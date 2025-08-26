В Нью-Йорке продолжается последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся и четыре россиянина.

Шнайдер и Александрова рвутся во 2-й круг US Open! Ещё сыграют Сафиуллин и Захарова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на US Open. В Нью-Йорке будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин и у женщин. На кортах появятся и четыре россиянина – Екатерина Александрова (13-й номер посева), Диана Шнайдер (20), Анастасия Захарова и Роман Сафиуллин. Из представителей топ-10 посева первые встречи проведут Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (8), Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (8) и Лоренцо Музетти (10). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.