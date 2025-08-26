Кудерметова — в элитной группе соперниц Соболенко. Дожмёт ли её Полина на US Open?

В Нью-Йорке набирает обороты четвёртый и последний турнир «Большого шлема» в сезоне. Матчи первого круга подходят к концу, и уже на пороге второй круг. В этом году в основной сетке US Open дебютировала Полина Кудерметова — младшая сестра Вероники Кудерметовой. Вероника в стартовом матче проиграла, а вот Полине удалось пройти дальше. Теперь она сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Рассказываем, чем интересен будет этот поединок.

Полина Кудерметова

В первом круге 67-й номер рейтинга WTA Полина Кудерметова играла с 34-летней испанкой Нурией Парризас-Диас, 133-й ракеткой мира. Россиянка фактически без борьбы проследовала в следующую стадию турнира. Парризас-Диас при счёте 2:2 заработала двойной брейк-пойнт в пятом гейме, но упала, подвернув ногу. Испанка была в слезах — даже медицинский перерыв не помог ей. Нурия вернулась на корт, проиграла два очка и снялась.

До этого момента у Кудерметовой не было ни одной победы в матчах на ТБШ — четыре поражения в первом круге. А вообще с конца марта по начало августа Полина потерпела 10 поражений подряд и лишь в Кливленде прервала эту серию, обыграв 565-ю ракетку мира. Однако уже во втором круге закончила борьбу на турнире, уступив Еве Лис.

При этом текущий сезон — один из самых удачных в карьере россиянки. За полгода она поднялась в рейтинге более чем на 50 позиций. В конце 2024 года она была 117-й, а в мае 2025-го – 54-й. Она здорово стартовала в январе — на турнире WTA-500 в Брисбене преодолела квалификацию и дошла до финала, обыграв на пути к нему 13-ю сеяную Людмилу Самсонову и на тот момент россиянку Дарью Касаткину, девятую ракетку мира. Также она впервые выступила в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе и во втором круге в Кливленде.

Для Полины предстоящий матч — отличный шанс взять реванш за поражение в том самом финале Брисбена в начале года. Тогда она уступила как раз Арине Соболенко, хотя первый сет забрала и могла бороться за победу. До того матча теннисистки ни разу не встречались и после него тоже больше не пересекались ни на одном турнире до нынешнего ТБШ.

Любопытно, что Кудерметова попала в элитную группу соперниц первой ракетки планеты. Соболенко провела в текущем сезоне уже 61 матч, включая первый круг US Open. И только в 18, то есть менее чем в 30% из них, она отдала хотя бы один сет сопернице. Эта статистика впечатляет, но в то же время говорит о высоких возможностях Полины. Если ранее она уже выиграла одну партию, то вполне сможет повторить это и побороться за вторую.

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка довольно серьёзно подошла к турниру, на котором ей нужно защитить титул. После Уимблдона-2025 она взяла большую паузу и сыграла только лишь в Цинциннати, где выбыла в четвертьфинале. В этом году на её счету уже два «тысячника» — в Майами и Мадриде, а также вышеупомянутый турнир в Брисбене. Но ни одного «Большого шлема» — на них было два поражения в финалах и полуфинал.

Сейчас для Арины каждый поединок имеет значение, ведь она может лишиться звания первой ракетки планеты. По итогам женского турнира в Цинциннати Ига Швёнтек, выигравшая там титул, вернулась на вторую строчку. Польская теннисистка начинала нынешний сезон как раз на этой позиции. После US Open – 2024 она пропустила все турниры вплоть до Итогового чемпионата WTA. Поэтому до конца текущего сезона ей предстоит защищать очень мало очков. А Соболенко предстоит защита титулов в Нью-Йорке (2000 очков) и в Ухани (1000), так что ей придётся потрудиться, чтобы остаться первой ракеткой мира по итогам года. В рейтинге 52 недель между теннисистками сейчас больше трёх тысяч очков, но в Чемпионской гонке, учитывающей только очки нынешнего сезона, Соболенко опережает Швёнтек всего на 507 очков.

На третьем месте располагается американка Кори Гауфф, которая тоже претендует на трофей. Однако занять первую строчку ей и Иге Швёнтек удастся только при раннем проигрыше Арины. Если белоруска дойдёт хотя бы до четвертьфинала, то гарантированно сохранит лидерство. Первый шаг уже сделан. На старте US Open Соболенко уверенно разобралась со швейцаркой Ребекой Масаровой.

Во втором круге нас ждёт захватывающий матч. О предстоящей встрече с Полиной Кудерметовой Арина высказалась так:

«У нас была упорная битва в финале в Брисбене в начале этого года. Полина — отличный игрок и хорошая девушка. Могу сказать о ней только хорошее. Уверена, предстоит упорное противостояние. Очень рада, что нам выпало встретиться друг с другом», — сказала она.

Тогда Полине удалось забрать у Арины сет за счёт агрессивной игры: она здорово разводила мячи по углам и переводила их по линии, активно играла на приёме и пользовалась укороченными ударами, что помогало иногда забирать очки на подаче соперницы. Подводили невынужденные ошибки и нестабильная подача, чем пользовалась Соболенко. Она ко второму сету сумела перехватить инициативу и завершить матч своей победой. Если Кудерметова начнёт предстоящий поединок в той же манере и с правильным настроем, то вполне может навязать серьёзную борьбу первой ракетке мира.

Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».