобного позитива был по ходу июльского турнира в Вашингтоне, где Даниил провёл четыре с половиной отличных сета подряд (начиная с середины второй партии с Райлли Опелкой), но после 6:1 в первом сете с Корентеном Муте проиграл ему 4:6, 4:6. Это стало началом печального отрезка из четырёх поражений в пяти матчах.

На US Open Медведев второй раз подряд попал на Бенжамена Бонзи в первом круге «Шлема» – и второй раз подряд проиграл французу. На Уимблдоне всё закончилось в четырёх партиях с двумя взятыми Бонзи тай-брейками, а в Нью-Йорке Даниил ушёл с 0:2 по сетам и матчбола, но не смог дожать соперника в решающей партии после «баранки» в четвёртом сете, при этом дважды ведя с брейком и упустив седьмой гейм с 40:0. Был ещё и скандал в концовке третьей партии, на матч-пойнте Бенжамена, однако про это уже сказано достаточно.

Печальная тенденция в том, что Медведев в третий раз за сезон проигрывает пятисетовик на «Шлеме» с одним и тем же сценарием. Россиянин уступает первую и вторую партии, после этого включается, героически приближается к тому, чтобы вытащить себя из болота за волосы, но в итоге оступается и всё-таки проигрывает. На Australian Open Даниил после победы в первом круге над Касидитом Самреем (тоже в пяти сетах – там Медведев взял первую, четвёртую и решающую партии) не справился с Лёнером Тьеном. Американец выиграл два сета, на тай-брейке третьего у него был один матчбол. Россиянин, казалось, преодолел кризисный момент, взял четвёртую партию со счётом 6:1, однако не смог подать на матч при 6:5 и уступил на решающем тай-брейке.

На «Ролан Гаррос» с Кэмероном Норри тоже была драма – 0:2 по сетам превратились в 2:2, в пятой партии Медведев вёл 5:3, а в итоге проиграл 5:7, даже не добравшись до матчболов. И вот теперь третий раз за сезон с Даниилом произошло практически то же самое – разве что в решающей партии он был чуть-чуть дальше от победы, чем в тех поединках. Как говорится, один раз – случайность, два – совпадение, а три – закономерность.

Даниил Медведев Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

Безусловно, это лишь часть проблем Медведева. Даниил зачастую выглядит бледной тенью себя прежнего на корте – в плане и подачи, и остроты ударов, и даже затяжных обменов на задней линии. Фирменные обводящие, форхенды со, строго говоря, не очень правильной техникой, при этом вопреки теннисным законам попадающие в корт, да ещё и по недосягаемым для соперников траекториям, эйсы в нужный момент – всё это проявляется лишь изредка, а в большинстве матчей куда-то исчезает. Поскольку порой Медведеву всё-таки удаётся это показывать, понятно, что в целом он по-прежнему способен использовать свой лучший арсенал – вот только слишком уж часто он Даниила подводит.

Из таких поражений «на флажке» напрашивается и вывод о психологических проблемах Медведева – возможно, это недостаток уверенности в своих силах или что-то ещё. Нервная реакция Даниила на раздражители и на проигрыши свидетельствует о том же самом. При этом каких-то явных нетеннисных причин так нервничать у Медведева вроде бы нет. В семейной жизни всё хорошо, по финансам, безусловно, тоже. Так что, вероятно, это реакция именно на сами поражения – но всё равно из этого вполне может получиться своеобразный замкнутый круг.

Напоследок вспомним, как Даниил в целом играл пятисетовики в своей карьере. Россиянин долго не мог преодолеть этот рубеж, раз за разом уступая в решающей партии «Шлемов». С Уимблдона-2017 до Australian Open – 2020 он потерпел шесть таких поражений, включая проигрыш Рафаэлю Надалю в финале US Open – 2019. В 2021 году в Мельбурне Даниил наконец-то сломал проклятье пятых сетов, повесив в нём Филипу Краиновичу «баранку». Следом Медведев ещё два матча за три «Шлема» с 0:2 по партиям вытащил – у Марина Чилича на Уимблдоне-2021 и у Феликса Оже-Альяссима на Australian Open – 2022. Правда, на том же турнире случилось главное фиаско Даниила на мэйджорах, когда он вёл 2:0 по сетам в финале у Рафаэля Надаля и по развитию игры должен был «закрывать» испанца в трёх партиях, а вместо этого потерпел поражение. И, конечно, был ещё эпичный путь к финалу АО-2024 с тремя выигранными пятисетовиками, в том числе с двумя победами с 0:2 по партиям. В титульном матче Медведев проиграл Яннику Синнеру, поведя 2:0 по сетам, но там россиянину в первую очередь не хватило физических сил – слишком изматывающий турнир он провёл.

Пятисетовики Даниила Медведева

Как видите, середина этой статистики у Медведева более чем хорошая. Первые шесть поражений можно списать отчасти на неопытность, отчасти на уровень последних соперников (Надаль и Вавринка). Дальше был отрезок с девятью выигранными пятисетовиками из 13, а вот в этом году творится что-то непонятное – как и в карьере Даниила в целом. Наверное, такие неудачи в решающих партиях можно считать логично вытекающими из общего фона поражений в нынешнем сезоне. А что думаете вы?

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.