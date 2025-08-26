«Это просто ужасно. Кошмар». Алькарас шокировал всех своей новой стрижкой на US Open

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в первом круге US Open победил американца Райлли Опелку (6:4, 7:5, 6:4) и вышел на итальянца Маттию Беллуччи в следующем круге. Алькарас никогда не проигрывал на старте турниров «Большого шлема» – его баланс составляет 19-0. До него только Бьорн Борг и Рафаэль Надаль выдавали аналогичную серию в начале карьеры.

Карлос умудрился сделать так, что теннисные аспекты его успеха отошли на второй план. Всё дело в том, что испанец прямо перед матчем с Опелкой постригся налысо, хотя ещё совсем недавно на его голове наблюдалась привычная растительность.

Кардинальная смена имиджа перед крупным спортивным турниром – редкое явление, особенно для суеверных теннисистов. Карлос изрядно удивил многих коллег. Американец Фрэнсис Тиафо не стеснялся в выражениях, критикуя новый образ Алькараса.

«Это просто ужасно. Кошмар. Но он мой друг. Я на него посмотрел и говорю: «Наверное, ты теперь аэродинамичный». Его тренер Хуан-Карлос Ферреро смеялся. Говорил: «Да, он ещё быстрее, чем был раньше». И я такой: «В этом-то и проблема». Не знаю, кто ему сказал, что это хорошая идея. Я стригусь регулярно и горжусь хорошими стрижками. Могу сказать, что у него ужасная. Но это Карлос, мой друг. Пусть в следующий раз со мной посоветуется», — сказал Тиафо после пересечения с Алькарасом в подтрибунном помещении.

Фрэнсис Тиафо не оценил новую стрижку Карлоса Алькараса Фото: Кадр из трансляции

Во время интервью на корте после победы в первом круге Карлос познакомился со знаменитым гольфистом Рори Макилроем. Он объяснил ему смену образа тем фактом, что предыдущая стрижка получилась неудачной, поэтому пришлось решать вопрос радикально.

На пресс-конференции Алькарас более детально высказался о новом образе.

«Кому-то нравится, кому-то – нет. Если честно, меня реакция смешит. Сейчас уже ничего не сделаешь, так что я просто смеюсь. Мне кажется, без волос я стал быстрее. Было забавно видеть себя на экране – голова очень белая. Для меня странно видеть голову такой светлой. У меня отросли длинные волосы. Перед турниром я решил подстричься. И мой брат не разобрался с машинкой. Спасти ситуацию можно было, только сбрив всё. Если честно, получилось не то чтобы очень здорово. Но и не так уж и плохо. Тиафо назвал мою стрижку ужасной? Фрэнсис врёт (смеётся). Нет, да ладно вам. Я видел видео. Он пришёл сюда и сказал, что это ужасно. Но я-то знаю: на самом деле она ему понравилась. Он сам мне говорил. Так что я всерьёз не воспринимаю ни слова из того, что он сказал», – заявил Алькарас на пресс-конференции.

Карлос Алькарас на US Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

У Алькараса есть три брата – Альваро, Хайме и Серхио. Карлос не уточнил, кто именно неудачно попытался подстричь его, однако испанский журналист Хосе Морон разузнал, что за это ответственен самый старший из них – 25-летний Альваро. Стрижка оказалась настолько плохой, что Карлос рассматривал два варианта – перекраситься в блондина или побриться налысо. Выбрал второй, для этого прибегнул к помощи своего барбера Виктора. Данного парикмахера ранее часто критиковали за неоднозначные причёски Алькараса, но сейчас ему досталось не совсем по делу. Виктор просто исправлял то, что натворил Альваро Алькарас.

Вряд ли Карлос стал быстрее на корте, побрившись налысо. Однако его скорость при этом точно не снизилась. Новый образ определённо не должен сказаться на уровне игры Алькараса. Многим не нравится новая причёска Карлоса, но легендарная российская теннисистка Мария Шарапова, наоборот, предпочитает хвалить испанца за довольно смелый шаг.

«До самого тенниса на US Open я ещё не дошла. Застряла на стрижке Карлоса (смеётся). Это же невероятно удобно, и он просто взял и сделал. Молодец! Я сама была бы слишком суеверной для такого шага. Но именно это в нём и цепляет – свобода, уверенность и особая аура, которая выходит за рамки игры», – сказала Шарапова в эфире ESPN.