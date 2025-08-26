Шнайдер и Александрова рвутся во 2-й круг US Open! Ещё сыграют Сафиуллин и Захарова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на US Open. В Нью-Йорке будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин и у женщин. На кортах появятся и четыре россиянина – Екатерина Александрова (13-й номер посева), Диана Шнайдер (20), Анастасия Захарова и Роман Сафиуллин. Из представителей топ-10 посева первые встречи проведут Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (8), Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (8) и Лоренцо Музетти (10). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.
В понедельник продолжились матчи первого круга Открытого чемпионата США. В этот день выступали Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Мирра Андреева. Как сложились поединки для россиян, читайте в нашем материале.
О том, как развивались события в понедельник на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве.
Опрос: кто чемпионка?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой US Open в женском одиночном разряде.
Расписание вторника
Сегодня заканчивается первый круг на US Open. В одиночных сетках значилось 17 россиян — 4 мужчины и 13 женщин. Но уже в первый день трое из них проиграли, в понедельник россияне показали сто процентный результат, а во вторник впервые на корты выйдут ещё четыре наших теннисиста. Вот как выглядит расписание дня.
