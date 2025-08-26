Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open — 2025, онлайн-трансляция: Шнайдер, Александрова, Сафиуллин, Захарова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Шнайдер и Александрова рвутся во 2-й круг US Open! Ещё сыграют Сафиуллин и Захарова. LIVE!
Даниил Сальников
US Open — 2025. LIVE!
Комментарии
В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и четыре россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на US Open. В Нью-Йорке будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин и у женщин. На кортах появятся и четыре россиянина – Екатерина Александрова (13-й номер посева), Диана Шнайдер (20), Анастасия Захарова и Роман Сафиуллин. Из представителей топ-10 посева первые встречи проведут Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (8), Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (8) и Лоренцо Музетти (10). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:45 МСК
Эмилиана Аранго
84
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 20:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Вит Коприва
89
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 21:45 МСК
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 21:30 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Севастова
233
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 23:15 МСК
Гаэль Монфис
49
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
94
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 23:30 МСК
Анастасия Захарова
90
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
103
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

В понедельник продолжились матчи первого круга Открытого чемпионата США. В этот день выступали Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Мирра Андреева. Как сложились поединки для россиян, читайте в нашем материале.

Материалы по теме
Лёгкий старт для российского трио! Мирра, Рублёв и Хачанов — во втором круге US Open
Лёгкий старт для российского трио! Мирра, Рублёв и Хачанов — во втором круге US Open
18:31 Даниил Сальников

О том, как развивались события в понедельник на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве.

Материалы по теме
Мирра Андреева разгромила американку на US Open! А Рублёв и Хачанов тоже победили. LIVE!
Live
Мирра Андреева разгромила американку на US Open! А Рублёв и Хачанов тоже победили. LIVE!
18:21 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпионка?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой US Open в женском одиночном разряде.

18:11 Даниил Сальников

Расписание вторника

Сегодня заканчивается первый круг на US Open. В одиночных сетках значилось 17 россиян — 4 мужчины и 13 женщин. Но уже в первый день трое из них проиграли, в понедельник россияне показали сто процентный результат, а во вторник впервые на корты выйдут ещё четыре наших теннисиста. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android