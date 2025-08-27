Шнайдер проиграла впервые за 5 матчей. 37-летняя немка не пустила её во 2-й круг US Open

В ночь с 26 на 27 августа мск на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке проходили заключительные матчи первого круга в одиночных сетках. В третий соревновательный день на корте появился единственный россиянин, не попавший в посев в мужском турнире, — Роман Сафиуллин, занимающий 94-е место в рейтинге ATP. Его соперником был Гаэль Монфис, которому 1 сентября исполнится 39 лет. В лучшие годы француз добирался до шестой строчки в мировой классификации, а сейчас идёт 49-м.
Как ни странно, Сафиуллин и Монфис раньше никогда не играли друг с другом, хотя россиянин дебютировал в туре в 2015 году, а француз — в далёком уже 2004-м. По опыту Гаэль, конечно, на голову превосходит Романа. Дебют Монфиса на «Шлемах» состоялся в сезоне-2005, и за всё это время он дважды доходил до полуфинала, в том числе на US Open — 2016. Лучшим результатом Сафиуллина на ТБШ является четвертьфинал Уимблдона-2023, а на US Open он ни разу не проходил дальше второго круга.
На момент публикации материала этот поединок ещё не стартовал.
Четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер, защищающий титул на US Open, в первом круге без особых трудностей прошёл 89-ю ракетку мира Вита Коприву. У Синнера была возможность провести весь матч без брейк-пойнтов у соперника, но в третьем сете Коприва всё же заработал двойной брейк-пойнт. Итальянец его отыграл и в следующем гейме закончил матч — 6:1, 6:1, 6:2 за 1 час 40 минут.
В женской сетке сегодня играли три россиянки. Диана Шнайдер, посеянная 20-й, сражалась с немкой Лаурой Зигемунд, 52-й ракеткой мира. Зигемунд гораздо успешнее выступает в парном разряде, но и в одиночке может преподнести сюрприз. На Уимблдоне-2025 она дошла до четвертьфинала — и это в 37 лет! А на US Open Лаура лишь однажды добралась до третьего круга. Шнайдер же год назад вышла в четвёртый круг турнира в Нью-Йорке, и пока это её лучший результат на турнирах «Большого шлема».
Сезон-2025 непросто проходит для Шнайдер, которая пребывает в поиске «своего» тренера. Однако перед US Open Диана порадовала болельщиков, выиграв «пятисотник» в Монтеррее. Таким образом, к отчётному матчу она подходила на серии из четырёх побед. На уровне основных сеток WTA Шнайдер и Зигемунд до этого не играли друг с другом, а вот в квалификациях немка в 2023-м одержала две победы, не потеряв ни сета.
В начале игры ни у кого не было шансов на приёме. Первые четыре гейма остались за подающей стороной, причём на приёме не было взято ни одного очка. Тем неожиданнее оказались качели, случившиеся в этом сете. Брейков пришлось ждать недолго: Зигемунд, игравшая с тейпом на правом бедре, начала шестой гейм с 40:0, однако потом отдала пять очков подряд, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте, и Шнайдер вырвалась вперёд с брейком — 4:2.
Диана не только не удержала преимущество, но и сама оказалась в положении догоняющей. Россиянка отдала три гейма подряд, упустив двойной брейк-пойнт на этом отрезке. Однако и Зигемунд, известная тем, что порой слишком долго готовится к подаче (впоследствии она и предупреждение за это получит), не воспользовалась своим шансом закончить партию при 5:4. Шнайдер удался брейк под ноль, и счёт сравнялся — 5:5. Два гейма спустя состоялся тай-брейк, начало которого Диана провалила — 0:5. После этого она пустилась в погоню, но Лаура остановила её и, реализовав первый же сетбол, выиграла сет — 7:6 (7:3) за 55 минут.
После партии Зигемунд надолго ушла в подтрибунные помещения, а когда вернулась, сразу же под ноль проиграла свой гейм. В этом сете игра у немецкой теннисистки вообще не заладилась: неудачные решения на корте, ошибки, в том числе двойные… У Лауры была возможность не отпустить Шнайдер, но в четвёртом гейме она не использовала брейк-пойнт. А в пятом гейме немка допустила две двойные ошибки и ещё раз отдала подачу.
Шнайдер только того и надо было, однако закончить сет без приключений она не смогла. В седьмом гейме россиянка, ведя 5:2, упустила сетбол на приёме. Казалось бы, не беда, ведь Диане после этого предстояло подавать на партию. Но тут Зигемунд вцепилась и долго не отпускала соперницу. В итоге Шнайдер отыграла все четыре брейк-пойнта и использовала первый же сетбол — 6:2 за 55 минут.
В начале решающего сета Зигемунд ошеломила Шнайдер мощными атаками. В первых двух геймах россиянка отметилась лишь одним выигранным очком. Однако Диана быстро нашла противоядие и сама стала проводить успешные атаки. Так она ответила обратным брейком, после чего сравняла счёт — 2:2. А после второго брейка, когда счёт стал 3:2, Шнайдер огласила арену радостным криком.
Диана Шнайдер
Фото: кадр из трансляции
Добытое преимущество Диана не удержала: несколько неточностей, двойная ошибка — и 3:3. А в восьмом гейме россиянка ещё раз потеряла подачу. На втором брейк-пойнте она гоняла соперницу по корту, однако вышла к сетке — и пробила в неё же. Зигемунд, подавая на матч при 5:3, ушла с брейк-пойнта и своего уже не упустила — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 за 2 часа 34 минуты. Напомним, для Шнайдер это был пятый матч за последние семь дней.
Екатерина Александрова (13) провела поединок с 35-летней Анастасией Севастовой — латвийская теннисистка, заявившаяся на турнир по защищённому рейтингу, идёт 233-й в рейтинге WTA. Семь лет назад Севастова играла в полуфинале US Open, а у Александровой лучший результат на мэйджорах — выход в четвёртый круг; в Нью-Йорке же она ещё не проходила дальше третьего круга.
Александрова считалась явным фаворитом, но в первом сете Севастова дала ей бой. Россиянка дважды брала чужую подачу, однако латвийка оба раза отвечала ей обратным брейком. А в девятом гейме Екатерина оказалась в крайне неприятной ситуации: 4:4, 15:40. Но Анастасия не воспользовалась этим двойным брейк-пойнтом и во многом из-за этого потеряла сет. А Александрова в следующем гейме с первого же сетбола взяла партию — 6:4 за 46 минут.
Вторая партия прошла куда спокойнее. Александрова чётко держала подачу (89% попадания первой), и в таких условиях у Севастовой не могло быть шансов. Россиянка на подаче отдала только три очка за весь сет. Записав себе два брейка, Екатерина в седьмом гейме подала на матч — 6:4, 6:1 за 1 час 9 минут. Во втором круге она сразится с Ван Синьюй, 34-й ракеткой мира.
90-я ракетка мира Анастасия Захарова сражалась с бывшей россиянкой Элиной Аванесян (103-е место в рейтинге WTA), которая с 2024 года выступает под флагом Армении. Захарова, чьим лучшим результатом на мэйджорах является выход в третий круг Australian Open — 2024, впервые пробилась в основную сетку US Open. Аванесян дважды выходила во вторую неделю на «Шлемах» (оба раза это было на «Ролан Гаррос»), а на US Open — 2023 дошла до второго круга.
На момент публикации материала матч ещё не начался.
Шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек (2), три года назад взявшая US Open, без малейших проблем прошла первый круг, в котором её соперницей была 84-я ракетка мира Эмилиана Аранго. Полька провела восемь геймов на подаче, проиграв в них всего 10 очков, так что ни о каких брейк-пойнтах и речи не было. Сама Ига, сделав по два брейка в каждой из партий, чуть более чем за час оформила выход в следующую стадию — 6:1, 6:2. Там она сразится с 66-м номером рейтинга Сюзан Ламенс.
К слову, в этом матче Швёнтек побила древний рекорд Моники Селеш, которая 64 раза подряд выигрывала свои стартовые матчи на турнирах WTA. У Швёнтек теперь аналогичная серия составляет 65 побед.
Открытый чемпионат США закончится 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».
