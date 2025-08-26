«Сделаю всё возможное, чтобы снять проклятье». Мирра — после первого круга US Open

Мирра Андреева стартовала с победы над Алисией Паркс на US Open – 2025 и на пресс-конференции рассказала, что очень нервничала, так как из-за травмы у неё почти не было игровой практики после Уимблдона. Теперь же она надеется наконец преодолеть планку второго круга в Нью-Йорке, которая ей пока ни разу не покорялась. Также Мирра рассказала, как относится к сравнениям с Марией Шараповой.

«Сделаю всё возможное, чтобы снять проклятье»

— Вы отдали сопернице только один гейм. Чем больше всего сегодня довольны?

— Я очень нервничала перед матчем. Рада, как справилась с давлением и нервами. Видела её последние результаты, она хорошо играет, особенно в Монтеррее, где она дошла до полуфинала. Я немного видела тот поединок с Дианой. В целом старалась держать максимальную концентрацию весь матч. Было нелегко, первый круг всегда сложный, так что рада, какой уровень показала сегодня на корте.

— Вы смогли сыграть только один матч этим летом после Уимблдона. Насколько тяжело справляться с тем, что не давало вам играть?

— Конечно, у меня были мысли о том, что после Уимблдона у меня не было много матчей на харде, только один, в Монреале. Но я просто сказала себе, что с этим ничего не поделать, а это «Большой шлем», так что надо просто выходить и стараться показать свой лучший теннис. Так я старалась сделать сегодня, думаю, вышло неплохо.

— После Уимблдона у вас было мало поединков, но до этого вы весь год много играли и показывали великолепные результаты. Это придавало уверенности сегодня?

— Да, я сыграла много матчей, особенно в первую половину года, но не думаю, что это придавало мне очень много уверенности. Старалась об этом не задумываться, потому что это уже в прошлом. Я очень нервничала, однако сказала себе, что надо верить в себя, идти на свои удары и не бояться того, что случится. Я так весь матч себе повторяла, и это сработало.

— У вас великолепные результаты почти на всех «Шлемах», но здесь вы никогда не выходили дальше второго круга. Это потому что этот турнир чем-то отличается от других «Шлемов» или это просто вопрос времени?

— Честно, не знаю. Думала об этом, что, если выиграю этот матч, надо будет выложиться на 200%, чтобы выиграть во втором круге. Потому что я дважды тут уступала во втором круге. Ладно, в 2023-м мне было 16 и я проиграла Коко, которая в итоге взяла турнир. Это нормально. Но в прошлом году я проиграла Крюгер, и она здорово играла, провела отличный матч, а я сильно нервничала. Надеюсь, что в этом году всё будет иначе. Сделаю всё возможное, чтобы снять это проклятье и остаться здесь подольше.

«Ходили с Кончитой на концерт Леди Гаги. Я до сих пор под впечатлением!»

— После Уимблдона вы поднялись в топ-5 рейтинга и стали самой молодой теннисисткой со времён Марии Шараповой, которой удалось это сделать. Она сейчас здесь, и её приняли в Зал славы. Каково это – делать то же, что делала она в таком возрасте? Смотрите ли на её пример и стараетесь идти по её стопам?

— Она – настоящая икона и в плане тенниса, и менталки, даже в плане моды. Она всё делала потрясающе. Видела, как её приняли в Зал славы, это невероятное достижение. Я счастлива – точнее, не счастлива, но позитивно принимаю то, что многие сравнивают меня с ней, с тем, что она делала, когда играла. Однако я всё равно считаю, что мы с ней – два разных игрока и два разных человека. У нас всё равно разные карьеры и пути в теннисе. Конечно, приятно, когда тебя сравнивают с такой невероятной теннисисткой (улыбается). Рада слышать, что люди говорят об этом.

— Если говорить о тех, кто выше вас в рейтинге, кто для вас представляет больший вызов?

— Против Джессики я никогда не играла на профессиональном турнире, мы только тренировались пару раз. Но думаю, каждый игрок представляет вызов. Со всеми, с кем я играла из топ-10, было очень тяжело. И мне надо находить разные варианты, как использовать свою игру, чтобы выиграть матч. Так что не могу назвать кого-то одного, уверена, что со всеми из топ-10 будет очень тяжело.

— Чем вам нравится заниматься в Нью-Йорке, может, на мюзикл сходить?

— В этом году впервые сходила на мюзикл про Майкла Джексона, было здорово, мне понравилось. И атмосфера, и сценарий, и песни. А в субботу побывала на концерте Леди Гаги, было потрясающе! До сих пор под впечатлением от шоу. Мы готовились к концерту, слушали её песни. Атмосфера была невероятной, мы ходили с Кончитой, моим фитнес-тренером и агентом. Отличная компания и потрясающая атмосфера. Я впечатлена, как она пела, отработать два с половиной часа на таком уровне – это очень тяжело.

— Какая у вас любимая песня Леди Гаги?

— Я ждала Shallow и Die with a smile, но мне нравятся Always remember us this way из фильма «Звезда родилась», ещё Judas хорошая песня. Остановимся на этих двух.