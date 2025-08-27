Русское дерби на US Open: Мирра и Потапова уже обыгрывали друг друга — чего ждать теперь?

В Нью-Йорке набирает обороты Открытый чемпионат США — четвёртый и последний турнир «Большого шлема» в сезоне. Первый круг подходит к концу, а матчи второго круга начнутся сегодня, 27 августа. На этой стадии турнира мы увидим российское дерби — на корт выйдут Мирра Андреева и Анастасия Потапова. Рассказываем, чего ждать от матча и в какой форме к нему подошли теннисистки.

Мирра Андреева

18-летняя спортсменка сейчас является пятой ракеткой мира. US Open пока что самый неудачный ТБШ для Мирры. Она дважды выступала здесь в основной сетке, но оба раза останавливалась во втором круге: в 2023-м проиграла Кори Гауфф, а в 2024-м — Эшлин Крюгер. После Уимблдона-2025 Андреева провела всего один матч в одиночном разряде – в третьем круге в Монреале, куда прошла на отказе соперницы, и сразу уступила. А Цинциннати Мирра пропустила из-за травмы.

Её первой соперницей на Открытом чемпионате США стала Алисия Паркс, занимающая 71-ю строчку рейтинга. Россиянка разгромила американку в двух сетах – 6:0, 6:1 всего за 55 минут.

Мирра проводит сейчас лучший сезон в своей карьере. Она уже успела взять два «тысячника» — в Индиан-Уэллсе, где в финале победила первую ракетку мира Арину Соболенко, и в Дубае. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне Андреева дошла до четвертьфинала, а на Открытом чемпионате Австралии выбыла в четвёртом круге. Но на US Open россиянка вернулась готовой выигрывать.

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский считает фаворитом в предстоящем матче именно Мирру: «Андреева – явный фаворит. Потапова может преподнести сюрприз, однако большинство склоняется к тому, что победит Андреева».

Анастасия Потапова

Анастасия ещё ни разу не проходила дальше четвёртого круга на ТБШ, да и в топ-16 пробивалась лишь однажды, на «Ролан Гаррос» — 2024. В этом году она из-за разрыва мышцы пропустила Уимблдон, а на харде пока не набрала форму. В Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и Кливленде у неё накопилось четыре поражения в пяти встречах. А вот в начале 2025-го россиянка смогла выиграть турнир WTA-250 в Клуж-Напоке, что придало ей на какое-то время уверенность.

US Open она открывала матчем с Чжу Линь — 303-й ракеткой мира. Игра была нестабильной, однако Анастасии в трёх сетах всё же удалось победить. Хотя две предыдущие встречи теннисисток оставались за китаянкой.

В интервью «Больше!» после матча она призналась, что переживает сейчас непростой период: «На данный момент я нахожусь не в лучшей своей форме, наверное, больше психологически, чем физически. Всё-таки всегда Америка у меня как-то не складывается. Тяжёлые матчи, не везёт по сетке, проигрыши. Для меня сейчас каждый розыгрыш, что я выигрываю, большой плюс. Стараюсь мыслить с позитивным настроением. В матче с Чжу Линь мне очень нужна была поддержка. К тому же я опять осталась без тренера, это очень печально».

Судьба Потаповой во многом схожа с судьбой Мирры Андреевой. В юности она тоже подавала большие надежды и прошла непростой путь: победила на юниорском Уимблдоне-2016, на трёх ТБШ становилась финалисткой в парном разряде. И даже была первой ракеткой в рейтинге ITF среди юниоров. Но, как она признавалась, её карьера «пошла немного не туда» из-за разлада в тренерском штабе.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасия сравнила свой взлёт с успехами Мирры и порадовалась, что у юной теннисистки слаженная и правильная команда: «Я бы сделала акцент на построении правильной команды вокруг ребёнка. Я рада за Мирру, сейчас вокруг неё есть люди, которые её защищают от влияния извне, делают её лучше. Когда я была в её возрасте и на её позициях, у меня случился раскол в тренерском штабе, после чего всё пошло немного не туда. Но это опыт, у каждого своя дорога».

На данный момент счёт в личных встречах у Потаповой и Андреевой — 1-1. Впервые они встречались на турнире WTA-250 в Монастире в 2022 году. Тогда Анастасия оказалась сильнее, Мирра же только начинала свой путь во взрослом теннисе. Однако уже на Уимблдоне в 2023-м Андреева, пройдя квалификацию, в третьем круге взяла реванш. Обе теннисистки сильно изменились за два года, поэтому каждая готова сыграть в предстоящем матче на пределе своих возможностей.

Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».